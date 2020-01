Előbb indul a megyei bajnokság

Az új esztendő kezdetén a Magyar Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun megyei Igazgatóságának az igazgatójával, Losonczy Lászlóval tekintettünk vissza a megyei foci tavalyi évére, és előre, a feladatokra.

– Milyen évet zárt tavaly a megyei foci?

– Úgy gondolom, hogy helyreállt a rend. Őszintén bevallom, néhány évvel ezelőtt jártunk a mélyponton, amikor Bács-Kiskun megyének nem volt sem NB II.-es, sem NB III.-as csapata. Ez a helyzet azóta szerencsére már a múlté, sőt, az amatőr futballunk is megüti az országos színvonalat. Megfelelő a szervezés, megfelelő a résztvevők hozzáállása, a bajnokságok színvonala. A létesítmények állapota is egyre inkább kielégítő, a játékvezetés színvonala elfogadható. Egyszóval a rend helyreállt, és a csapatlétszámok is megfelelőek. Ide kívánkozik, hogy a megyei bajnokság három osztályába benevezett csapatok száma az elmúlt huszonöt évben lényegében nem változott, mindig megvan a kilencvenkettő, kilencvenhat közti csapatlétszám.

– Az év végi zárás általában az összefoglalások, lezárások eseményeinek az időszaka, no meg a gáláké. Milyen, nem a konkrét bajnokságokhoz kötődő rendezvények zajlanak, illetve fognak zajlani az őszi és a tavaszi idény között?

– Az első kettő ilyen jellegű rendezvény már lezárult, a MAVONT, vagyis a megyei amatőrválogatottak országos nagypályás tornája és a Sípmesterek országos tornája. Az előbbin is sikeresen szerepelt a csapatunk, hiszen Bács-Kiskun megye válogatottja újra bejutott az országos négyes döntőbe, eredményesnek ítélem a szereplésünket annak ellenére, hogy a döntőben nem tudtunk dobogóra állni, de húsz megye csapatai közül a negyedik helyre befutni azért nem rossz teljesítmény. Meg voltam elégedve a szakmai stábbal és a beválogatott játékosok hozzáállásával is. A játékvezetőink pedig nem elég, hogy megnyerték az idei tornát is, de immáron zsinórban harmadszorra tették ezt, tehát tripláztak. Fontosnak tartom ezt a tornát is, hiszen ez is hozzájárul az amatőr labdarúgás népszerűsítéséhez, az pedig, hogy újra sikerült megnyernünk, a hab a tortán. Ezen kívül az idén Balatonfüreden lesz a megyei igazgatóságokon dolgozó alkalmazottak tornája, amelyen az idén is szeretnénk elfogadhatóan szerepelni. Azt követően kerül sor a Bács-Kiskun megyei igazgatóságnak a megyei játékvezetők részére kiírt Boronkay emléktornára, január 25-én, Kecelen.

– Hogy állunk a létesítményekkel?

– Ami a létesítményhelyzetet illeti, az amatőr labdarúgás lebonyolításához, fejlesztéséhez, fejlődéséhez minden adott a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről, és ez meg is látszik a mi megyénken is. Az elmúlt években ugrásszerűen javult Bács-Kiskunban a labdarúgópályák minősége, az öltözők állapota, a nézők elhelyezése, és egyáltalán: a labdarúgás környezete. A megyei első osztályt tekintve egy éven belül az ország legkedvezőbb helyzetben levő megyéje lehetünk Nagyszerű pályákat adtunk át a közelmúltban Soltvadkerten, Lajosmizsén, Kiskunhalason, Baján. Jánoshalmán hamarosan elkészül az új műfüves pálya, Akasztón is, ahol az annak elkészültét követően rendbe rakják a füves pályájukat is. Akasztón, ha eső esett, nem lehetett futballozni. Kiskőrösön is épül műfüves pálya. Így azután rossz idő esetén lehet kímélni a jó füves pályát, és edzéseken sem kell tönkretenni a gyepet, ha netán leszakad az ég. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy kiváló körülmények között tudjanak játszani a megyei amatőr futballisták. Az alacsonyabb osztályokban az öltözők, egyéb infrastruktúrális feltételek mindenütt javultak, ráadásul egyre több helyen lehet eredményjelzőkkel találkozni. E téren tehát óriási az előrelépés. Ugyanakkor van még elmaradásunk egy olyan területen, amely egyébként megyei szinten nem is kötelező előírás. Több helyen van már világítás, csak nem megfelelő a fényerő. Tehát célunk a világításokat felújítani, és olyan fényerőt biztosítani, amely mellett bajnoki mérkőzéseket is lehet játszani. Kisebb településeken is ki tudnák használni a világítást, főleg ahol kevés a pálya, több edzést lehetne tartani. Ebben szeretnénk még előbbre lépni. Támogatjuk a klubok számára a kisbuszok beszerzését is, amellyel főként a gyerekek tudnak korosztályos versenyekre, tornákra utazni.

