Értékes tapasztalatot szereztek

A hétvégén véget ért a V4 kerékpárverseny. Kecskemét a legfiatalabb csapattal vett részt a megmérettetésen, ahol a tapasztalatszerzés volt az egyesület számára a legfőbb cél.

Az első két szakaszt július 10–11-én tekerte az MKB Cycling Team csapata a Visegrád 4 Kerékpárversenyen, ahol 3 kontinensről, 20 nemzet képviseletében, közel 170 versenyző küzdött egymással és a körülményekkel. Az MKB Cycling Team együttese tanulni ment, csapatszinten először indultak ilyen kemény versenyen és komoly, nemzetközi mezőnyben, ahol a legfiatalabb csapatként vettek részt.

Az első szakaszon a cél az volt, hogy a csapat két kiemelt versenyzőjét, Hrenkó Norbertet és Sánta Ármint a pannonhalmi körözésre el tudják juttatni. Ez sikerült is, a főmezőnnyel kezdték meg a körözést, aminek a végén kétszer is fel kellett „mászni” a Pannonhalmi Főapátsághoz, ahol tisztesen helytálltak. Ebben nagyon sokat segítettek nekik csapattársaik is, akik közül hárman is bukásba keveredtek.

Vasárnap Szlovákiába utaztak a csapatok. A szervezők egy nagyon kemény pályát jelöltek ki, két meredek, tíz százalék fölötti emelkedővel.

A hatalmas szél, az eső alaposan szelektálta a mezőnyt, több mint a fele fel is adta idő előtt a küzdelmet.

Hrenkó Norbert volt a kecskeméti alapítású csapat legerősebb tagja, aki elmenésbe is tudott kerülni, de az extra erős kontinentális csapatok gyorsan felértek rájuk. A főmezőny szétesett, de Norbi sikeresen be­fejezte a versenyt.

– A magyar szakasz jól sikerült, nagyjából ismertem a pályát is, viszont Pannonhalmát nem igazán. Élveztem a versenyt, végig együtt volt a mezőny, az első hegymenetbe sajnos nem sikerült jól belekezdeni, sok segítő kiállt elölről, kissé bezártak, így még hátrébb kerültem, onnan viszont próbáltam a végéig visszazárkózni – nyilatkozta Hrenkó Norbert, az MKB Cycling Team versenyzője.

– Másnap Szlovákiában tekertünk, végig esett az eső, kisebb áradásokon kellett átkelnünk, a csapat nem nagyon tudott végig jönni, de nekem sikerült beérnem a második sorral – mondta.

Július 17-én Cseh­országban folytatódott a kerékpárverseny.

– A tapasztalatszerzésből nem volt hiány a cseh szakaszon, a 200 kilométeres távon egy emelkedőt kellett megmászni

– mondta Sáfár Tamás, az MKB Cycling Team csapatigazgatója.

– Ez az etap a mi bicikliseinknek nagy falat volt, de a mezőnynek is, mivel a 120 versenyzőből csak 30-an értek be. Rengeteget tanultunk, és látjuk, hogy a mi szintünk és az ottani mezőny között még van egy szint, ezt nem tudtuk most átugrani – mondta.

Vasárnap Lengyelországban zárult a V4 verseny, ahol a 150 kilométeres sprintszakaszon már sikeresen célba értek a versenyzők.

– A lengyel szakasz nagyrészt sík terült volt, ahol mind a hat kerékpárosunk végig tudott menni, és eredményesen is zártak. Ennek nagyon örülök, mert csak így tudunk tapasztalattal gazdagodni. Külön öröm számomra, hogy a fia­talok megpróbálták felvenni a kesztyűt a náluk sokkal felkészültebb és erősebb csapatokkal – tette hozzá.

A lengyel szakasz végén Csorba Bence 55. helyen ért célba, őt Hrenkó Norbert és Sánta Ármin követte a 64. és 65. helyen. Osterling Ádám a 71., Gohér Mihály a 76., míg Forró Lajos a 83. helyen zárt.

– Nem éreztem magam annyira jól a csehországi szakaszon, ez rá is tette az etapra a bélyegét, az év legrosszabb versenye volt számomra – mondta Hrenkó Norbert.

– A lengyelországi szakasz ismét jól sikerült, sajnos a befutónál hibáztunk, így nem lett meg a magyar trikó, de tapasztalatnak mindenképp jó volt ez a négy nap – tette hozzá.

Az MKB Cycling Team legközelebb a Székely Körön versenyez. Sáfár Tamás bízik abban, hogy azon a versenyen a V4-en szerzett tapasztalatokat kamatoztatni tudják.

Fotó: Vígh Attila