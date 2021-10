Élen a Kunfehértó és a Foktő

A hétvégén a 8. forduló mérkőzéseit vívták meg a megyei harmadosztályú labdarúgó-bajnokság mind a négy csoportjában. A tabellák közül az élen a Déli és a Nyugati csoportban történt változás.

Déli csoport

A Déli csoportban a hét kör után éllovas, újonc Katymár a harmadik helyen álló Madaras vendége volt. Nehéz feladatnak ígérkezett a Katymáré, és mint kiderült, nem is kegyelmeztek a hazaiak a mindeddig veretlen újoncnak. Kőműves András 38. percben szerzett góljára Merkler Tamás két percre rá válaszolt, mégis a hazaiak vonulhattak előnnyel pihenőre, Ócsai Ivó ugyanis még a zárás előtt újra betalált. A második játékrészben a hajrá elején Schobloher Richárd szerzett gólt, majd Kőműves András ismételt, így 4–1 arányban tartotta otthon a pontokat és erősítette meg a harmadik helyét a Madaras. A Katymár botlását a Kunfehértó azonnal kihasználta a Felsőszentiván vendégeként. Délceg Dusán már az első percben megszerezte a vezetést, 0–1.

A félidő derekán Komlós Dávid passzát követően Horváth Ákos okos gólt szerezve duplázta meg az előnyt, 0–2. A 31. percben aztán Komlós Dávid is betalált, háttal a kapunak sarkalt egy mandiner igénybevételével a kapuba, 0–3. A második játékrészben jelentős változások nem történtek, a hajrában Horváth Ákos szerezte meg saját maga második, csapata negyedik találatát, miután két védővel a nyakán vezette rá a kapusra a labdát és lőtt a hálóba, 0–4. Ezzel a győzelemmel az élre állt a Kunfehértó, melyet ismét elkísértek idegenbe szurkolói is. A Dunagyöngye egy Bácsalmáson aratott négygólos győzelemmel tartotta meg a negyedik helyet, feljött az ötödik helyre a Vaskút, amely gólokban gazdag mérkőzésen 6–4 arányban győzte le a Garát. Az első játékrész lefújása előtt már 5–1-re is vezetett a Vaskút, ebből a hátrányból faragott a garai Sajtos Zsolt még a térfélcsere előtt. A második játékrészben László Zoltán, majd Sajtos Zsolt újabb góljával a 63. percre már 5–4-re jöttek fel a vendégek, egyenlíteni azonban nem sikerült, sőt, a 90. percben Nagy Szabolcs állította be a hazaiak sikerét jelentő 6–4-es végeredményt. A tataházi alsóházi rangadót a Kenderes nyerte, méghozzá tekintélyes különbséggel, 8–1 arányban. A vendégek testvériesen osztoztak a gólokon, hiszen heten is feliratkoztak a góllövőlistára, Deme Dominik volt az egyetlen, aki egymaga kétszer is treffelt. Az utolsó előtti helyről való elmozduláshoz azonban kevés volt a Kenderes számára az alsóházi rangadón aratott győzelem, a Kisszállás ugyanis elhozta a három pontot Hercegszántóról, és így maradt a Kenderes előtt a tabellán.

Déli csoport: Tataháza–Kenderes 1–8, Madaras–Katymár 4–1, Bácsalmási PVSE II.–Dunagyöngye SK 1–5, Felsőszentiván–Kunfehértó 0–4, Bácska SE Vaskút–Gara 6–4, Hercegszántó–Kisszállás 0–2, Híd SC–Bácsbokod 4–1.

Északi csoport

Az Északi csoportban szombaton lépett pályára a második Kunszentmiklós és a harmadik Ladánybene, mindkét csapat idegenben. A Miklósi GYFE a Ballószög, a Ladánybene pedig a Katonatelep vendége volt. Mind a két esélyes vendégcsapat alaposan megizzadt, de végül egy-egy gólos győzelemmel mindketten behúzták a meccsüket. Ballószögön Balla Balázsnak az 56. percben szerzett gólja ért három pontot a Kunszentmiklósnak. Katonatelepen Tóth Zalán szerzett vezetést a Benének az első játékrész derekán, ezt öt percre rá Marosvölgyi Attila kiegyenlítette. A 75. percben Hriazik Attila találatra azonban már nem érkezett hazai válasz. A két szoros győzelemmel a Miklósi GYFE és a Ladánybene némi nyomást helyezett az Ágasegyházára, amely vasárnap fogadta hazai pályán a feljövőben lévő Szabadszállást abban a tudatban, hogy csakis győzelemmel maradhat listavezető. Bírták a lelki terhet a hazaiak, mert bár Berényi Gábor korai góljára Sipos Márk válaszolt közel hatvan perc játék után, Szinkó Ferencnek a 65. és a 67. percben szerzett góljai eldöntötték az ágasiak három pontjának a sorsát. Hatot rúgott az idei őszön meglehetősen szeszélyes Fülöpszállás a Vasutasnak, a gólokon hárman osztoztak testvériesen, Pusztai Martin, Földes Lóránt és Deák Sándor. A Kerekegyháza második csapata többek között

Bencze Dániel mesterhármasával nyert egy gólokban meglehetősen gazdag meccset Tiszaugon.

