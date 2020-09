Értékes pontot szerzett a ScoreGoal Dunaújvárosban

A Dunaferr Due Dutrade FC vendégeként folytatta pénteken este az NB I.-es bajnokságot az SG Kecskemét Futsal, a 2020/21-es pontvadászat alapszakaszának a 4. fordulójában. A fordulatos mérkőzés pontosztozkodással ért véget.

Viszonylag gyorsan vezetést tudott szerezni a Kecskemét Scserban révén a 6. percben. Az ukrán légiós szépen csinálta meg magának a lövőhelyzetet, majd nagy erővel zúdította a hálóba a labdát, 0–1. Az első felvonás hajrájában büntetőhöz jutott Rigó szabálytalansága után a Scoregoal, ám Ristic nem tudta értékesíteni azt, így 0–1-es állással vonultak pihenőre a csapatok.

A folytatásban itt is, ott is akadtak kisebb-nagyobb lehetőségek, és a második felvonás derekára már öt csapatfault állt az eredményjelzőn a hírös városiak neve mellett, így óvatosnak kellett lenniük, hogy elkerüljék a büntetőrúgást. A 31. percben aztán egy szabadrúgás-variációt követően egalizáltak az újvárosiak Hinojosa révén, 1–1. Alig egy perccel később aztán a vezetést is megszerezték: Horváth Benedek lövése talált utat Tombácz kapujába, 2–1. Küzdött a hátrányban a kecskeméti gárda, és ennek viszonylag hamar meg is lett az eredménye. A 34. percben Mánya kiválóan tálalt Simic elé, aki közelről nem hibázott, 2–2. A hajrában a hazaiak a kapusukat mezőnyjátékosra váltva törtek győzelemre, de végig jól zárt a kecskeméti védelem, így a találkozón igazságosnak mondható döntetlen született.

Így látta ezt a kecskemétiek vezetőedzője, Koós Károly is: – Igazságos döntetlen született. Voltak a meccsnek fordulópontjai, amelyekből jobban is kijöhettünk volna, ám a szerencse ma nem pártolt mellénk. Rosszul kezdtünk, mégis vezetést szereztünk, majd nem tudtuk értékesíteni a büntetőt, ami még nagyobb lélektani előnyt biztosított volna a csapatom számára. A második félidőben aztán meglehetősen érdekes felfogásban vezették a játékvezetők a meccset, úgyhogy nagyon gyorsan kigyűlt az öt faultunk. Én úgy érzem, hogy voltak olyan szituációk, amiket éppen ellentétesen kellett volna fújni. Ennek nyomai is voltak: vérző száj és monokli. Összességében azonban nem lehetünk elégedetlenek az egy ponttal. Gratulálok a fiúknak, hogy hátrányból vissza tudtunk jönni, és értékes egységet hoztunk el Dunaújvárosból.

Dunaferr Dua Dutrade FC–SG Kecskemét Futsal 2–2 (0–1)

Dunaújváros, vezette: Zimonyi Péter, Kiss Gergő.

Dunaújváros: Rigó – Németh, Klacsák, Östör, Hinojosa. Csere: Cseresnyés – Sánta, Csányi, Szeghy, Seregy, Dorogi, Slett, Németh. Edző: Frank Tamás.

Kecskemét: Tombácz – GAvrilovic, Nyeste, Scserban, Mánya. Csere: Móra, Ristic, Simic, Récsei, Sallai, Szedmák. Edző: Koós Károly.

Gól: Hinojosa a 31., Horváth a 32., illetve Scserban a 6., Simic a 34. percben.

Sárga lap: Östör a 10., Horváth a 40., illetve GAvrilovic a 18., Scserban a 28. percben.

A tabellán a 4. helyét egyelőre megőrző – a fordulóból négy mérkőzés még hátravan – kecskeméti futsal csapat a következő mérkőzését hazai pályán játssza, október 5-én, hétfő est 19 órai kezdettel fogadják a pillanatnyilag a képzeletbeli dobogó legalsó fokán tanyázó MVFC Berettyóújfalu csapatát a Messzi István Sportcsarnokban.