Eldőlt a megye egy őszi sorsolása

Ezen a hét végén rajtol el a Bács-Kiskun megyei labdarúgó-bajnokság a megyei első, második és harmadik osztályban is. Pénteki összeállításunkban a megyei első osztályú csapatok sorsolását találhatják meg az érdeklődők. Mivel a megyei első osztályú bajnokságba – akárcsak a tavalyi évben, az idén is – páratlan számú egyesület nevezett és kapott indulási jogot, így fordulónként rendre lesz egy szabadnapos csapat is.

Augusztus 21., péntek, 18 óra: Tiszakécskei LC II.–Kiskőrösi LC.

Augusztus 22., szombat, 17 óra: Harta SE–Kecskeméti LC, Kiskunfélegyházi HTK–Kecel FC, Kerekegyházi SE–Lajosmizsei VLC.

Augusztus 23., vasárnap, 17 óra: Akasztó FC–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC, Soltvadkerti TE–Szabadszállási SE, Bácsalmási PVSE–Kalocsai FC.

Szabadnapos: Jánoshalmi FC. 2. forduló

Augusztus 30., vasárnap, 17 óra: Jánoshalmi FC–Bácsalmási PVSE, Kalocsai FC–Tiszakécskei LC II., Kiskőrösi LC–Kerekegyházi SE, Lajosmizsei VLC–Soltvadkerti TE, Szabadszállási SE–Akasztó FC, FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Kiskunfélegyházi HTK, Kecel FC–Harta SE.

Szabadnapos: Kecskeméti LC. 3. forduló

Szeptember 5., szombat, 16.30: Harta SE–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC, Kiskunfélegyházi HTK–Szabadszállási SE, Kerekegyházi SE–Kalocsai FC, Tiszakécskei LC II.–Jánoshalmi FC, Kecskeméti LC–Kecel FC.

Szeptember 6., vasárnap, 16.30: Akasztó FC–Lajosmizsei VLC, Soltvadkerti TE–Kiskőrösi LC:

Szabadnapos: Bácsalmási PVSE. 4. forduló

Szeptember 12., szombat, 16.30: Lajosmizse VLC–Kiskunfélegyházi HTK, Szabadszállási SE–Harta SE, FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Kecel FC.

Szeptember 13., vasárnap, 16.30: Bácsalmási PVSE–Kecskeméti LC, Jánoshalmi FC–Kerekegyházi SE, Kalocsai FC–Soltvadkerti TE, Kiskőrösi LC–Akasztó FC.

Szabadnapos: Tiszakécskei LC II. 5. forduló

Szeptember 19., szombat, 16 óra: Harta SE–Lajosmizsei VLC, Kiskunfélegyházi HTK–Kiskőrösi LC, Tiszakécskei LC II.–Bácsalmási PVSE, Kecskeméti LC–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC.

Szeptember 20., vasárnap, 16 óra: Akasztó FC–Kalocsai FC, Soltvadkerti TE–Jánoshalmi FC, Kecel FC–Szabadszállási SE.

Szabadnapos: Kerekegyházi SE. 6. forduló

Szeptember 26., szombat,

16 óra: Tiszakécskei LC II.–Kecskeméti LC, Lajosmizsei VLC–Kecel FC, Szabadszál­lási SE–FADDIKORR-Kiskun­halasi FC.

Szeptember 27., vasárnap, 16 óra: Bácsalmási PVSE–Kerekegyházi SE, Jánoshalmi FC–Akasztó FC, Kalocsai FC–Kiskunfélegyházi HTK, Kiskőrösi LC–Harta SE.

Szabadnapos: Soltvadkerti TE. 7. forduló

Október 3., szombat, 15 óra: Harta SE–Kalocsai FC, Kiskunfélegyházi HTK–Jánoshalmi FC, Kerekegyházi SE–Tiszakécskei LC II., FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Lajosmizsei VLC, Kecskeméti LC–Szabadszállási SE.

Október 4., vasárnap, 15 óra: Soltvadkerti TE–Bácsalmási PVSE, Kecel FC–Kiskőrösi LC.

