Elvitte a pontokat az Aramis

Hétfő este az Aramis SE csapatát fogadta az SC Kecskemét Futsal a férfi Futsal NB I-ben, a 3. fordulóban. Koós Károly legénységének most nem ment a játék, sok hibával játszottak a kecskemétiek, a vendégek így mind a három pontot elvitték.

Nagy lendülettel vetette bele magát a mérkőzésbe a kecskeméti gárda, ám a vendégek hamar lehűtötték a kedélyeket. A 2. percben egy elvesztett labdából nyargalhattak a budaörsiek a hazai kapuig, és egy Juhász-Bozánszky-Juhász háromszögelés végén utóbbinak már csak az üres kapuba kellett helyeznie a labdát, 0–1. Ezt követően is inkább az Aramis diktálta a tempót, Tombácz védései pedig létfontosságúak voltak ahhoz, hogy a hírös városiak meccsben maradjanak. Jóval több volt a vendéghelyzet, Tombácz azonban továbbra is remek formában védett, és idővel a hazaiak is elkezdtek helyzetet kialakítani. 15. percben Fekete Olivért ütés miatt piros lappal kiállította játékvezető. A létszámfölényben töltött idő óriási nyomást gyakorolt a vendégek kapujára a ScoreGoal, gólt azonban nem sikerült szerezniük. A 19. percben egy vendég szabadrúgást követően Bozánszky készítette le a hatoson a labdát Juhásznak, aki a hálóba bombázott, 0–2. Szerencsére hamar jött a hazai válasz: egy tetszetős egyéni cselsorozat után Móra szépített nem sokkal az első félidő vége előtt, 1–2.

A szünetben sem sikerült felrázni a hazai brigádot, nagyon beszorultak saját kapujuk elé, ráadásul rögtön a félidő elején újra egy pofonegyszerű gólt szereztek a vendégek: Juhász gurított be középre egy szabadrúgást, és Harnisch durrantott tíz méterről Tombácz kapujába, 1–3. Az Aramis percei következtek, ismét Tombácz érdeme volt, hogy nem nőtt a vendégelőny. A 34. perc táján a vendégek elkezdték eldugni a labdát, erre azonnal reagált Koós Károly, a kecskemétiek mestere, a hazai csapat áltállt öt a négy elleni játékra, és bár ügyesen, gyorsan járatták a labdát, ziccereket is sikerült kialakítaniuk, a kapuba azonban nem találtak be, így mardat a 3–1 a vendégek javára.

Moga Flavius Lorant (Aramis SE): – Szoros meccsre számítottunk, és ez a várakozásunk be is igazolódott. A mai napon a helyzetkihasználásunk sokkal jobb volt, mint az előző fordulókban, ennek is köszönhető a sikerünk. Tombácz, a kecskemétiek kapusa szenzációsan védett, ki kell őt emelni. Ha ő nincs, akár nagyobb arányú is lehetett volna a győzelmünk. Mindent megtettünk ma a három pontért. Úgy gondolom megérdemelt a siker, gratulálok a fiúknak!

Koós Károly (SG Kecskemét Futsal): Csalódottak vagyunk, szerettünk volna jobb eredményt elérni. El kell ismernünk azonban, hogy erre a mai napon nem volt esélyünk. Számunkra nincs könnyű mérkőzés, ez most is bebizonyosodott. Nagyon csalóka kép volt, hogy az Aramis nulla ponttal érkezett hozzánk. Mi ezúttal elmaradtunk attól, amit valójában tudunk. Az előző fordulókban bizonyítottuk, hogy jó hozzáállással, fegyelmezett taktikával van keresnivalónk az NBI-ben. Most ez elmaradt, így nem marad más, mint meghajolni az ellenfél előtt, mert jobb volt a mai napon.

SG Kecskemét Futsal–Aramis SE 1–3 (1–2)

Kecskemét, 450 néző.

Kecskemét: Tombácz (k) – Móra, Kovács J., Daróczi, Dobosi, Deák, Nagy R., Csamangó, Sallai, Rutai, Maczelka, Csővári (k).

Aramis: Vámosi (k) – Harnisch, Juhász, Fekete O., Boznánszky, Németh M., Fekete M., Sámson, Pankotai, Vattamány, Frankovszky, Bognár, Gál, Molnár G. (k).

Gólszerzők: Móra 20., illetve Juhász 2., 19. és Harnisch 21.