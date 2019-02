Elindul a mizsei túlélőshow

Ezen a hétvégén rajtol el a férfikézilabda NB I. B tavaszi idénye. A jelenleg sereghajtó Mizse KC hazai pályán kezd, a tabella 8. helyén álló Balassagyarmatot fogadják új edzővel, a tavalyihoz hasonló feltételek mellett.

A 2018/19-es tavaszi idényének új edzővel vág neki a Mizse KC, január elsejétől a Ceglédi KKSE szakmai igazgatója, Nagy Károly vette át a felnőttcsapat irányítását. Vele beszélgettünk.

–Változott-e a keret az őszihez képest?

– Jelentős játékosmozgás nem történt. Megpróbáljuk megerősíteni a Cegléd junior válogatottjaival a mizsei keretet, ez annyit jelent, hogy három játékos kettős igazolással a Mizse KC keretének is a tagja lesz. Gábor Marcell balátlövő, Spekhardt Gergő beálló és Schäffer Zsolt jobb átlövő lesz az, akik kiegészíthetik a mizsei magot.

– Januárban érkezett, nem volt sok ideje összekovácsolni a csapatot. Mennyire sikerült beépíteni az újakat?

–Őszintén megmondom, semennyire. A junior válogatottakat még nem is volt alkalmam átvinni Lajosmizsére, úgyhogy ők valószínűleg gyakorlatilag meccsen, élesben fognak debütálni. Ilyen rövid idő alatt arra voltam kénytelen koncentrálni, hogy a csapat stabilabb legyen taktikailag és védekezésben. Nem egyszerű ez a feladat, Lajosmizsén ugyanis kilencen tudnak eljárni a heti három edzésre. Ez érthető is, hiszen Lajosmizsén amatőr a csapat, a játékosok munka után végzik a gyakorlást. Velük egyébként elégedett vagyok, jó hozzáállású, rendes srácok, össze lehet állítani belőlük egy megfelelő kezdő sort, ami alkalmas arra, hogy ebben az osztályban játsszon, de hogy ez mire lesz majd elég, azt majd meglátjuk.

–Hány edzést sikerült tartani, hány edzőmeccset vívtak?

– Összesen három edzést tartottam, és részt vettünk egy felkészülési tornán, azt beszámítva öt edzőmeccset játszottunk. Az ellenfelek közt volt NB I.-es, NB I. B-s és alacsonyabb osztályú csapat is. Ezeken a meccseken az látszott, hogy egy ideig tudjuk tartani magunkat, ám amikor a kezdő sort kell pihentetni, akkor lesznek majd problémáink. Erre jelenthet megoldást a Ceglédben játszó ifi válogatottak szerepeltetése, csak hát ők még nem is találkoztak a keret tagjaival, összeszokásról tehát nem beszélhetünk. Nem csak Lajosmizsén, Cegléden sem. Télen érkeztek Ceglédre, a bajnokság rajtja előtt egy nappal, tehát gyakorlatilag élesben próbáltam ki őket. Két forduló már lement, tehát elméletileg két hét közös munkának már állnia kéne mögöttünk, de ez nem így van, mert csak egy hétig álltak a rendelkezésemre, aztán berendelték őket a válogatotthoz. Pénteken jönnek vissza, és szombaton, amikor a Balassagyarmatot fogadjuk, jönnek először Lajosmizsére. Nehézség tehát van bőven.

– A sok nehézség dacára mit tud ígérni a szurkolóknak?

– Egyvalamit ígértem a játékosok és a vezetők felé is – tehát ez a szurkolókra is vonatkozik –, azt, hogy jobb játékosok lesznek, mint voltak. Ennél többet nem tudok ígérni, nem is szabad. Tavaly is kettős szerepben működtem, a ceglédi munkám mellett a Vecsés edzőjeként bajnokságot nyertem, tehát pontosan tudom, hogy milyen erőviszonyok vannak ebben az osztályban. Tudom, hogy három edzéssel, kilenc alapemberrel a bennmaradás majdhogynem lehetetlen küldetés. Több játékosra, több edzésre lenne szükség.

– Ha az első három fordulóban, amikor hasonló kaliberű ellenfelekkel meccsel a Mizse, sikerül pontokat szerezni, az adhat reményt a bennmaradásra?

– Természetesen. Én is úgy állok hozzá, hogy lehet rá remény, máskülönben nem is vállaltam volna el, és azért is próbálom néhány ceglédi játékossal megerősíteni a mizsei kezdősort, hogy a minimális célt megpróbáljuk elérni. De, ahogy mondtam is, nem lesz egyszerű, hiszen gyakorlatilag szombaton fognak bemutatkozni egymásnak a régiek és az újak.

kézilabda NB I./B Keleti

1. Orosháza 11 10 0 1 309–259 20

2. Békés 11 8 0 3 313–281 16

3. PLER-Bp. 11 7 1 3 282–236 15

4. Algyő 11 7 0 4 297–278 14

5. KTE-Piroska 11 5 1 5 293–280 11

6. Balmazújváros 11 4 3 4 301–304 11

7. DEAC 11 5 1 5 269–285 11

8. Balassagyarmat 11 3 2 6 295–306 8

9. TSzékács 11 4 0 7 255–301 8

10. Ózd 11 3 1 7 257–281 7

11. Nyíregyháza 11 2 2 7 261–282 6

12. Mizse KC 11 1 3 7 285–324 5

A Mizse KC tavaszi sorsolása

Február 16., 18.00 óra: Mizse KC–Balassagyarmat

Február 23., 18 óra: Törökszentmiklós–Mizse KC

Március 3., 18 óra: Mizse KC–Nyíregyházi SN KFT. Március 9., 18 óra: ContiTech FKSE-Algyő–Mizse KC

Március 17., 18 óra: Mizse KC–Kecskeméti TE-Piroska szörp

Március 23., 18 óra: Békés-Drén KC–Mizse KC

Március 30., 18 óra: Mizse KC–Orosházi FKSE-LINAMAR Április 6., 18 óra: PLER-Budapest–Mizse KC Április 27., 18 óra: Mizse KC–DEAC NK KFT.

Május 11., 18 óra: Ózd–Mizse

Május 18., 18 óra KC–Balmazújvárosi KK