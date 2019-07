Elkészült a Tiszakécske sorsolása

A szövetségben a hét elején elkészítették a Merkantil Banki Liga NB II sorsolását. A másodosztályú labdarúgó bajnokság a tavalyihoz képest az idén egy héttel később, augusztus 4-én rajtol el. A sorsolásból kiderül, hogy igencsak felpörgetett tempóban indul a bajnoki küzdelem.

A frissen kiadott sorsolásból kiderül, hogy a Duna Aszfalt TLC idegenben kezdi meg a bajnokságot, Békéscsabára látogat a Simon-alakulat. Azt követően rögtön egy hétközi forduló következik, akkor hazai pályán léphetnek pályára a kécskeiek, és az újonc Ajka csapatát fogadják. A következő két mérkőzésüket idegenben vívják a kék-sárgák, majd az utolsó nyári hónap végén, a Vasas elleni hazai meccs után következik még egy hétközi forduló, akkor Nyíregyházára utazik a Tisza-parti társaság. A szeptember elsejei, az első osztályból frissen kiesett MTK elleni hazai találkozót követően fújhatnak egyet a csapatok, akkor ugyanis két hét szünet következik. Az október is hétközi fordulóval indul, ám a válogatott mérkőzések miatti szünetnek köszönhetően akkor is kapnak egy rövid szünetet a csapatok. A Tiszakécske az utolsó hazai mérkőzését november 3-án vívja, akkor kerül ugyanis sor a Szolnok elleni regionális rangadóra, az őszi idény pedig november 6-án zárul, amikor is Csákváron tudnak elköszönni kedvenceiktől a gárdát idegenbe sem rest elkísérni szurkolók. Az ugyanakkor nem kizárt, hogy mégsem a csákvári fellépés lesz az utolsó idei találkozó, hiszen lehetnek még mérkőzések, amennyiben – akárcsak tavaly – a szövetség ismét előrehoz az idei évre néhány tavaszi fordulót.