Éremért lép a kötelek közé a bajai Gálos Roland

Két napja még Tatán kesztyűzött, a csütörtöki naptól már Belgrádban szerepel Gálos Roland, a Mogyi Felsővárosi Ökölvívó SE Baja versenyzője.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev végigviszi az oltásellenes kampányt

Sűrű hónapok elé néz a bajai bunyós, aki már nagyban készül a Tokióban megrendezésre kerülő olimpiára. Több verseny is szerepel a naptárában.

– Múlt héten két napot voltunk fent Tatán edzőtáborban, majd kedden is felutaztunk az olimpiai faluba, ahol végre volt alkalma Rolandnak kesztyűznie a súlycsoportjába tartozó bokszolóval, illetve Kovács Richárddal és Fodor Milánnal is tudott készülni, akik 63 kilogrammos súlycsoportban versenyeznek – nyilatkozta Gálos Tamás, a Mogyi Felsővárosi Ökölvívó SE Baja vezetője. – Egy jót meccseltek a fiúk, összesen hat menetet bokszoltak. A látottak alapján nagy reményekkel várjuk a folytatást.

Április 22–28. között rendezik Szerbiában a Belgrade Winner nemzetközi versenyt, amelyen 15 magyar ökölvívó vesz részt, köztük az 57 kilogrammos súlycsoportban Gálos Roland is.

– Csütörtökön utazunk Belgrádba, amelyen az előzetes nevezések alapján 38 ország 270 versenyzője vesz részt. Ezen a versenyen az első sor szerepel, így egy nagyon erős versenynek számít. Már több alkalommal részt vettünk ezen a megmérettetésen, ám akkor még ifjúsági korosztályban. Nagyon bízom abban, hogy Roland jól fog szerepelni és éremmel térhetünk haza, mivel hatnapos lesz ez a verseny, tehát elég komoly indulógárda lesz. Alapjában véve felkészülésként tekintünk a tornára, de ha megnyerné a versenyt, az már egy jó visszajelzés lenne számunkra, főleg, ha erős ellenfeleket is meg tud verni, hiszen lesznek braziloktól kezdve kubaiak, illetve mongolok is nagyon sokan vannak. Ha pedig a súlycsoportjában van olyan, aki kvalifikálta magát az olimpiára és Roland meg tudja verni, akkor nem lesz meglepetés, és az egy jó visszajelzés lenne, hogy az ideális úton haladunk a felkészülésben.

A fiatal bokszolónak a versenysúlya már megfelelő, csak arra kell figyelnie, hogy ne kapjon akkora pofont, hogy kiüssék.

– Nekünk a pofonokat kell elkerülni, a lényeg, hogy minél többet adjunk és minél kevesebbet kapjunk. Személyenként nem tudunk készülni az ellenfelekből, a ringben dől el, hogy ki a jobb. De nagyon fontos az is, hogy harcban edződjünk meg. Valaki minél többet bokszol, annál nagyobb lesz a technikai felkészültsége. Van, aki nagyon szépen iskolázik vagy árnyékol, majd bemegy a ringbe és csak üti a levegőt. Ezen a belgrádi tornán sorozatmérkőzések vannak, ha számunkra megfelelő a sorsolás és hatnapos a verseny, akkor hat napig bokszolunk. Mindenesetre nagyon nehéz ebben az időszakban kivitelezni egy ilyen tornát, mert nem tudunk kivel bokszolni. Itthon nem sok lehetőségünk van. Most a táborban a válogatottal is hasonló volt a helyzet, nem nagyon tudták Rolan­dot megszorítani. Elbokszolgatnak, de egy nemzetközi verseny teljesen más szintű, úgy jobban fel tudunk készülni, ha sorozatversenyekre megyünk. Havonta egyszer egy nagy, pár napos versenyre lenne szükségünk. Most, hogy ezeket beiktatták, remélem, nem fog semmi sem közbeszólni.

A Belgrade Winner után a következő hónapban lép ringbe Gálos Roland. Májusban és júniusban két fontos versenye lesz az ifjú titánnak az olimpia előtt.

– Hollandiában lesz az Eindhoven-kupa, ott nem tudjuk, milyen vonal fog indulni, de ott is sorozatmérkőzések lesznek, ami fontos Roland számára, valamint nekem is egy visszajelzés, hogy jól halad-e a felkészülés. Utána lesz négy-öt nap pihenőnk, majd június elején indulunk a másik nagy versenyre Párizsba, a kvalifikációs torna folytatására. Ott azok is bokszolnak, akik még nem szerezték meg az olimpiai kvótát, de Roland már dobogóért bokszol. Itt az érmes versenyzőket kiemelik az olimpián és jobb sorsolást kapnak, így ez egy nagyon fontos verseny. Valamint ott lesz a francia versenyző is, Samuel Kistohurry, aki ellen egy elég szoros mérkőzésen szenvedett vereséget Roland a Bocskai-emlékverseny döntőjében. Visszavágni nehéz lesz, de mindenféleképp revansot akarunk venni – tette hozzá a vezetőedző.

A Bocskai-emléktorna volt az utolsó éles mérkőzése a bajai bokszolónak, azóta volt néhány alkalom, hogy más klubok sportolóival kesztyűzhetett, de Rolandnak hiányoztak már az éles küzdelmek. Az ifjú sportoló elmondta, bízik abban, hogy minél jobb eredménnyel zárja a versenyt.

– Nem akarom azt mondani, hogy meg akarom nyerni, de szeretnék minél jobb eredményt elérni a versenyen, valamint minél többször szeretnék ringbe szállni, mivel már elég régen meccseltem, úgyhogy eléggé várom, hogy éles versenyen szerepelhessek – nyilatkozta Gálos Roland, a Mogyi Felsővárosi Ökölvívó SE Baja versenyzője. – Az elmúlt napokban két alkalommal voltam Tatán, mert sajnos itthon nincs sok lehetőségem kesztyűzgetni, mivel az egyesületünkben nem nagyon akad olyan versenyző, aki ellen élesben edzhetnék. A Bocskain is az volt a problémám, hogy több hónapja nem bokszoltam, ami meg is látszott rajtam, emiatt pedig minél több versenyen részt kell vennem ahhoz, hogy az olimpiára visszanyerjem a csúcsformámat.