Szabadnapos: Akasztó FC. 8. forduló

Október 10, szombat, 15 óra: Kerekegyházi SE–Kecskeméti LC, Tiszakécskei LC II.–Soltvadkerti TE, Lajosmizsei VLC–Szabadszállási SE.

Október 11., vasárnap, 15 óra: Bácsalmási Petőfi VSE–Akasztó FC, Jánoshalmi FC–Harta SE, Kalocsai FC–Kecel FC, Kiskőrösi LC–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC.

Szabadnapos: Kiskunfélegyházi HTK. 9. forduló

Október 17., szombat, 14.30: Kiskunfélegyházi HTK–Bácsalmási PVSE, Szabadszállási SE–Kiskőrösi LC, FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Kalocsai FC, Kecskeméti LC–Lajosmizsei VLC.

Október 18., vasárnap, 14.30: Akasztó FC–Tiszakécskei LC II., Soltvadkerti TE–Kerekegyházi SE, Kecel FC–Jánoshalmi FC.

Szabadnapos: Harta SE. 10. forduló

Október 24. szombat, 14.30: Kerekegyházi SE–Akasztó FC, Tiszakécskei LC II.–Kiskunfélegyházi HTK.

Október 25., vasárnap, 13.30: Soltvadkerti TE–Kecskeméti LC, Bácsalmási PVSE–Harta SE, Jánoshalmi FC–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC, Kalocsai FC–Szabadszállási SE, Kiskőrösi LC–Lajosmizsei VLC.

Szabadnapos: Kecel FC. 11. forduló

Október 31., szombat, 13.30: Harta SE–Tiszakécskei LC II., Kiskunfélegyházi HTK–Kerekegyházi SE, Lajosmizsei VLC–Kalocsai FC, Szabadszállási SE–Jánoshalmi FC, Kecskeméti LC–Kiskőrösi LC.

November 1., vasárnap, 13.30: Akasztó FC–Soltvadkerti TE, Kecel FC–Bácsalmási PVSE.

Szabadnapos: FADDIKORR-Kiskunhalasi FC. 12. forduló

November 7., szombat, 13.30: Kerekegyházi SE–Harta SE, Tiszakécskei LC II.–Kecel FC.

November 8., vasárnap, 13.30: Akasztó FC–Kecskeméti LC, Soltvadkerti TE–Kiskunfélegyházi HTK, Bácsalmási PVSE–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC, Jánoshalmi FC–Lajosmizsei VLC, Kalocsai FC–Kiskőrösi LC.

Szabadnapos: Szabadszállási SE. 13. forduló

November 14., szombat, 13.30: Harta SE–Soltvadkerti TE, Kiskunfélegyházi HTK–Akasztó FC, Szabadszállási SE–Bácsalmási PVSE, FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Tiszakécskei LC II., Kecskeméti LC–Kalocsai FC.

November 15., vasárnap, 13.30: Kiskőrösi LC–Jánoshalmi FC, Kecel FC–Kerekegyházi SE.

Szabadnapos: Lajosmizse. 14. forduló

November 21., szombat, 13 óra: Kiskunfélegyházi HTK–Kecskeméti LC, Kerekegyházi SE–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC, Tiszakécskei LC II.–Szabadszállási SE.

November 22., vasárnap, 13 óra: Akasztó FC–Harta SE, Soltvadkerti TE–Kecel FC, Bácsalmási PVSE–Lajosmizsei VLC, Jánoshalmi FC–Kalocsai FC.

Szabadnapos: Kiskőrösi LC 15. forduló

November 28., szombat, 13 óra: Harta SE–Kiskunfélegyházi Honvéd TK, Lajosmizsei VLC–Tiszakécskei LC II., Szabadszállási SE–Kerekegyházi SE, FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Soltvadkerti TE, Kecskeméti LC–Jánoshalmi FC.

November 29., vasárnap, 13 óra: Kiskőrösi LC–Bácsalmási Petőfi VSE, Kecel FC–Akasztó FC.

Szabadnapos: Kalocsai FC.