Egyre acélosabb nyugaton a Dunaszentbenedek

A hétvégén a 17. forduló mérkőzéseit játszották le a megyei harmadosztályú bajnokság négy csoportjában. Ezen a héten nem volt olyan csoport, ahol ne maradt volna el mérkőzés.

Az éllovas Bajai LC megállíthatatlanul robog a remélt feljutás felé, tucatnyi gólt lőttek a Tataháza kapujába, Kerezsi Ferenc négyet vállalt. A Madaras szabadnapos volt ugyan, mégis az egyik nyertese a fordulónak, ugyanis a Felsőszentiván nem tudta megelőzni a tabellán, miután vereséget szenvedett Bácsalmáson. Hatszor köszönt be Kenderesen a Kelebia, és hazai pályán a Dunagyöngye, az utóbbi mérkőzésen Lakatos Norbert mesterhármast rúgott. Már hárommal is vezetett a Gara a Kisszállás vendéglátójaként, végül szoros lett a meccs, de a három pont otthon maradt. A Vaskút és a Híd SC megosztozott a pontokon.

Megye III., Dél: Vaskút–Híd SC 1–1, Kenderes–Kelebia 0–6, Dunagyöngye SK II.–Bácsbokod 6–1, Gara–Kisszállás 3–2, Bajai LC–Tataháza 12–0, Bácsalmási PVSE II.–Felsőszentiván 3–1.

Északon a listavezető Városföld 10–1 arányban verte a Helvéciát, a hazai csapaton belül Fekete Dávid és Farkas Lőrinc három-három találattal döntetlenre végzett. Nem bírta fékezni a Szabadszállás kettőt a Tiszaug. Némi meglepetésre szoros meccset játszott az Ágasegyháza a Bugaccal, és a Jakabszállás a Szankkal. Előbbi mérkőzésen a hazai, utóbbin a vendégcsapat nyert. A druszák rangadóját, a Fülöpszállás–Fülöpjakab mérkőzést fölényesen nyerte a hazai gárda.

Megye III., Észak: Városföld–Helvécia 10–1, Tiszaug–Szabadszállás II. 3–7, Fülöpszállás–Fülöpjakab 8–0, Ágasegyháza–Bugac 2–1, Jakabszállás–Szank 1–2 .

A Közép csoportban három mérkőzés is elmaradt, az éllovas Akasztóé nem, kilencszer köszöntek be a Tázlár vendéglátójaként, Podmaniczki Dénes négy gólt jegyzett. Túl nagy falat volt a Császártöltésnek a Kiskőrös második csapata. Legyőzte és ezzel a tabellán is beérte a Tabdi a Szilády RFC-t, bravúrgyőzelmet aratott Soltvadkerten a Bócsa. A két szomszédvár mérkőzésén a 87., percben a mérkőzés 4–4-re állt, a vadkerti Eiler László és a bócsai Varga Tibor gólviadala pedig 3–3–ra, Varga Tibor a 92. percben szerzett góljával aztán a maga javára és csapata javára döntötte el a vetélkedést.

Megye III. Közép: Vadkert II.–Bócsa 4–5, Akasztó II.–Tázlár 9–0, Tabdi–Szilády RFC 2–1, Császártöltés–Kiskőrösi LC II. 0–4.

A Nyugati csoportban a kihagyott lehetőségek hétvégéje volt ez, legalábbis az Uszód és a Dunapataj szempontjából, pedig mindkét gárda hazai pályán játszott. Az éllovas Uszód a Szentmártont fogadta, és az 1–1-es első félidőt követően tulajdonképpen örülhetett hazai pályán az egyik pontnak, hiszen a Szakmár a 88. percben szerezte meg a vezetést Szász György révén, és az uszódiak a 91. percben bírták megmenteni az egyik pontot Márkus Kristóf góljának köszönhetően. Dunapatajon persze nem tudhatták, hogy a velük egyidőben játszó Uszód szenved otthon, de aligha érdekelte volna őket holmi részeredmény, miután ők még nagyobb bajban voltak hazai pályán, a 19. percben ugyanis Batánovics Krisztián és Bódi Roland góljaival 2–0-ra vezetett a Dunaszentbenedek. A kétgólos előny sokáig nem tartott, Németh László ugyanis a 23. percben 1–2-re szépített, sőt, végül be kellett érniük a szentbenedekieknek az egyik ponttal, miután Németh László a 78. percben az egyenlítő gólt is megszerezte. A kihagyott lehetőségek hétvégéje a Miklósi GYFE szempontjából a kihasznált lehetőség hétvégéje lett, ők ugyanis ha szoros meccsen is, de Kasza Ádám és Balla Balázs mérkőzés elején szerzett góljaival legyőzték 2–1-re hazai pályán a Bátyát – Soós Péter a 85. percben szépített –, és így maradtak továbbra is közvetlenül a dobogó mögött. Hazai pályán a Homokmégy a Szakmárt, a Tass az Apostagot darálta be. A Tass ezzel megszerezte az első idei győzelmét, Palotai György., Bájnóczi László, és Damásdi Tibor két gólja ért három pontot.

Megye III., Nyugat: Homokmégy–Szakmár 5–2, Dunapataj–Dunaszentbenedek 2–2, Tass–Apostag 4–2, Miklósi GYFE–Bátya 2–1, Uszód–Szentmárton 2–2.