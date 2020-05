Elkezdte az edzéseket a Duna Aszfalt Tiszakécske LC csapata

Van egy jó hír a Duna Aszfalt Tiszakécske LC NB-s csapatáról. Hétfőn elvégezték a koronavírus tesztet a csapatnál és a stáb tagoknál, és mindenkinek az eredménye negatív lett.

Minden játékos szerelésben, gumikesztyűben és maszkkal az arcán érkezett a szerda délelőtti edzésre. A játékosok otthonukban vették fel az edzésre használt ruhát, és otthon is fognak fürödni. Bár ezúttal még a Sportcentrum lelátóján tartott eligazítást Nyilas Elek sportigazgató, az edzéseket nem ott, hanem a sportcsarnok melletti úgynevezett Kiscenter pályáján tartják, mert a stadionnál lévő edzőpályákat egyelőre nem használhatják.

– Annak ellenére, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség befejezettnek tekintette a bajnokságokat, mi elkezdtük az edzéseket, mondta Nyilas Elek. – A játékosok másfél hónapig labda nélkül edzettek, éppen ezért nagyon fontos, hogy visszazökkenjenek a rendes kerékvágásba. Edzőmérkőzéseket biztosan nem fogunk játszani, csak úgy készülünk, mint általánosságban egy hosszabb pihenő után. Ez azért fontos, hogy a játékosok visszanyerjék azokat az alaptevékenységeket is a labdás gyakorlatoknál, amire szükségük van. Jó lenne tudni, hogy mikor kezdődik az új bajnokság és azt, hogy melyik osztályban indulhatunk, mert ahhoz mérten adnánk ki a pihenőket. Egyelőre még minden képlékeny. Értesítést ugyan már kaptunk arról, hogy az NB II.-ben nem indulhatunk, de még több alternatíva is lehet, hogy az NB II.-es tagságot megőrizzük. Addig viszont edzeni kell. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a játékosok minél jobban és felkészültebben tudják várni a következő bajnokságot. A vírusfertőzéssel kapcsolatban mindent a szabályoknak megfelelően fogunk betartani. A játékosok gumikesztyűben és maszkban érkeznek az edzésekre, az öltözőt nem használhatják. Minden egyes állami előírást, ami ezzel kapcsolatban idevonatkozik és veszélyes lenne az egészségre, – annak ellenére, hogy a tesztje mindenkinek negatív volt, de nem lehet azt tudni, hogy a követező időszakban mi történik –, száz százalékosan betartunk – tette hozzá Nyilas Elek.

Június 30-án több játékosnak is lejár a szerződése. Azt, hogy ki megy, és ki marad, a sportigazgató nem tudta megmondani. Ez minden attól függ, hogy a Duna Aszfalt Tiszakécske LC melyik osztályban folytatja majd a bajnokságot. Annyi bizonyos, hogy az NB III. három csoportjának első helyezettje közül az Érd nem adta be a licencét az NB II.-re, így ő biztosan a következő bajnokságban is a harmadosztályban szerepel. Helyette a legjobb második helyezettet, a Szentlőrincet kérheti fel az MLSZ a másodosztályba való indulásra. Amennyiben ők sem vállalnák, akkor a Tiszakécske következik. Azt azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy ebben mikor dönt a szövetség. Éppen ezért a Duna Aszfalt Tiszakécske LC azt kéri az MLSZ-től, hogy tájékoztassák a klubot arról, mikor és hogyan tudják elkezdeni a következő bajnokságot, és melyik osztályban.