Ezen a hétvégén már zárt kapuk mögött kénytelenek játszani a csapatok

A hétvégén a 19. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok, az MLSZ szerdai döntése értelmében immáron zárt kapuk mögött, tehát szurkolók nélkül.

Kerekegyházi SE–Kiskőrösi LC

V.: Stefánovits Gábor (Csovcsics Róbert, Ottenthál István).

Komonyi Gábor, a Kerekegyháza vezetőedzője: – A hangulat jó a csapat háza táján, hiszen egyáltalán nem kezdtük rosszul a tavaszt. Hiányzó sajnos van, már a második csapatkapitányunk esik ki, ő csak erre a hétvégére. Nagy Norbert, az eredeti cséká csuklótörés miatt kénytelen több hetet kihagyni, a múlt héten helyette beugró csapatkapitány, Gáspár Ernő pedig kipontozódott, összeszedte az ötödik sárga lapját, így most nem léphet pályára. Ugyanakkor a keretbe visszatérők is vannak, tehát az, hogy kikből állítsuk össze a csapatot, nem fog gondot okozni. Jó, szervezett csapat a Kiskőrös, jó edzővel, nem lesz tehát könnyű dolgunk. Örömteli ugyanakkor a számunkra a múlt heti mérkőzés, amikor Kecelen hátrányból fordítva bebizonyítottuk, hogy küzdeni is tudunk, tehát képesek voltunk egy új arcunkat mutatni. Ha azzal a mentalitással tudunk pályára lépni, amit Kecelen tanúsítottunk, akkor képesnek kell lennünk legyőzni a Kiskőröst is. Azt ugyanakkor leírhatatlanul sajnáljuk, hogy a szurkolóink nélkül leszünk kénytelenek játszani, hiszen ők nagyon sokat tudnak segíteni a csapatnak, egyébként nemcsak hazai pályán, hanem idegenben is.

Kiskunfélegyházi HTK–Kecel FC

V.: Vörös Gábor (Baranyi Ádám, Nagy Norbert).

Koncz Zsolt, a KHTK játékos-edzője: – Eddigi eredményeinknél sokkal többre vagyunk hivatottak. Ezt szeretnénk is a pályán bebizonyítani. Természetesen csak magunkkal akarunk foglalkozni, tesszük a dolgunkat becsülettel. Bízunk benne, hogy a munkáknak meglesz a gyümölcse.

Lajosmizsei VLC–Duna Aszfalt TLC II.

V.: Baranyai Dávid (Farkas László, Farkas Attila).

Árva Zsolt, a Lajosmizse játékos-edzője: – Olyan értelemben a tavaszra eddig nem panaszkodhatunk, hogy a minimális célkitűzésünket, az egyik pont megszerzését mindegyik találkozón elértük, volt olyan is, hogy bravúrral. A minimális célkitűzés ezúttal sem változott így, hogy a Tiszakécskét fogadjuk hazai pályán, az azonban, hogy a minimális célkitűzésünk felülteljesítésére lesz-e lehetőségünk nagyban függ attól, hogy a vendégcsapatban hány olyan játékos lesz, akit az NB II.-es kerettől adnak kölcsön. Mi természetesen minden körülmények között a győzelemre törekszünk, hogy örömöt szerezzünk a szurkolóinknak – nézőket ezúttal ugyebár nem mondhatok, hiszen nem lesznek –, de nem mindegy, hogy milyen kerettel érkezik a Kécske.

Kalocsai FC–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC

V.: Geleta Mihály (Kocsis Tamás, Borbényi Miklós).

Kohány Balázs, a Kalocsa edzője: – Az elmúlt két fordulóban nem úgy alakultak az eredményeink, mint az reméltük, és a mutatott játékkal sem lehettünk elégedettek. Sajnos a nézők nem láthatják a mostani meccsünket, de szeretnénk a három pont megszerzésével kiengesztelni őket. Sajnos az amúgy is hiányos keretünk tovább szűkül újabb sérülés és eltiltás miatt a Halas elleni összecsapásra. Tudjuk, hogy nehéz meccs lesz egy bizonyítani akaró ellenféllel, de mindenképpen győzni szeretnénk.

Harta SE–Soltvadkerti TE

V.: Kiss Sándor (Horváth Béla, Váczi Levente).

Sümegi József, a Harta edzője: – Meggyőződésem, hogy jó kis mérkőzés elé nézünk, mivel a Soltvadkert nagyon jól elkapta a tavaszi rajtot. Még nem kaptak ki ebben az évben bajnoki mérkőzéseken. Mi pedig elég hullámzó teljesítményt mutattunk, mert van döntetlenünk, vereségünk és győzelmünk is. Minden bizonnyal a Vadkert nem feltartott kézzel érkezik hozzánk, de mi is szeretnénk megnyerni a mérkőzést. Amit magunknak kitűztünk célt, abban a hazai mérkőzéseket hozni kellene. A szabadszállási vereség nem igazán fért bele, ha céljainkat szeretnénk teljesíteni.

Marton István, a Soltvadkert edzője: – Nagy önbizalommal várjuk a Harta elleni mérkőzést, idegenben játszunk egy jó csapat ellen. Szeretnénk helytállni, ami azt jelenti, hogy legalább az egyik pontot szeretnénk elhozni. Az első két mérkőzésen egy kis szerencsétlen hullámba ütköztünk. Nem vagyunk sokan, csak tizenkét-tizenhárman, de ez egy jó keret. Sajnos Szabó Szabolcs, aki mesterhármast rúgott a Kalocsának, öt sárga lapja miatt nem játszhat. Jó a hangulat a csapat háza táján, az edzések is jól telnek. Bízunk benne, hogy szombaton jól fogunk szerepelni.

Jánoshalmi FC–Kecskeméti LC

V.: Papp Gergely (Rácz Béla, Grécs Bettina).

Sarok Attila, a JFC technikai vezetője: – Hazai pályán a Kecskemét ellen is a három pontot szeretnénk megszerezni. Ennek érdekében mindent meg fogunk tenni. Az elmúlt héten a Szabadszállás ellen nem jól indult a napunk, mert a mérkőzés előtti reggel derült ki, hogy két játékosunk belázasodott. Nélkülük érkeztünk Szabadszállásra, ahol megszereztük a vezetést, de utána átengedtük a területet a vendéglátónknak, amely megfordította az eredményt. Ezt a hibát most nem szabad elkövetnünk. Nem becsülünk le senkit, de hazai pályán csak a győzelem elfogadható eredmény számunkra.

Akasztó FC–Szabadszállási SE

V.: Polyák Attila (Katona György, Lichtenberger István).

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Tisztában vagyunk azzal, hogy a Szabadszállás egy jó csapat, és egészen más célokért küzd, mint mi. Nekünk leginkább most az okoz fejfájást, hogy sajnos a legjobb játékosunk, Juhász Tamás a sárga lapok miatt nem játszhat. Arról azonban meg vagyok győződve, hogy aki csak pályára lép, az mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy jó eredmény szülessen.