A csoport utolsó két helyezettje is az elmúlt hétvégén találkozott egymással. Vagyis nem elég, hogy eleve igazi szomszédvári derbi a Fülöpjakab és a Jakabszállás összecsapása, ezúttal ráadásul alsóházi rangadó is volt ez a párosítás, hiszen a hét kör után az utolsó előtti helyen álló Fülöpjakabhoz sereghajtóként érkezett a Jakabszállási KSE.

Mikor, ha nem most? Ez lehetett a jelszó mind a két csapat háza táján már a meccset megelőző egész héten, hiszen mindkét gárda maximális erőforrásokkal, hét-hét bevethető cserével érkezett. Rögtön a kezdő sípszótól férfias küzdelem vette kezdetét. Nem egy esélyes csapatot megtévesztett már a fülöpjakabi pálya, amelyet akár egyfajta elvarázsolt kastélynak is lehet nevezni, méretei is megtévesztőek, és a pálya több pontja szolgálhat meglepetéssel. A vendégek azonban nem jöttek zavarba. Ők szerezték meg a vezetést még az első negyedóra lezárulta előtt. Nagy Richárd kapott egy jó indítást, kilépett, és a kapujából kiinduló Görög Tibor mellett okosan gurított a sarokba, 0–1. A 22. percben a hazai Dinnyés Máté ugratta ki Mizsei Adriánt, ő elhúzta volna a kilépő vendégkapus, Menyhárt Péter mellett a labdát, a hálóőr azonban az ő lábát húzta el, járt a 11-es a hazai csapatnak. Oroszi Gábor állt oda a labda mögé, és a jobbra mozduló kapus mellett higgadtan a kapu bal oldalába helyezett, 1–1. Az első játékrészben a küzdelem heve nem csökkent, az eredmény azonban már nem változott.

A második félidőben is kiegyenlített küzdelem folyt, és ahogy közeledett a hajrá, egyre inkább az lett a külső szemlélő benyomása, hogy aki képes lesz itt még egyszer betalálni, az alighanem meg is nyeri a két szomszédvár rangadóját. Ehhez nagyon közel állt a hazai csapat a 77. percben, amikor egy kiugratást követően Tímár Péter gurított a hosszú sarok irányába, a labda azonban a kapufáról visszapattant a mezőnybe. Három perc múlva a vendégcsapatnak több szerencséje volt, akkor egy kavarodás utáni lecsorgó labdát Szegedi Krisztán küldött meg 18 méterről, és be is talált a jobb sarokba, 1–2. Újabb gól már nem született a találkozón, így a jobb helyzetkihasználásának köszönhetően megérdemelten vitte el a három pontot a Jakab­szállás a küzdelmes, végig hajtós, ugyanakkor végig sportszerű mérkőzésen.

Bakró Tibor, a Fülöpjakab edzője: – Csalódott is vagyok meg nem is. Csalódott vagyok amiatt, hogy ma nem sikerült pontot szereznünk, márpedig nagy szükség lett volna rá, és nagyon sokat is tettek a fiúk annak érdekében, hogy ez sikerüljön. Ugyanakkor örülök is, mert egyrészt egy nagyon jó mérkőzést sikerült játszanunk a szomszédvárral, ráadásul a csapatomnak ugyanakkor semmit nem hányhatok a szemére, mentek, hajtottak a srácok becsülettel, de ma sajnos a helyzetkihasználás tekintetében a Jakabszállás jobb volt. De ilyen a foci. Ma elvett tőlünk valamit, de valamikor majd visszaadja.

Garzó András, a Jakabszállás edzője: – Az első félidőben főleg a mezőnyben pattogott a labda, kiegyenlített játék folyt a pályán. Mi tagadás, a második félidő első húsz perce a Fülöpjakabé volt, abban az időszakban nagyon kellett figyelnünk a védekezésünkre. Azt a fázist szerencsésen átvészeltük, és utána újra teljesen nyílt lett a küzdelem. A cseréink jól sültek el, ennek is betudható, hogy végül sikerült megnyerni a mérkőzést. Mondanám, hogy megérdemelten, de ha éppenséggel a hazai csapat nyerte volna ezt a meccset 2–1-re, az sem lett volna érdemtelen. Örülünk a fontos három pontnak.

Fülöpjakab SE–Jakabszállás KSE 1–2 (1–1)

Fülöpjakab, 80 néző. Vezette: Borbényi Miklós (Ézsiás Gábor, Fekete Bálint).

