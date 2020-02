Eredményes évet zártak a Turul Koppány íjászai

Eredményes évet tudhatnak maguk mögött a tízéves Kiskunfélegyházi Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Sport Egyesület tagjai. Az egyesület életében a megújulás és a feltöltődés éve volt az elmúlt esztendő. A hagyományőrző civil szervezet tíz éve töretlenül olyan erős alapokon működik, amin változtatni nem szabad, inkább támogatni és építeni kell – fogalmazott összefoglalójában Kis Mónika, az egyesület alelnöke.

Beszámolójából az is kiderül, hogy számos nagy eseményen vannak túl. Így például 53 versenyen 308 versenyzőjük vett részt. A megmérettetéseken 161 érem született, ebből 72 arany, 43 ezüst, 46 bronz. Ugyanakkor országos bajnok lett Sárkány Szabina. Emellett íjászaik közül sokan szereztek versenyminősítést is. A legaktívabb versenyző Szeibert Imre volt, aki 25 versenyen vett részt. Bicskei­né Csányi Mária 24, Zoboki Botond 23, Fetterné Nagy Tünde, Fetter Tamás és Balanyi Sándor pedig 22 versenyen mérettette meg magát.

A Koppányok aktív résztvevői voltak az országos Te Szedd! akciónak. A majálison segítségükkel több mint ezer ember próbálhatta ki az íjazást. Ugyanakkor számos félegyházi cég családi napját színesítették programjaikkal. Áprilisban a pálmonostori Kiss Tanyán a Dél-Alföld régió és az ország több régiójából meghívott íjászok baráti összejövetelét tartotta az egyesület elnöke, Dinnyés Gyula, ahol közel 150 íjász vendégeskedett.

Tavaly is több kirándulást szerveztek, így a Koppányok Budapesten a Parlamentben és Szentendrén a Skanzenben töltöttek egy-egy napot. Augusztusban nagyszabású, intenzív íjásztáborban az országos bajnokságra készültek. A tábor eredménnyel zárult, mert Sárkány Szabina országos bajnok lett. Ősszel Tordán jártak, erősítve az egyébként is nagyon jó testvérvárosi kapcsolatot. A beszámoló arra is kitér, hogy az egyesület íjászai töretlenül edzenek, szeretnék ugyanis túlszárnyalni az elmúlt esztendő versenystatisztikáit. Mindazonáltal a Koppányok gőzerővel készülnek a Tűzmadár versenysorozat szervezésére, melynek első állomása február 23-án Kiskunfélegyházán, a Kész Aréna Sportcsarnokban lesz.