– Nagy hangsúlyt helyezett a szövetség a pályák defibrillátorral való felszerelésére. Ezen a téren hogy állunk?

– Központi előírás, hogy 2020. őszétől minden egyesület pályáján kell lennie defibrillátor-készüléknek. Ezt nagyon komolyan kell venni, ugyanis idén nyártól csak azoknak a csapatoknak a nevezését fogadhatjuk el, akiknek a létesítményében rendelkezésre áll ilyen készülék és a kezelésére kiképzett személyzet. Sajnos van még húsz, harminc egyesület, akik ezeket még nem vásárolták meg. Nem egészen értem, hogy miért nem, hiszen a támogatásoknak köszönhetően mindössze a beszerzési ár öt százalékát elég volt a részükről előteremteni. Számomra érthetetlen, hogy akik eddig nem szerezték be, azok miért nem pályáztak ezekre a készülékekre ilyen kedvező feltételek mellett. Ugyanakkor megismétlem, a következő bajnoki szezontól a nevezés feltétele lesz a bevethető defibrillátor. A pálya hitelesítése során be kell mutatni a készüléket. A defibrillátor megléte a mai világban egy olyan feltétele a sportrendezvényeknek, ami nem lehetetlen és nem illogikus elvárás. Ráadásul mivel nincsenek a pályához kötve, így hét közben az önkormányzatnak is rendelkezésére áll.

Fontos tudnivalók a rajt előtt

A bajnokságok megváltozott kezdési időpontjáról Kerpics Ferenc, a Bács-Kiskun megyei igazgatóság versenyszervezője nyilatkozott: – A megyei első osztályú bajnokság az eredetileg tervezettnél egy héttel korábban kezdődik. A február 22–23-i hétvégén indulnak meg a küzdelmek, az MLSZ ugyanis a labdarúgó EB miatt előbbre hozta az NB III.-as osztályozók időpontját, hiszen nem akarják, hogy akár az amatőr foci eseményei is belelógjanak az Európa-bajnokság történéseibe. Eredetileg június 14. és 21. lett volna az NB III.-as osztályozók időpontja, ezeket előbbre hozták június 7-re és június 10-re – tehát nem a szokásos egy hét telik el a két találkozó között, hanem csak négy nap – hiszen másnap indul a labdarúgó-EB. És hogy miért kellett a megyei másod- és harmadosztályt is együtt mozgatni a megye egyes rajttal? Mert a másod- és harmadosztályban nagyon sok olyan csapat van, amely a megye egyben szereplő klub második csapata, akik még az őszi idény kezdete előtt ellentétes sorsolást kértek a megye egyes első csapattal. Ez a helyzet természetesen továbbra is fennáll, és azt, hogy az osztályok sorsolása szinkronban maradjon, csak így lehetett megoldani. Emiatt tehát a megyei másod- és harmadosztály is előbb rajtol, tehát nem március 14-én, hanem március 7-én. Az adatbankban az előzetes sorsolás már szerepel is, amelyben a kezdési időpontok módosulhatnak a két csapat közös megegyezése alapján, de a párosítás már nem. A megye egyben a rajt időpontja a február 22–23-i hétvége, a megye kettő és megye háromban pedig a március 7–8-i hétvége. A bajnokságok május 31-én zárulnak, köztük a megye egy is, amelynek a bajnoka a következő héten már osztályozót vívhat az NB III.-ért.

Az átigazolással kapcsolatban is van néhány fontos, elég sűrűn el nem ismételhető tudnivaló. – Az átigazolás nyáron összetettebb folyamat, télen jóval egyszerűbb, már ami a határidőket illeti – tért ki a potenciális klubváltásokra a versenyszervező. – Télen csak egy dátumra kell figyelni. Január 15-től február 14-ig tart az átigazolás, és egy játékos átigazolása akkor jöhet létre, amennyiben ahhoz az átadó fél hozzájárul. A határidő február 14. éjfél.