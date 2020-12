Élcsapatot épített a kécskei tréner

Huszonegy forduló után négy ponttal vezeti a Tiszakécskei FC az NB III.-as bajnokság Keleti csoportját. A játékosok most téli pihenőjüket töltik, január 13-án kezdik a felkészülést a tavaszi szezonra. A csapat őszi teljesítményéről Nagy Sándor vezetőedzőt kérdeztük.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy a nyáron a csapathoz kerülhettem, mert az én időmben meghatározó gárdája volt Tiszakécskének, az NB II.-ből feljutottak a legmagasabb osztályba – kezdte mondandóját Nagy Sándor.

– Annak idején, mikor az MTK játékosa voltam rúgtam is egy gólt a Tiszakécskének. Amikor a nyáron megérkeztem, láttam, hogy új stadion épült, és semmi más alternatíva nincs, csak az, hogy fel kell jutni. Egyébként könnyebb bennmaradni egy osztályban, mint egy bajnokságot megnyerni. Ez egy óriási kihívás, de én szeretem a kihívásokat, és ennek megfelelően vágtam bele a munkába. Kissé bizonytalan voltam, mert tizennégyen távoztak és kevesebben érkeztek a klubhoz, éppen ezért egy teljesen új gárdát kellett összeállítani. Szerencsére olyan játékosokat sikerült igazolni, akikkel a bizonytalanság szép lassan elszállt. Kevesebben lettünk, mint az előző idényben, de nagyon jó társaság jött össze. Az érkezők mind minőséget képviseltek. Voltak közöttük olyanok, akik kevesebbet játszottak, de olyanok is, akikkel mindjárt megtaláltuk a közös hangnemet. Horváth Attila személyében sikerült megtalálni az ideális csapatkapitányt, aki Tiszakécskén újoncnak számít, de hatalmas tapasztalattal, NB I.-es múlttal rendelkezik. Két helyettese közül Oláh Máté már régóta itt focizik, a másik pedig Fülöp Noel, aki szintén nagy múlttal rendelkező játékos. Úgy érzem, hogy ők hárman tökéletesen összetartják a csapatot. Persze ez a játékosállománytól is függ, de az öltözőben lévő rendért és a jó hangulatért ők felelnek.

– Az új játékosok – Horváth Attila, Ternován Patrik, Pongrácz Viktor, Pál András, Kiprich Dávid, Fülöp Noel, Zvara Dávid – mind kiváló labdarúgók. Örülök, hogy itt tudtuk tartani Simon Márkot, aki óriási nyeremény, megtalálta önmagát, tizenegy gólt rúgott és több gólpasszt is adott. Tele van önbizalommal, és ő is örül annak, hogy Tiszakécskén maradt. A védők közül Farkas Norbert és Oláh Máté parádésan játszott végig, mindig a rendelkezésemre álltak, akkor is, amikor nagy bajban voltunk. Meg kell említenem Kiprich Dávidot is, aki nagy szívvel és szenvedéllyel játszik, igazi győztes típus. Így állt össze a csapat, amelyben mindenki egy egyéniség, de mindenki hozzátette a tudását a sikerért.

A Kécskének sok sérültje volt a szezon során, de ezt nem hangoztatták. Kidőlt a sorból például Kocsis, Csáki, Gréczi, Nyilas és Zádori is.

– Szerencsére a fiatalok közül ott volt Galacs Erik és Szabó Dávid. Külön kiemelném Szabó Dávidot, aki helyi labdarúgó, és aki óriási szívvel dolgozik, de a tapasztalatlanság még fellelhető nála. A problémánkat még fokozta, hogy jöttek a sárga lapok, a kiállítások, a Tiszafüred elleni találkozón pedig a durva belemenések, ami miatt Pongrácznak több mérkőzést is ki kellett hagynia, Fülöp pedig nem tudta befejezni az őszi szezont. A Salgótarján ellen alig tudtunk kiállni, a megye egyes csapattól kaptunk segítséget Káli Tibor, István László, és Benkó Bence személyében. A csapat erősségét mutatja, hogy azt a mérkőzést is meg tudtuk nyerni. A BVSC-Zugló ellen viszont ezt már nem tudtuk megismételni, és elvesztettük tíz fordulón át tartó veretlenségünket – vélekedett a szakember.

A bajnokságban eddig a legtöbb gólt a Tiszakécske és a Jászberény lőtte, mindkét együttes 57-et. A legkevesebbet viszont a Tisza-partiak kapták, mindössze tizennégyet. Ez utóbbiban nagy szerepe volt a két kapusnak, Molnár Márknak és Tajti Norbertnek.

Nagy Sándor szerint, ha a helyzeteiket jobban kihasználják a játékosai, akkor már hetven gól fölött tartanának. Ugyanakkor a nyolc, kilenc emberes védelmet nehéz feltörni, ezért is van az, hogy nem mindig sikerül a végjátékot góllal befejezni. A vezetőedző elmondta még, hogy a téli szünetben három, négy minőségi labdarúgót szeretnének igazolni, akik, ha felkerül a csapat a magasabb osztályba, ott is tudnak majd segíteni. A támadó szekcióba keresnek játékosokat, de a védelmet is szeretnék még jobban megerősíteni. Azt szeretnék, ha minden poszton két hasonló képességű labdarúgó vetélkedne a csapatba kerülésért.