Fülöpjakab: Görög (Bodor) – Vizi (Pöszmet), Fődi, Szabó Á. (Vakulya), Csáki, Mizsei, Dinnyés, Tímár, Oroszi, Kiss K. (Baráth) Palásti. Edző: Bakró Tibor.

Jakabszállás: Menyhárt – Kullai, Bor (Szegedi K.), Lovász (Kovács D.), Vig T., Nagy R., Eszik (Kerényi) Sárai-Szabó, Szegedi R. (Kulman), Lukács, Kovács M. (Vig J.) Edző: Garzó András.

Gól: Oroszi a 20., illetve Nagy R. a 13., Szegedi K. a 79. percben.

Sárga lap: Mizsei a 84. percben.

Északi csoport : Tiszaug–Kerekegyháza II. 3–5, Katonatelep–Ladánybene 1–2, Fülöpjakab–Jakabszállás 1–2, Ballószög–Miklósi GYFE 0–1, Fülöpszállás–Vasutas SK 6–1, Bugac–SC Hírös-Ép II. 2–2, Ágasegyháza–Szabadszállás 3–1, Helvécia–Tiszaalpár 4–2.

Közép csoport

A Közép csoportban az éllovas Akasztó II. a Balotaszállást győzte le 6–2 arányban. A második helyen álló Kecel II. semmit sem bízott a véletlenre, tizenegy góllal terhelte meg idegenben a Tázlár hálóját, Prucser Zsolt és Kovács Norbert egyaránt mesterhármassal vette ki a részét a sikerből. Csengődön kis híján már fociláz van kitörőben, miután a bajnokságban tavaly újrainduló, és a tavalyi idényben még bukdácsoló csapat az előző forduló után már a harmadik helyen állt. Ezen a hétvégén a Szank akadályozta meg a hőemelkedést. Bár a szanki Sipos-Szabó Csaba az első negyedóra végén érkezett találatára Antal Ádám kétszer is válaszolt, és a Csengőd az első negyvenöt perc után vezetett, a 76. percben Mondok Roland előbb egyenlített, majd Rávai Dezső két góljával a győzelmet is megszerezte a Szank, ez volt a második sikerük az idén.

A csengődi botlást kihasználta a Kiskőrös második csapata, és a Kasi ellen idegenben megszerzett három ponttal elfoglalta a dobogó harmadik helyét. Érdekes módon Kaskantyún a 2–3-as végeredmény már a 32. percre kialakult. A Jászszentlászló idei ősze nem diadalmenet, éppen ezért nagyon fontos lelkileg, hogy Soltvadkertről sikerült pontot elhozniuk.

A Császártöltés hétgólos hazai sikeréből Szarvas Péter mesterhármassal vette ki a részét.

Közép csoport: Tabdi–Bócsa 2–5, Akasztó II.–Balotaszállás 6–2, Kaskantyú–Kiskőrösi LC II. 2–3, Vadkert II.–Jászszentlászlói SE 1–1, Szank–Csengőd 4–2, Tázlár–Kecel II. 0–11, Császártöltés–Kecel Senior 7–0.

Nyugati csoport

A Nyugati csoportban a bomba meglepetést az a Bátya hozta, amelyből az idei eredménye alapján bárhol kinéz a meglepetés, hazai pályán győzték le az éllovas Géderlakot 0–0-s félidő után 3–1 arányban. Kapva kapott az alkalmon a Foktő és az Uszód is. A Foktő a Harta második csapatának a vendégeként nyert 5–1 arányban, az Uszód pedig hazai pályán húzta be a Dunavecse elleni meccsét. Egyáltalán nem könnyen. A Dunavecse Deli Dávid korai góljára Csömör Dávid és Muncan Arlen révén válaszolt, az 1–2-es vendégvezetést azonban előbb kiegyenlítette Zorván Szilárd, majd Kis János a győzelmet és pillanatnyilag a tabellán második helyet jelentő gólt is megszerezte a 90. percben. Biztos győzelmet aratott a Homokmégy vendégeként a Szakmár, az 5–0-s sikerből Lisztmaier Tamás mesterhármassal vette ki a részét. Semmit nem bízott a véletlenre a szomszédvári derbin a Szentmárton, a szomszédvár Tass ellen már a 23. percben 3–0-ra vezetett. A végül 8–1-es győzelemhez Csonka Norbert négy találattal járult hozzá. A Fajsz ellen kezd éledezni a Dunapataj, Botykai Levente három góllal vette ki a részét a győzelemből.

Nyugati csoport: Homok­mégy–Szakmár 0–5, Szent­már­ton–Tass 8–1, Uszód–Duna­vecse 3–2, Dunapataj–Fajsz 7–2, Harta II.–Foktő 1–5, Bátya–Géderlak 3–2.