Északon fellépett a dobogóra a Szanki OBSE

A hétvégén a nyolcadik forduló mérkőzéseit vívták meg a csapatok a megyei harmadosztályú bajnokságban. A dobogósok közül csak egy szenvedett vereséget, az Északi csoportban az Ágasegyháza egy rangadón, a riválisok rögtön át is rendezték a tabellát.

A Déli csoportban az éllovas Baja a Vaskútot fogadta. A bajai gárda 1–0-ás vezetésnél, a 24. percben megfogyatkozott, ezt a Vaskút az 50. percben használta ki, Bege Tamás révén 1–1-re módosítva az eredményt. Azt követően azonban beindult a hazai henger, és behúzták a meccset a bajaiak. Nem kegyelmezett a Felszőszentiván Tataházán a vendéglátóknak, Szöllősi Sándor négy, László Krisztián pedig három góllal vette ki a részét a sikerből. Jól érzi magát a dobogón a Madaras, hogy ezt az állapotot meghosszabbítsák, annak érdekében a Bácsalmás második csapatát győzték le. A Dunagyöngye II. a Híd SC ellen rendezett hazai pályán gólfesztivált, Lakatos négy, Gál Andor három alkalommal talált be a vendégek kapujába. Kétgólos előnyre tett szert Bácsbokodon a Kelebia az első félidőben, a 65. percet követően aztán még ötször megzörgették Bencsik Máté hálójába, a vendégek góljaiból Szabó-Galiba Béla hármat jegyzett. Sajtos Zsolt két, és Bakai Olivér egy találatával legyőzte a Kenderest a Gara.

A tabella élén nem történt változás, továbbra is a Bajai LC vezet, imponáló, negyvenöt-hete gólkülönbséggel, hét mérkőzésből szerzett huszonegy ponttal, tehát száz százalékos teljesítménnyel. A második a Felsőszentiván, ők tizenkilenc egységet gyűjtöttek, a dobogó harmadik fokán a Madaras áll tizenhat ponttal, de ők csak a jobb gólkülönbségükkel előzik meg a náluk egy mérkőzéssel kevesebbet játszott Garát.

Déli csoport: Bácsbokodi SK–Kelebia KNSK 0–7, Tataháza SE–Felsőszentiváni SK 0–10, Dunagyöngye SK II.–Híd SC 11–10, Madarasi SE–Bácsalmási PVSE II. 3–0, Bajai LC–Bácska SE Vaskút 4–1, Garai KSE–Kenderes SE 3–0.

Az Északi csoportban tovább menetel a mérkőzésenként néhány megye egyes játékossal is megerősített Szabadszállás II. A második helyen tanyázó Városföld semmit sem bízott a véletlenre, Ágasegyházán aratott magabiztos, 5–1-es győzelmet, a vendégeknél az egész kilencven perc alatt rendkívül agilis Fekete Dávid klasszikus mesterhármast jegyzett. Az előző körben még a 3. helyen álló Ágasegyháza vereségét kihasználta a Szank és a Helvécia is, de egyik csapat sem kapta a pontokat ingyen. A Szank a remek formába lendült Bugacot fogadta. 2–1-es hazai vezetéssel fordultak az első félidő után a csapatok, Süli-Csontos László a 47. percben már 3–1-re növelte az előnyt, a Bugac azonban a 81. percre képes volt egalizálni. Az utolsó szó azonban az olajbányászoké lett, Novikov Norbertnek a 86. percben szerzett találatával tartották otthon a három pontot. A Helvécia Fülöpjakabon diadalmaskodott, a 48. percben szerzett második Kürtösi Szabolcs góllal 2–2-re egalizált ugyan a Fülöpke, Tamás Richárd és Maros Bálint találataira azonban már nem volt válaszuk. Úgy tűnik, kiváló csapattréning a pályaavatás, a Katonatelep ugyanis az előző heti magabiztos hazai győzelem után fennállása óta először duplázott, Jakabszállásról hozták el mind a három pontot. Biztosan nyert Polovics Mihály három találatának is köszönhetően hazai pályán a Tiszaug.

A csoportban a tabellát a Szabadszállás második csapat vezeti, nyolc mérkőzésből szerzett huszonegy ponttal, a második a Városföld, hét mérkőzésből szerzett tizennyolc ponttal, a harmadik tizennégy egységgel a Szanki OBSE.

