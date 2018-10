Ennyivel jobb volt a KTE

Péntek este vívták a Bács-Kiskun megyei el classico-t az NB I/B Keleti csoportjában, hiszen a Kecskeméti TE és a Mizse KC csapott össze a Messzi István Sportcsarnokban. A mérkőzésen a kecskeméti csapat ezúttal nem adott esélyt a lajosmizseieknek, magabiztos győzelmet aratott.

Alaposan bekezdett a KTE-Piroska Szörp, Szamos, Mazák és Füstös góljaival a 4. percre már 3–0-ra meglépett. A Mizse KC a 7. percre visszaküzdötte magát 4–3-ra, ez azonban csak átmeneti fellángolásnak bizonyult, a 15. percben ugyanis már 9–5 állt az eredményjelzőn. Érezte is a bajt Serfőző Zsolt, a vendégek edzője, időkéréssel próbálta megállítani a számukra kedvezőtlen tendenciát. Hatottak az edzői szavak, a 19. percre 10–7-re feljöttek a mizseiek, ezt követően azonban lassan és biztosan elhúzott a KTE. Az egész játékrész során végig rendkívül gólerős támadójátékot produkáltak a kecskemétiek, emellett a védekezésük is rendkívül hatékony volt, sorozatban blokkolták a mizsei lövési kísérleteket, Podoba pedig néhány bravúrt is bemutatott. A félidőre végül 16–9-es hazai vezetésnél vonultak a csapatok.

A második játékrész ismét Szamos góljával indult, és ez, az első játékrészt alapul véve, semmi jót nem ígért a vendégeknek. Benke két góllal válaszolt, majd a hazai Tóth Norbert gólját követően fogcsikorgatóan küzdve elkezdte ledolgozni a hátrányát a vendégcsapat. A 38. percre négyre közelítették meg a hazaiakat, (18–14), a 41. percre pedig háromra. A 45. percig tartotta a háromgólos különbséget a Mizse, – kecskeméti részről a félidő ezen szakaszában Tóth Norbert termelte a gólokat –, a 45. percben Hollós góljánál még egyszer 20–17 állt a táblán, ezt követően azonban már nem volt megállás, Szamos és Bujdosó találataival újra meglépett a hazai csapat, Halász pedig még újra hétgólosra is visszaállította az előnyt az 57. percben. A mérkőzés eldőlt, a lefújásig ötre faragták a különbséget Serfőző Zsolt fiai. Megérdemelten győzött a Kecskemét, és ezzel a diadalával megelőzte riválisát a tabellán.

– Gratulálok a csapatomnak. Annak ellenére, hogy a második félidőben voltak kisebb hullámvölgyeink – szerintem három gólnál jobban nem is tudott a Mizse minket megközelíteni – , az is inkább saját magunknak köszönhető, mert mi húztuk magunkra húztuk az ellenfelet. Az első félidőben kimondottan szépen és eredményesen játszottunk, a második félidő elején is tartott még ez a lendület, de aztán a 40. perc körül azt gondoltuk, hogy vége a mérkőzésnek, és ez meg is bosszulta magát, Nem szabad ilyen hibát elkövetni. A legfontosabb ma az volt, hogy nyerjünk, hiszen abból a gödörből, amelybe a bajnokság elején belekerültünk, szép lassan kecmergünk kifelé. A fiúk elkezdték elhinni, hogy azokat a célokat, amelyeket együtt kitűztünk magunk elé, együtt képesek leszünk megvalósítani. Örülök, hogy így gondolják, és bízom abban, hogy sok sikert fogunk még elérni ebben a bajnokságban.

– Sajnos zsinórban már a második meccsen kezdünk úgy, hogy az első félidőt nagyon elrontjuk, és aztán a másodikban próbálunk meg kapaszkodni, és menni a veszett fejsze nyele után – nyilatkozta a lefújást követően Serfőző Zsolt, a mizseiek vezetőedzője. – Nagyon fontos lenne, hogy az első félidőben is azzal a mentalitással kezdjünk, mint ahogyan a második félidőben kijöttünk a pályára, és olyan futós, hajtós játékot tudjunk játszani, mint a mérkőzésnek abban a szakaszában. Ehhez perre arra is szükség van, hogy a védekezésünk is hatékony legyen. Azon dolgozunk, hogy ki tudjuk javítani ezeket a hibákat, és hogy az első félidőt is hatékonyabb támadójátékkal tudjuk majd kezdeni.

Kecskeméti TE-Piroska Szörp–Mizse KC 30–25 (16–9)

Kecskemét, 800 néző, vezette: Asztalos, Bárkányi.

KTE: Podoba – Szamos 5, Bujdosó 5, Tóth Norbert 6, Mazák 2, Füstös 2, Horváth V. 2. Cserék: Zaklajda – Kátai 4, Szrnka, Csuzi 1, Berkes 1, Ács, Halász 2. Edző: Ocsovai Zsolt

Mizse KC: Koncz – Vancsics 4, Benke 7, Hollós 3, Bán 4, Scheuring 1, Imregi. Cserék: Lengyel – Csapi 1, Tokai 2, Zsolnai 1, Soltész, Csergő 2, Polyák. Edző: dr. Serfőző Zsolt.

Kiállítások: 10, illetve 8 perc.

Hétméteresek 4/4, illetve 2/2.