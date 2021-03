Elrabolt egy pontot Kecskemétről a Vác

A KTE HUFBAU a bajnokság 23. fordulójában a Vác FC-t fogadta a Széktói Stadionban zárt kapus meccsen az NB III. Keleti csoportjában. Az inkább küzdelmes, mintsem látványos találkozón nem bírtak egymással a csapatok.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Gombos Zsolt Puskás Zoltánra nem számíthatott sérülés miatt, így ezúttal háromvédős rendszerben küldte pályára csapatát. A vezetést hamar megszerezhette volna a hazai gárda, hiszen Tóth Dániel és Constantinescu kettő az egy ellen vezethette kapura a labdát, ám előbbi rossz megoldást választott a tizenhatoson belülre érve, így oda is lett a hatalmas helyzet. A folytatásban is inkább a lila-fehér játékosok voltak kezdeményezőbbek, de meddő volt ez a mezőnyfölény, a Vác pedig sikeresen tüntette el a két csapat között a tabellán mutatkozó tizennégy helyezésnyi különbséget. Sőt, a 18. percben ígéretes támadást vezetett, melynek végén Szalánszki esett el a tizenhatoson belül a védők szorításában, de büntetőt nem, csak sárga lapot kapott reklamálásért. A meccs ezt követően csendben csordogált a 34. percig, amikor Gált vágta fel Halasi kapus, aminek büntető lett a vége. A tizenegyest Károly Bálint végezte el, magabiztosan lőtt a kapu jobb oldalába, 1–0. A szünetig már csak egy Sórón lövés okozott némi izgalmat, de ez elkerülte a kaput.

Fordulás után a játékvezető a 49. percben úgy ítélte meg egy bedobásnál, hogy Tóth Dániel máris húzni akarja az időt. Ilyen esetben a legtöbbször az ellenfél kapja meg a labdát, ám itt sárga lap lett a döntés, csahogy ez már a második ilyen színű lapja volt a kecskeméti támadónak, így a piros lapot mutatta fel neki a játékvezető. Az emberhátrány új helyzetet teremtett kecskeméti szempontból, de így is kicsit a semmiből egyenlített a Vác az 55. percben. Sóron esett el a tizenhatoson belül, a labda Magos elé került, aki 16-ról nem élete legerősebb lövését eresztette el, Lékai azonban rosszul nyúlt a labdáért, így az becsúszott a kapujába, 1–1.

A 62. percben akár jöhetett volna a hazai válasz, de Jakab hiába talált be, előtte Constantinescu már kintről húzta középre a labdát a partjelző meglátása szerint. A Vác erre egy veszélyes fejessel válaszolt, de a 70. percben már Halasi hatalmas bravúrja kellett, hogy ne szülessen újabb hazai gól, akkor Gál ollózását tolta ki a váci hálóőr. Az utolsó negyedórában nagy elánnal küzdött Gombos Zsolt együttese a győztes gólért, de Constantinescu és Károly ígéretes lövésébe is belevetődtek a védők, Jakab átlövései pedig célt tévesztettek. A végén akár a vendégek is megnyerhették volna a meccset, de Rusvay fejesét kibokszolta Lékai a 90. percben, így maradt a döntetlen.

KTE HUFBAU–Vác FC 1–1 (1–0)

KTE: Lékai – Gál, Koszó, Szalai G. (Asztalos 86.) – Puskás G., Vágó, Károly, Jakab, Grünvald – Tóth, Constantinescu (Lukács 80.).

Vác: Halasi – Kasza, Koval, Lukács (Torda 89.), Szalánszki, Sóron, Magos, Sorecz, Nagy G., Zámbó, Gergely.

Gól: Károly (34. – büntető) ill. Magos (55.)

Gombos Zsolt, a KTE–HUFBAU vezetőedzője: – Az első félidőben három védővel játszottunk, a Vác korábbi meccseit látva ezt láttam a legjobb döntésnek. Ez ült is, de aztán láttam bizonytalanságot is a védelemben, ami miatt a szünetben váltottunk. Az első végén sikerült megszereznünk a vezetést, de a második félidő játékrendszer váltása sajnos ki sem derült, hogy működik-e, mivel jött a kiállítás. Egy dolog biztos, én ilyen kiállítással még nem találkoztam, rá szinte azonnal egy egyéni hibából gólt kaptunk. Annak ellenére, hogy kevesebben voltunk, jól reagált a csapat, a meccs végéig domináltunk és helyzeteket dolgoztunk ki. Egy gólt is lőttünk, ami visszanézve szabályos volt, nem volt kint a labda, de a partjelző behúzta. Nem szoktam a játékvezetőkkel foglalkozni, de ma meg kell védenem a csapatot, mert az utolsó percig győzni akartak és küzdöttek.

Csank János, a Vác FC szakmai igazgatója: – Egy kicsit tartottam a meccstől, hiszen az első mérkőzésünkön vereséget szenvedtünk, annak ellenére, hogy azért nem voltunk rosszak. Tartottam viszont a maitól azért is, mert veretes játékosaink hiányoztak, szerencsére Koval az utolsó pillanatban vállalni tudta a játékot. Nagyot ment ma a keret, viszont értelmezési problémák akadtak a kontráknál. Három-négy ilyen akciónk is volt, amiből nem mondom, hogy gólt kell rúgni, de helyzetet kell csinálni minimum. Ezen a meccsen ezzel együtt többen is jó teljesítményt nyújtottak.