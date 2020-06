Elkezdte a munkát a tiszakécskei gárda

Hétfőn délelőtt elkezdte a felkészülését a 2020/2021-es bajnoki évre a Duna Aszfalt Tiszakécske LC csapata. Azt azonban még most sem lehet tudni, hogy a másod- vagy a harmadosztályban folytatja a játékot a Tisza-parti város gárdája.

A Magyar Labdarúgó-szövetség illetékes bizottsága augusztus 2-ára írta ki a bajnokság kezdését az NB II.-ben és az NB III.-ban.

– Ez csak tervezett, de mi erre készülünk – mondta Nyilas Elek, a Duna Aszfalt Tiszakécske LC sportigazgatója. – A játékoskeret kialakítása és a kölcsönben lévő játékosok jövőbeli szerepeltetése is függvénye annak, hogy melyik osztályban indulunk. Több játékosnak is lejár a szerződése, de többekkel már megállapodtunk. Amennyiben nem az NB II.-ben, hanem az NB III.-ban folytatjuk, akkor kevesebb lesz majd a létszám az eddigieknél, és természetesen a keret is e szerint alakul. A stáb bővülni fog egy vezetőedzővel, az ő személye is attól függ, hogy melyik osztályba kapunk besorolást. Az edzéseket jelenleg Virágh Ferenc és én vezetem, a hathetes felkészülésnek megfelelően. Négy vagy hat edzőmérkőzést tervezünk, de edzőtáborba nem megyünk – tette hozzá Nyilas Elek.

A hétfői első edzésen húsz játékos vett részt, a keretből heten hiányoztak. Néhányan már le sem vetkőztek, így szinte biztos, hogy ők már nem Tiszakécskén folytatják pályafutásukat.

Nem vett részt az első edzésen Preklet Csaba, Sváb Dániel, Erdélyi Botond, Szuhodovszki Soma, Kirchner Krisztián és Tölgyesi Viktor. Szuhodovszkit és Kirchnert egyáltalán nem láttuk, Tölgyesit pedig csak civil ruhában. Tudomásunk szerint Varga Ádám első számú kapus NB III.-as szereplés esetén szinte biztos, hogy távozni fog a gárdától.

Füle Ákos, az egyesület technikai vezetője június végéig marad a klubnál, a feladatait Kislőrincz György klubigazgató és Káli Tibor infrastruktúra-igazgató fogja majd ellátni.