Északi csoport: Szanki OBSE–Bugac KSE 4–3, Fülöpjakab SE–Helvéciai SE 2–4, Tiszaug KSE–Jászszentlászlói SE 5–1, Jakabszállás KSE–Katonatelepi SE 1–6, Ágasegyháza SE–Városföldi SE 1–5, Szabadszállási SE II.–Ladánybenei LC 7–1.

A Közép csoportban csak két mérkőzés lett szoros. Az egyik a Tabdi-Kaskantyú örökrangadó. Ezen a találkozón a Kasi megszerezte ugyan Hleba Szergej révén a vezetést a 4. percben, Lengvári Szabolcs azonban a 43. percben egalizált, majd Szentgyörgyi Krisztán a 79. percben a győztes gólt is bevitte. A másik szoros mérkőzést a Csengőd vívta Kecelen, háromszor is betaláltak a vendégek, a 34. percben még vezettek is 3–1-re, a keceli öregeknek azonban sikerült fordítaniuk, így megszerezték az idei első győzelmüket. Az éllovas Akasztó II. a Kunfehértót intézte el többek között Suhajda Gergely mesterhármasával, a Kiskőrös II. pedig Kecelen parádézott, Polyák Gergely mesterhármast szerzett, de kétszer Füleki Antal is megmutatta, hogy megtalálja még a kaput, ha arra jár. A Vadkert FC STE II. a Császártöltés legyőzésével erősítette meg a harmadik helyét, az első öt hazai gólból négyet Dulai Máté szerzett. Magabiztos győzelmet aratott Tázláron a Balotaszállás, a vendégek csapatában Csernák Róbert, Teremi Zoltán és Vincze Gergő is duplázott.

A csoportban továbbra is az Akasztó II. áll az élen huszonkét egységgel, és imponáló, 47–9-es gólkülönbséggel, a második a Kiskőrösi LC II., tizenkilenc ponttal, őket követi a Vadkert FC STE II. tizennyolc egységgel, de csak jobb gólkülönbségével előzi meg a 4. Balotaszállást. Parázs kis mérkőzés várható a következő fordulóban, amikor a Vadkert FC STE II. éppen Balotára látogat.

Közép csoport: Kecel FC II.–Kiskőrösi LC II. 2–7, Tabdi KSE–Kaskantyúi FSE 2–1, Akasztó FC II.–Kunfehértó KSE 9–1, Vadkert FC STE II.–Császártöltés FSE 7–1, Tázlári FC–Balotaszállás FC 0–8, Szilády RFC–Bócsai BL SE 5–0, Kecel Senior FC–Csengőd SE 5–3.

A Nyugati csoportban a listavezető Uszód szabadnapos volt. A Dunapata a Dunavecsén aratott győzelmével beérte a listavezetőt, igaz, a Pataj is fog még pihenni. Kezdi belakni a csoportot a Géderlak, Fajszon rúgtak hét gólt a géderiek, Szávuj Miklós három góllal vette ki a részét a diadalból. Nem hajlandó leszakadni a dobogósokról a Miklósi GYFE, a kunszentmiklósiak szoros, végig kiélezett mérkőzést vívtak a Szakmárral, amelyet Bebők Zsoltnak a 76. percben szerzett góljával sikerült megnyerniük. Biztosan győzött Tasson a Homokmégy, akárcsak a Bátya a Dunaszentbenedek vendéglátójaként. Óriási csatát hozott az Apostag–Szentmárton párosítás. Az első játékrészben a vendégek megléptek 3–0-ra Kanizsai Lajos két találata fogta keretbe Szász György gólját. A második játékrészben középső harmadában tizennyolc perc alatt egyenlített a hazai gárda, Subi Tamás a 62. és a 74., Huszárik Roland pedig a 80. minutumban talált be. A vendégeknek azonban volt még egy válaszuk, Sümegi Attilának a 82. percben szerzett találatával tehát elvitte a Szakmár a pontokat.

A Nyugati csoportban a tabellát továbbra is az Uszód vezeti, hét mérkőzésből szerzett tizenkilenc ponttal, őket követi nyolc mérkőzésből szerzett szintén tizenkilenc egységgel a Dunapataj, a harmadik tizennyolc ponttal a Géderlak, amely jobb gólkülönbséggel előzi a szintén tizennyolc pontos Kunszentmiklóst.

Nyugati csoport: Fajszi SE–Géderlaki KSE 0–7, Miklósi GYFE–Szakmári KSE 1–0, Tass KSE–Homokmégy KSE 0–8, Apostag KSE–Szentmárton SE 3–4, Bátyai SE–Dunaszentbenedek KSE 4–0, Dunavecsei SE–Dunapataji KSE 2–5.