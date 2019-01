Elrajtol a HÉP-Röpke

A néhány hétnyi téli szünetet követően vasárnap este 19 órai kezdettel vívja az első idei mérkőzését a HÉP-Röpke SE az NB II. Keleti csoportjában. A kecskeméti lányok hazai pályán a miskolci MVSC–MVSI csapatát fogadják, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornacsarnokában. A bajnokságnak ebben a szakaszában az első osztályú egyesületek U21-es csapatai már nem vesznek részt, így csupán hat csapat folytatja a küzdelmeket.

– Azt a célt tűztük ki magunk elé a lányokkal, hogy minden egyes meccset megpróbálunk megnyerni – jelentette ki Kása Róbert, a HÉP-Röpke SE vezetőedzője az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan. – Az ősszel, a csoportváltás miatt, még újoncok voltunk a másodosztály Keleti csoportjában. Mostanra viszont mindegyik ellenfelünkkel találkoztunk már. Meggyőződésem, az eddigi tapasztalatok alapján, hogy tudunk úgy készülni az ellenfelekből – hogyha minden munkát megfelelően elvégzünk, illetve sérülés sem hátráltat minket céljaink elérésében –, hogy mindenképpen képesek leszünk befogni a tabellán egyelőre előttünk tanyázó csapatokat a bajnokság végéig. Így, hogy az NB I.-es csapatok nem vesznek részt a továbbiakban, az ő eredményeiket levonva a bajnokságban a harmadik helyen állunk, a célunk pedig az, hogy még előrébb kerüljünk a tabellán. Az előző évet éppen ezzel a miskolci csapattal szemben zártuk. Azt a mérkőzést – annak dacára, hogy a papírforma szerint mi voltunk az esélyesei – sikerült meglehetősen szorossá, izgalmassá tennünk, éppen ezért most sokkal precízebb, koncentráltabb játékot várok a lányoktól. A lelkes szurkolóink buzdítására pedig ezúttal is nagyon számítunk a vasárnap este hét órakor kezdődő mérkőzésünkön.

– A pihenésre szánt időszak számomra egészségügyi okokból sajnos nem úgy telt, ahogy elterveztem, így a felkészülésem sem úgy sikerült, ahogy szerettem volna – tekintett vissza az elmúlt hetekre a HÉP-Röpke SE csapatkapitánya, Hemmert Kíra. – Azt azonban az egész csapat nevében kijelenthetem: reménykedünk abban, hogy még feljebb tudunk kerülni a ranglétrán, és ennek érdekében mindent el is fogunk követni. Továbbá eltökélt szándékunk megmutatni a rájátszásban, hogy idén is ott a helyünk a tabella élén, és ezért meg is fogunk dolgozni – ígérte a csapat­kapitány.