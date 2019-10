Értékes pontokat hozott haza a Baja

Megszerezte első idegenbeli győzelmét a Bajai Bácska férfi-kosárlabdacsapata a Piros csoportban.

Nagykőrösön minden vendégcsapat megszenved, nem volt ez most sem másképp. Három negyeden át fej fej mellett haladtak a csapatok, meglehetősen gyenge dobóformát mutatva, az utolsó felvonás kétpontos nagykőrösi előnnyel indult. A hazaiak már hét ponttal is elhúztak, ám a legjobbkor, a vége előtt három perccel átvette a vezetést a Baja, és az utolsó negyedben szerzett négy triplával sikerült is megnyernie a mérkőzést.

Nagykőrösi Sólymok KE–Bajai Bácska FKE 61–68 (13–14, 16–15, 17–15, 15–24)

– Nagyon örülök a győzelemnek – nyilatkozta a mérkőzést követően Cservék Csaba, a bajaiak vezetőedzője. – Erre számítottunk, hogy ilyen brusztolós, kemény meccs lesz a nagykőrösi. Palánk alatt próbáltuk meg eldönteni a mérkőzést, de nagyon sok ziccert kihagytunk. Szerencsére azonban a végén kintről bedobtuk, ezáltal tudtunk nyerni egy jó mérkőzésen.