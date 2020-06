Évről évre népszerűbb a kécskei Barack-kupa

Szombaton már harmadik alkalommal rendezik meg a Barack Strandkézilabda Kupát, ahol a nők és a férfiak összecsapásait láthatják az érdeklődők. Előbbiek mezőnyében öt, míg utóbbiak csoportjában négy együttes méri össze erejét.

Az elmúlt időszakban szinte minden évben rendeztek strandkézilabda-kupát a Barack Gyógy- és Termálfürdőben, ahol két homokos pálya is rendelkezésre áll, amit nemcsak a strandkézilabdások, de a strandlabdarúgók is igénybe szoktak venni. A versenyek már annyira népszerűek, hogy lelátót is építettek a két pálya közé, így kényelmesen lehet nézni a mérkőzéseket. Kezdetben Bús Dezső szervezte a strandkézilabda-kupákat, de sajnálatos halála után sem maradtak a sportág szerelmesei mérkőzések nélkül. Buzsáki Beáta, a tiszakécskei kézilabdások tapasztalt játékosa vette át a szervezést, a helyet pedig továbbra is a termálfürdő biztosította.

Míg a Bús Dezső által szervezett kupákon csak nők versenyeztek, a Barack Strandkézilabda Kupán már férfiak is nevezhetnek. Ezúttal csak korlátozott számban fogadtak el nevezéseket, így öt női és négy férficsapat vetélkedik majd egymással. A tiszakécskeiek mind a nők, mind a férfiak mezőnyében képviseltetik magukat. Rajtuk kívül a nőknél a Jó az X is, a Maják, a Kóka Beach, valamint a Buzsák KC harcol a helyezésekért. A férfiaknál a házigazdákon kívül a Tiszaalpár, a Lőteret SE, valamint a Turmix csapata szeretné elnyerni a kupát. Mindkét nemben mindenki játszik mindenkivel. A mérkőzések kétszer tíz percig tartanak, döntetlen esetén szétlövés következik. Eredményhirdetés várhatóan 17 órakor lesz.

Nyári műsor

A Bács-Kiskun megyei strandkézilabda-sorozat Tiszakécskén kezdődik és Kiskunmajsán végződik.

Június 20. szombat: III. Barack Strandkézilabda Kupa (Tiszakécske).

Június 26. péntek: Bács-Kiskun megyei utánpótlástorna (Vadkerti-tó).

Június 26–28. péntektől vasárnapig: VII. KuPi Strandkézilabda Kupa (Vadkerti-tó).

Augusztus 1. szombat: II. Fehértone Strandkézilabda ­Torna (Kunfehértó).

Augusztus 14. péntek: Bács-Kiskun megyei utánpótlástorna (Kiskunmajsa).

Augusztus 15. szombat: II. Jonathermál Strandkézilabda Kupa (Kiskunmajsa).

A versenyekkel kapcsolatos bővebb információk a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség honlapján, a Bacshandball.hu portálon találhatók.