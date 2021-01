Érvényesítette a papírformát a KTE HUFBAU

A Kecskeméti TE harmadik téli felkészülési meccsét a megye I-es Kerekegyházával játszotta hazai környezetben. Gombos Zsolt együttese mindkét félidőben dominálni tudott, így a papírformának megfelelően, magabiztos győzelemmel abszolválta a találkozót.

Rögtön az első perctől magunkhoz vettük a kezdeményezést, ami gyorsan helyzetekben is megmutatkozott. Bár Koszó fejes gólját les miatt még nem adták meg, a 8. percben így is előnyt szereztünk, Tóth talált be egy jobb oldalon vezetett akció végén (1-0). Újabb lehetőségek után a 22. percben tudtuk növelni a vezetésünket, ekkor Károly szabadrúgását Puskás Zoltán pörgette a hosszúba (2-0). Nagyon nehéz perceket élt meg ezt követően a Kerekegyháza, ugyanis kinyílt a gólzsák, a 26. percben Jakab hozta tiszta ziccerbe Károlyt, aki nem hibázott (3-0), majd a 28. minutumban újra Puskás érkezett középen jó ütemben egy lapos beadásra (4-0). Félóra elteltével már öttel vezettünk, egy megpattanó lövést ugyan Kormos kapus még a lécre tolt, de a lecsorgót megint Puskás lőtte be ollózó mozdulattal, amivel így mesterhármasig jutott. Szünet előtt még Jakab is feliratkozott a góllövők közé, a 44. percben szabadrúgásból talált a kerekegyházi kapuba (6-0).

Szünetben megint szinte teljes sort cserélt Gombos Zsolt, szokás szerint jöttek a fiatalok is, de a játék képe nem változott. Sorra dolgoztuk ki a lehetőségeket, igaz, ebben a 45 percben azért sokkal jobban tartotta magát a megye I-es ellenfél. Először a 60. percben találtunk be, amikor Szalai Gábor forintos labdával szolgálta ki a jó ütemben beinduló Kotroczót (7-0). A 72. percben újabb fiatal szerzett gólt, egy bal oldalon végi vitt akció zárásaként Csúri még le is tudta venni a labdát, majd megtalálta a rést a lábak között (8-0). Öt percet kellett várni kilencedik gólunkra, ekkor Szalai Gábor kezdett egyéni akcióba, majd 16 méterről hatalmas gólt vágott a léc alá (9-0). A végeredmény a 89. percben alakult ki, amikor Szalai József fejelt egy méterről a kapuba egy felső lécről lecsorgó labdát (10-0).

Gombos Zsolt (KTE HUFBAU): – Elégedett vagyok az eredménnyel, ez a hét még most is arról szólt, hogy 45 perces terhelést kapjon lehetőség szerint mindenki. Annyit kértem a srácoktól, hogy ami bennük van, azt adják ki magukból teljesen, most kap is egy kétnapos pihenőt a csapat, mert mindenkire rá fog férni. Az első félidő rendben volt, tetszett a játék ritmusa és az intenzitás, szép akciókat vezettünk, rúgtunk 6 gólt. A második félidőben most nem éreztem azt a lüktetést, amit a Békéscsaba ellen, ennek ellenére elégedett vagyok.

A KTE HUFBAU legközelebb január 30-án (szombaton) a szintén NB III-as Tiszakécskét fogadja edzőmeccsen, kezdés 11:00-kor.

KTEHUFBAU – Kerekegyháza 10-0 (6-0)

Felkészülési mérkőzés

KTE (1. félidő): Lékai – Puskás G., Gál, Koszó, Kotroczó – Vágó, Károly, Jakab – Tóth, Puskás Z., Pantelisz.

KTE (2. félidő): Mészáros – Kuchta, Barkóczi, Asztalos, Grünvald – Csúri, Hatvani, Szalai G. – Lukács, Szalai J., Kotroczó.

Gól: Puskás Z. (3), Tóth, Károly, Jakab, Kotroczó, Csúri, Szalai G., Szalai J.