„Elkapták az egeret” – újra szárnyalt Kovácsékkal a Scania Afrikában

Az előző napi technikai gondok megoldódtak, így a dunaszentbenedeki Qualisport Racing kamionos egysége számára kitűnően alakult a 2020-as Africa Eco Race hetedik szelektív szakasza Mauritániában: a Chami és Adizine közötti 478 kilométer hosszú menet során a Scania-trió az autós-kamionos értékelés legjobbja volt.

– A különítmény szervizcsapata Ács László fedélzeti szerelő irányításával az éjszaka megoldotta az előző napi rejtélyes motorgondot, így a Scania Qualisport Torpedo szárnyalt a dűnéken, ráadásul Czeglédi Péter navigátor is remekelt. Míg a dunaszentbenedeki alakulat hibátlanul teljesítette a távot, addig a legfőbb riválisok közül a belga Igor Bouwens kamionos egysége, valamint az autós Patrick és Lucas Martin is kihagyott egy útpontot, amiért 15 perces büntetés jár, így hiába végeztek a magyar különítmény előtt, a napi értékelésben a Kovács, Czeglédi, Ács trió által produkált 6 óra 13 perces idő lesz a legjobb eredmény az autós-kamionos mezőnyben. A szabályok szerint a különféle büntetéseket este, a felügyelőtestületi ülés után hagyják jóvá, ám a táborban mindenki, maguk az érintettek is készpénznek veszik, hogy nincs menekvés a pluszpercek elől, így nagy bizonyossággal lehet kijelenteni: a Qualisport Racingé a hetedik szakasz – számolt be közleményében a Qualisport Racing.

– Az első száz kilométer nagyon gyors volt, majd utána volt ez a bizonyos navigációs kihívás, amelybe előbb beleszaladtunk mi is, de aztán visszamentünk és felvettük az útpontot. Ellenfeleink, Bouwensék követtek bennünket, de csak a rossz irányba. Amikor visszafordultunk, akkor ők tovább mentek, ami a részükről komoly hibának bizonyult. Egyébként itt nemcsak ők, hanem mások is elszúrták a navigációt, a Martin apa-fia páros is, ami jól mutatja, hogy Czeglédi Péter mestermunkát végzett a mai napon. Szerencsére a hétfői motorgondok is megszűntek, Ács Laci és a srácok egész éjjel dolgoztak ennek érdekében. Hétfőn azt mondtam, hogy talán egy kisegér rágta meg a kábeleket, most pedig azt mondom, hogy a szervizcsapatunk az éjszaka elkapta ezt a kis rágcsálót. Persze mindez csak a poén, a lényeg az, hogy minden rendben van, Istennek legyen hála! – értékelt a célban a pilóta, Kovács Miklós, aki a büntetések után várhatóan előrelép a 2. helyre az autós-kamionos összevont értékelésben, ahol – előreláthatólag – 3 perc 40 másodperc lesz a hátránya Bouwensékhez képest.

A viadal további magyarjai közül a Fazekas, Csákány, Horn hármas a piros Scaniával 6 óra 45 perc alatt teljesítette a napi távot, ami a kamionok között az 5., az autós-kamionos értékelésben pedig a 8. legjobb eredmény, ám várhatóan rájuk is kiszabják a 15 perces időbüntetést az ominózus útpont kihagyása miatt. A Varga Racing Team autós páros, Varga Imre és Toma József az előző napi motorgondokat nem tudta orvosolni, így hivatalosan is kiestek: a páros az esti órákban ért a táborba, ahol úgy döntöttek, hogy – mint fogalmaztak – „turistaként” folytatják az utat Dakar felé.

Az Africa Eco Race nyolcadik szakaszán Adizine és Tidjikja között száguld majd a mezőny, a szelektív szakasz hossza 429 kilométer lesz. Tidjikja a legnehezebb mauritániai térségek közé tartozik, fogalomnak számít a tereprali világában, ráadásul a szervezői előrejelzések szerint a napi szakasz jelentős része teljesen új lesz, amely bővelkedik majd dűnékben és navigációs feladatokban is.