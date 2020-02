Erős bajai főpróbát tartott a Bácska FKE

A fővárosban lépett pályára a hétvégén a Bajai Bácska FKE a férfi NB I./B piros csoportjában. A sok hiányzó ellenére is összejöhetett volna a bajaiaknak a forduló bravúrja.

Fehér Ákos triplája nyitotta a találkozót és a 6. percben már 2–10 volt az eredmény. A második negyedet tíz pont előnnyel kezdték a Sugó-partiak, és folyamatosan a kezükben tartották a mérkőzést. Az első játékrészben minden mutatóban felülmúlták a vendéglátójukat és hatpontos vezetéssel vonultak a nagyszünetre.

A folytatásban ugyan feljavult támadásban a Honvéd, de a bajai csapat képes volt tartani az előnyt, a 29. percben még nyolc ponttal vezetett. Az utolsó felvonásban is előnyben volt a Baja, ám elkezdett zárkózni a hazai csapat, amely a maga szempontjából a legjobbkor, a 39. percben vette át először a vezetést, és már nem is engedte ki a kezéből. Bánkódni nincs miért, hiszen a csapat továbbra is rájátszást jelentő pozícióban van a tabellán, de idő sincs, hiszen bár a bajnokság csak a jövő hétvégén folytatódik, ezen a hétvégén a Bajai Bácska FKE a Dr. Hepp Ferenc-emlékkupa négyes döntőjének a résztvevője lesz Cegléden. Baján reménykednek, hogy akkorra a hiányzók is felépülnek.

Budapesti Honvéd SE–Bajai Bácska FKE 79–75 (12–22, 20–16, 23–22, 24–15)

Bajai Bácska: Nagy D. 21, Jakab 16, Vukicevic 22, Golding G. 2, Fehér 5. Csere: Kővágó-Laska 4, Pálkerti 2, Kollár 3. Megbízott edző: Hosszú István.

– Végig a kezünkben tudtuk tartani a mérkőzést, de a hajrában meginogtunk – nyilatkozta a Cservék Csabát helyettesítő Hosszú István a lefújás után. – Ebben benne volt az is, hogy a végjátékban négy büntetőt hibáztunk, ami hiányzott a végelszámolásnál. Küzdős, hajtós derbi volt ez. Nem mondanám rá, hogy szép mérkőzés volt, viszont a két csapat óriásit küzdött. Ebből tovább kell tudnunk építkezni.

A női amatőr NB I. Piros csoportjában a Kecskeméti KC az éllovas vendége volt, így a 85–67-es vereség vállalható helytállás. Egy osztállyal lejjebb, a Zöld csoportban a Kiss Lenke Akadémia vendégeként győzött a Bajai Női KK, 99–73 arányban. Az NB I./B Zöld csoportjában, a férfiaknál a KTE-Duna Aszfaltnak visszavágott a Szolnok, 85–67-re győztek a Tisza-partiak.