Egymás után két Kaposvár–Kecskeméti RC örökrangadót játszanak a csapatok

Vasárnap délután 16 órai kezdettel örökrangadónak számító bajnoki mérkőzést vív a Kecskeméti RC első osztályú férfiröplabda-csapata Kaposváron, hogy aztán három nap múlva, szerdán újra Kaposváron legyen jelenésük Dávid Zoltán tanítványainak, egy nem kisebb jelentőségű találkozón, akkor ugyanis kupaelődöntőt vív újfent az örök riválissal a hírös városi gárda.

A bajnokság következő szakaszának az e hétvégén esedékes rajtját követően minden bajnoki- és kupamérkőzés jelentősége egyre nő, azaz egyre növekvő mértékben a végső helyezést döntően befolyásoló, nagy jelentőségű mérkőzéseket vív a kecskeméti férfiröplabda-csapat, és hogy mekkora ziccert hagyott ki a gárda, amikor a december 20-i, tavalyi utolsó hazai mérkőzését elveszítette, azt akkor is tudták a játékosok, de most kezdik igazán a saját bőrükön érezni. Ha a decemberi utolsó bajnoki találkozót a Magyar Utánpótlás válogatott csapata ellen esélyesként behúzták volna a kecskeméti férfiak, akkor most vasárnap nem kellett volna utazniuk, hanem a Kazincbarcikát fogadhatták volna itthon bajnoki mérkőzésen, hiszen az első helyen zárták volna az őszt. A mérkőzést azonban nagy meglepetésre elveszítette a gárda, és így megnehezítette januárra dolgát.

– Hogy mennyire mérges voltam a tavalyi utolsó meccsünk lezárását követően, azt leírni megkísérelni is felesleges volna, aki ismer engem, annak meg sem fordul a fejében, hogy béka alá rejtettem volna a srácok előtt a meccs után a véleményemet – tekintett vissza a kellemetlen fiaskóra Dávid Zoltán, a csapat vezetőedzője. – Az volt az érzésem, hogy a fiúk az első két megnyert szett után fél lábbal már otthon voltak az ünnepeken, és ennek is tudható be, hogy fordítani tudott az utánpótlás válogatott. Szégyenletes teljesítményt nyújtottunk az utolsó három játszmában, arról nem is beszélve, hogy így a saját dolgunkat nehezítettük meg.

Persze a mérkőzéseket, mindegyiket így is, úgy is le kell játszani, tehát lényegében egy pillanatnyi előnytől fosztotta meg magát a gárda egy jó teljesítményt hozó kétszer harminc perces szett utáni három etapnyi felelőtlenséggel, hiszen egy kicsivel egyszerűbb lett volna az élet, ha hazai pályán szerepelnek a kupaelődöntő előtt. A két ünnep közötti pihenőt egyébként úgy-ahogy azért megkapták a játékosok, hiszen a 20-i mérkőzés után mindenki hazautazhatott, de 26-án már újra kemény edzéseket vezényelt nekik Dávid Zoltán, a tréningnapok alól nem volt kivétel a szilveszter és az újév első napja sem, gőzerővel kell ugyanis készülniük a most már egyre nehezebb feladatokra.

– Nem teszek különbséget a két kaposvári fellépés között, mind a két Kaposváron esedékes mérkőzést egyformán fontosnak tekintjük, hiszen ahogy mindig, nekem az idén is mind a bajnokságban, mind a kupában a legjobb helyezés a célom – tekintett előre a tréner. – Azt azonban nem bánom, hogy a két egymást követő kaposvári látogatás után a második lesz a kupaodavágó. Mert bár a bajnoki mérkőzés ugyanolyan fontos, az azonban ezúttal egyfajta erőfelmérő is lesz a számunkra, hiszen igazi, érdemi edzőmérkőzést a rövid téli szünet alatt nem tudtunk vívni. Magyar csapatokkal nem is akartam, ugyanakkor a szerb, román és egyéb külföldi potenciális ellenfelek pedig nem tudtak meccset vállalni, hiszen ott is szünetelt a bajnokság. Így aztán az első kaposvári mérkőzés arról is képet fog nyújtani, hogy most jelenleg hol tartunk. Arról nem is beszélve, kivételesen hasznos is, hogy minden új tapasztalatot, amit most vasárnap gyűjtünk, fel tudunk használni a három nappal későbbi kupaodavágóra. Tehát nem áldozzuk be egyik meccset sem, nincs köztük fontosabb vagy kevésbé fontos, egyszerűen lesz alkalmunk annak az első meccsnek a tapasztalatait, amelyet szintén meg akarunk nyerni, hasznosítani a szerdai fellépésen – nézte a dolgok jó oldalát az edző.

Korábban sokan fanyalogtak, a csapatomon belül is, hogy túl sok viszonylag gyenge ellenféllel játszunk túl sok gyenge meccset, hát ennek most vége, most itt a lehetőség bizonyítani – tette hozzá Dávid Zoltán.

A szerdai kupamérkőzés eredménye is leírhatatlanul fontos a Kecskeméti RC szempontjából, hiszen a kupadöntőbe jutás a tét. Tavaly 3:2-es, biztató vereséggel tért haza a kecskeméti gárda a somogyi megyeszékhelyről, hogy aztán a visszavágón az utólag – mind izgalmak, mind színvonal, mind öröm tekintetében – az év hazai meccsének bizonyuló találkozón hajszolja ki a döntőbe jutást, amelyen aztán a trófeát is elhódították.