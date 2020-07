Elnököt választott és lejátszotta első előkészületi mérkőzését a Kalocsai FC

Új elnök, Kohány Gábor került a Bács-Kiskun megyei labdarúgó első osztályban szereplő Kalocsai Futball Club élére, amely a pénteken lejátszotta az első előkészületi mérkőzését, és amelynek a kerete máris három játékossal bővült.

Király Róbert, a Kalocsai Futball Club elnöke a közéleti szerepvállalása miatt lemondott az egyesületi elnöki tisztségéről. Néhány hetes folyamatot követően az egyesület a mögöttünk álló héten bejelentette, hogy a leköszönő elnök helyét a fiatal kora dacára testvérével, a megyei első osztályú csapat vezetőedzőjével, Kohány Balázzsal együtt máris a kalocsai labdarúgás emblematikus figurájává vált Kohány Gábor veszi át. Az új elnök székfoglalójában megköszönte elődje munkáját, és a közeljövőt illető célok között kifejtette, hogy meggyőződése, hogy a kalocsai labdarúgó csapatnak mindenképpen meghatározó szerepet kell játszania a megyei első osztályban. Ehhez elsősorban arra van szükség, hogy némileg bővítsék a keretet, amely annak dacára volt az előző bajnokság egyik meglepetéscsapata, hogy meglehetősen szűkös kerettel dolgozott. Az egyesületnél a felkészülést már megkezdték, új vezetés közvetlen célja jelen pillanatban az, hogy mielőbb feltöltsék a keretet, ennek érdekében négy-öt kiszemelttel kezdte meg a tárgyalást a KFC.

Pénteken ugyanakkor lejátszotta az első előkészületi mérkőzését is a megyei első osztályban szereplő együttes, az ellenfele az a Méhecskék SE Kalocsa, amely az idei ősztől a megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában fog szerepelni. A megye egyes piros fehére magabiztos, nagy gólarányú győzelmet arattak úgy, hogy gólt nem is kapott a társaság. A mérkőzés a vezetés értékelése szerint remekül szolgálta a felkészülést, ugyanakkor próbajátékosok is szerepeltek a csapatban, akikkel a paprikavárosiaknak a mérkőzés után sikerült egyezségre jutnia a kalocsai szereplést illetően. Így a legelső igazolást, a Homokmégytől érkező, huszonöt éves Rideg Lászlót követően Knap Tamást és Sümegi Balázst is leigazolta a Kalocsai FC. A huszonhárom éves, már a megyei válogatott keretben is megfordult védő, Knap Tamás a Bácsalmási PVSE csapatától érkezett Kalocsára, a huszonnyolc éves Sümegi Balázs pedig a legutóbb a Tolna VFC csapatában szerepelt.

Házon belülről is erősített ugyanakkor a Kalocsai FC, a csapat edzője, Kohány Balázs ugyanis az előkészületi mérkőzésen már újra szerepelt is az alakulóban lévő felnőtt keretben. Az aktív labdarúgással soha nem is hagyott fel, hiszen miközben a tavalyi évben edzőként vezette a kalocsai felnőtt keretet, mellette a Géderlak megyei másodosztályú csapatában szerepelt játékosként. Minden bizonnyal örömhír a kalocsai szurkolóknak, hogy az idén már játékos-edzői minőségében vezényli a piros-fehéreket, és újra a pályán is örömöt szerezhet a drukkereknek, hiszen aki csak ismeri, az pontosan tudja, hogy ő is, játékosként is erősítést jelent.