Egyelőre nem épül meg a műfüves pálya

Korszerű edzőközpont létrehozásán fáradozik az utánpótlás-neveléssel foglalkozó Méhecskék SE. Világítással ellátott műfüves pályát is szeretnének, de egyelőre még nincs elegendő fedezet a pályaépítésre.

Az utánpótlás-neveléssel foglalkozó Méhecskék SE évek óta szorgoskodik, hogy kialakítson a Mócsy János és a Selyemerdő utca szegélyezte sporttelepen egy korszerű labdarúgó-komplexumot. Az új öltözőépület mellett dolgoznak a küzdőtér füvesítésén, valamint egy kisebb, térvilágítással ellátott műfüves pálya létrehozásán, ami a mai állapot szerint a jövő évig is kitolódhat – egyelőre a földmunkákkal vannak csak kész.

Legkésőbb 2019 tavaszáig kell beütemezniük a hátralévő munkálatokat, mert néhány pályázati forrás elapadása után biztossá vált, hogy egyszerre nem teljesülhet minden. Nagyon bíznak a tao-támogatásokban, ám ezek összegyűjtése rendkívül időigényes folyamat. A beruházás a pályát szegélyező fasor közelmúltban megtörtént ültetésével hivatalosan elkezdődött.

– A földmunkák legnagyobb része befejeződött, most elkezdték lefektetni a világításhoz szükséges kábeleket, itt némi betonozás van még hátra, de a teljes befejezés úgy gondolom, át fog csúszni a jövő évre – foglalta össze beruházásuk jelenlegi állapotát Faragó László.

Az egyesületi elnök a nehézségek ellenére sem elégedetlen: úgy véli, hogy amit eddig az időpontig elterveztek, azt jórészt meg is tudták való­sí­tani. Már nekifogtak volna a műfüves pálya kialakításának is idén tavasszal, erre azonban aligha kerülhet sor, mivel az Magyar Labdarúgó-szövetségnél (MLSZ) nem ment át az erre vonatkozó pályázatuk. A füvesítés ugyanakkor folytatódik, hiszen márciustól már kezdeni szeretnék a szabadtéri edzésprogramokat, ahhoz pedig kelleni fog a jó minőségű gyep. A projekt többi elemét kénytelenek lesznek később befejezni, ugyanis további forrásokat kell felkutatniuk.

– A január most azzal fog telni, hogy végigjárjuk, mit tudunk csinálni, miután az MLSZ az összes ilyen forrást a központokra koncentrálta: Kiskunhalas és Baja kapta meg őket – emlékeztetett Faragó, kiegészítve azzal, hogy persze továbbra is nyitva áll előttük a lehetőség, hogy tao-támogatásokat szerezzenek, illetve részt vegyenek az MLSZ pályaépítési programjában.

Ha utóbbiakból sikerülne megfelelő mértékű támogatásokat behúzni, akkor az felgyorsítja a munkát, és talán hamarabb, még ebben az évben sort keríthetnek a műfüves pálya építésére is. Faragó László ebben kevésbé bízik, most valószínűbbnek tartja, hogy csak 2019 első-második negyedévében lesz teljes a pályakomplexum.

A beruházás három ütemben történik meg: most az előkészítő munkálatok zajlanak, majd jön az edzésekre szánt műfüves pálya (ennek részét képezi a reflektoros megvilágítás kiépítése is), és végül az öltözők kialakítása. Ez utóbbit egyelőre a közelben lévő szociális intézmény egyik részében oldják meg. A klub úgy számol, hogy legkésőbb jövő március-áprilisra fognak mindennel elkészülni, de a legfontosabbat, a nagypályát már idén tavasszal használni tudják majd a gyerekek. Az önkormányzat tulajdonában lévő úgynevezett Hunyadi-pályát mindemellett fenn is kell tartaniuk, minden vele járó kiadással együtt.