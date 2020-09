Érsekcsanádon győzött a Bácsborsód

A megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság Déli csoportjában a második forduló után, az Érsekcsanád egy ponttal megelőzte a Bácsborsódot. A harmadik fordulóban hazai pályán fogadták, a bácsborsódiakat, a találkozó után helyet cseréltek a tabellán.

A mérkőzés előtt az egyik vendégjátékos azt mondta: „mindegy, hogy mi lesz az eredmény, csak mi nyerjünk.” Már a harmadik percben egy tizenegyes-gyanús helyzet alakult ki a hazai kapu előtt, de a játékvezető szabályosnak ítélte meg a szerelést. Az első játékrészben nem volt nagy különbség a két csapat között. A vendégek talán veszélyesebben támadtak, aminek meg is lett az eredménye. Török futotta le a védőjét, kicselezte Radics kapust és könnyedén lőtt a kapuba, 0–1.

A második játékrészben is a vendégek voltak a jobbak, pedig a hazaiak hangos szurkolást is kaptak a nézőktől. Az 56. percben Mihalics növelte a bácsborsódiak előnyét, 0–2, majd pedig Nagy Zorán is betalált az érsekcsanádi kapuba, 0–3. Innen már nem lehetett felállni, a hazaiaknak csak szépítésre futotta erejükből, Töttös Dániel révén 1–3. A mérkőzés hajrájában a hazaiak tíz emberre fogyatkoztak, mert a játékvezető Szőlőt kiállította.

Érsekcsanád–Bácsborsód 1–3 (0–1)

Érsekcsanád, 150 néző. Vezette: Kiss L. (Apró, Berger)

Érsekcsanád: Radics – Mucsi, Gergity (Töttös B.), Garancsa (Ujvári), Büte (Radics), Taba Z., Szarka, Töttös D., Szöllő, Novotnik, Neszvecskó. Edző: Vörös Dávid

Bácsborsód: Rauf – Török (Balogh), Popán, Salamon (Faragó), Aladics, Tesic, Merkler (Vőneki), Ljubojcic, Jaramazovic (Nagy), Török, Mihalics. Edző: Varga Zsolt

Gólszerző: Töttös D. 79., ill. Török 30., Mihalics 56., Nagy 69. Kiállítva: Szőlő 79.