Éremesővel zárták a bajnokságot a Félegyháziak

A Kiskunfélegyházi Birkózó SE versenyzői alaposan kivették a részüket a sikerekből, ugyanis 9 bajnoki címet szereztek.

A hétvégén Gyomaendrődön rendezték meg Dél-kelet Magyarország területi bajnokságát. A tét az országos döntőbe való bejutás volt. A 10-11 évesek szabadfogásban, a 12-13 évesek kötöttfogásban küzdöttek meg a hétvégi versenyen. A csapatból hárman két korosztályban is indulhattak és mindannyian sikeresek voltak az idősebbek között is. Az országos döntőbe 16-an jutottak tovább, ezzel négy megye versenyzői közül a legeredményesebbek lettek. Összesen 9 arany, 5 ezüst és 2 bronzérmet nyertek.

Ezúttal kiemelkedett Hideg Balázs azzal, hogy korosztályában és az idősebbek között is győzni tudott mindkét fogásnemben a 32 kilogrammosok között. A fiatalabbak között, 35 kg-ban Csillag Zalán jutott magabiztosan jutott döntőbe, ahol Hideg Zita várta, aki több fiút legyőzve jutott el idáig, de Zalánnal nem bírt, így előbbi első, utóbbi második lett. A 42 kg-os Rácz Illés harmadik lett.

Aranyérmet szerzett még két másik ifjú tehetség is: Tapodi Norbert az 50, Szécsényi Kornél pedig a 69 kg-osok között. Az idősebbek kötöttfogásban versenyeztek, ahol további sikereket arattak a félegyháziak. Bajnok lett: Bárány-Almási Tamás az 54, Karádi Roland az 58, Czakó Zoltán a 63 és Bátyai Dorián a 76 kg-osok között. Ezüstérmes: Makra Benjámin, Tapodi Norbert, Víg Noel és Borto Dominik. Még egy bronzérem is a tarsolyba került, ami Csillag Zaláné lett. Csapatban Kiskunfélegyháza az első, Jászberény a második és az Orosházi BE lett a harmadik. Edzők: Ván Jenő, Szabó József, Kelemen András, Polyák Dániel és Gyöngyösi Gergő.