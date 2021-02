Elrajtolt a másodosztály a megyei kézilabdában

A hétvégén Bács-Kiskun megyében elindultak a bajnoki küzdelmek a férfi és női megyei másodosztályban. Több mint negyven év után tért vissza a megye sportjába ez a liga.

Aligha választhatott volna nehezebb esztendőt a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség az új versenysorozatának az elindításához a 2020/21-es idénynél, előre persze senki sem sejthette, hogy a külső körülmények miatt szinte a lehetetlennel határos vállalkozás lesz ez. A koronavírus-járvány az élet minden területére rányomta a bélyegét, így hiába volt a lelkes szervezkedés, a feltételek megteremtésébe befektetett sok munka mind a szövetség, mind az érintettek részéről, tavaly ősszel nem indulhatott el ez a küzdelemsorozat. Az érintettek azonban bebizonyították, hogy nem ismernek lehetetlent, a kitartásuknak és türelmüknek köszönhetően az idén már elrajtolt a megye kézilabda másodosztály.

Nem példa nélküli természetesen ez a kezdeményezés, hiszen más megyékben is folyik másodosztályú bajnokság, és Bács-Kiskun megyében sem volt ismeretlen ez a küzdelemsorozat, bár jócskán vissza kell utazni az időben ahhoz, hogy lássuk, mikor léptek utoljára pályára megye kettes gárdák. A Bács-Kiskun megyei kézilabdázásban utoljára 1975-ben versenyeztek férficsapatok – akkor tizenegyen – a feljutásért, a női szakágban pedig 1972-ben rendeztek utoljára ilyen sorozatot.

Járdi Ádámnak, a Bács-Kiskun megyei Kézilabda Szövetség elnökének régóta szívügye volt, hogy beinduljon a megyei második vonal is.

Nem egy légből kapott, öncélú ábránd volt azonban ez, hanem az élet valós igényeire építő, tudatos kezdeményezés, amely egyéb célok mellett elsősorban azt szolgálja, hogy egyetlen sortoló, egyetlen helység ne legyen kénytelen felhagyni a versenyszerű kézilabdázással csak azért, mert például az első osztályú mezőnybe nem fér be. – A megyei szövetségnél mindig próbáljuk az sportolási igényeket figyelembe venni és olyan kezdeményezésekkel előállni, amivel még több sportoló űzheti a sportágunkat – nyilatkozta az elnök. – Ezt a bajnokságot azért indítottuk el, mert láttuk, egyre nagyobb számban jelennek meg amatőr versenyeken megyénkből is csapatok, így már a tavalyi évben életre hívtuk a megyei szövetség amatőrbajnokságát. Sajnos akkor a tervezett három fordulóból csak kettő valósult meg a járványügyi korlátozások miatt, de a küzdelemsorozat kedvező fogadtatása igazolta a nehézségek dacára is várakozásainkat.

Az idei bajnokságba férfi- és női vonalon is négy-négy csapat nevezett be.

Tiszakécskén éppen megszűnt volna a női kézilabdaklub, ebben az új felállásban azonban folytatni tudták a sportolást. Bácsbokodon két éve állt le a női kézilabda, most, az új kiírásnak köszönhetően ott is újraindult a kézilabdaélet, Tiszaalpáron pedig teljesen új kezdeményezés, hogy női csapatot állítanak ki. A létszámnak betudhatóan a bajnokság szervezése is speciális. – A csapatok mérkőzéseit három hétvégére osztottuk be, egy-egy hétvégén egy komplett fordulót játszanak le, és a terveink szerint az első két helyezett döntő mérkőzést játszhat a megyei négyes döntő keretein belül.

A résztvevők összetétele vegyes, van, ahol az első osztályban küzdő csapatból kiszorult, de játékra még bőven alkalmas, ahhoz még kedvet is érző kézilabdázók alkotják a keretet, és van, ahol fiatalok kóstolnak bele a versenyszerű sportolás légkörébe. – A csapatok elsősorban amatőr, baráti szerveződések, olyan játékosokkal, akik már a megyei első osztályú bajnokságot nem vállalnák. A másik jellemző halmaz pedig a megannyi tizennyolc év alatti fiatal. Vannak tehát tizenévesek is, ugyanakkor a bajnokságban szereplő játékos már elmúlt hatvanöt éves. De a kézilabdát mindenki labdával játssza, a kor itt nem számít.