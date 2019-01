Egy volt labdarúgóra emlékeztek Tiszakécskén

A közelmúltban elhunyt egykori tiszakécskei labdarúgóra, Bús Dezsőre emlékeztek játékostársai a róla elnevezett emléktorán.

Első alkalommal rendezték meg ugyanis az év utolsó napjaiban Tiszakécskén, a műfüves csarnokban a Bús Dezső-emléktornát. Az ötlet Bőszény Attilától származott, akihez több volt helyi labdarúgó, többek között Bagi Gábor, a megyei I. osztályú csapat edzője is csatlakozott. Amint azt az edző elmondta, a torna célja az volt, hogy az emléktornával összehozzák azokat a korábbi labdarúgókat, akik Tiszakécskéhez kötődtek, kötődnek. Bús Dezső felesége is áldását adta a tornára, sőt, a kezdőrúgást is ő végezte el. Diána lánya is jelen volt az eseményen. A másik lánya, Dóra külföldi elfoglaltsága miatt sajnos nem tudott jelen lenni, ám az internet segítségével vele is kapcsolatba léptek, megszólaltatták. A tornán hat csapat vett részt, Bús Dezső korosztályából egy, a másik a Mintál Attila nevével fémjelzett öregfiúk. Az NB II-es ifjúsági gárdából két csapatot állítottak össze. A tornán a helyieken kívül a lakiteleki és a kecskeméti öregfiúk is részt vettek. Mindenki játszott mindenkivel, kétszer nyolcperces meccseket vívtak. A teljesség igénye nélkül, csak néhány név azok közül, akik sokat tettek Tiszakécske labdarúgásáért, és jelen is voltak: Domonics József, Ézsiás Bálint, Ézsiás Gábor, Török László, Balla László, Maczkó Gábor, Somogyi József. Rajtuk kívül jelen volt a két egykori edző, Józsa László és Bódi László, és a mostani NB II-es csapat vezetőedzője, Szabó István is. A B közép pedig remek hangulatot teremtett.

– Igazi családias ünnep volt, mert nem csak a labdarúgók, de a feleségek is gondoskodtak mindenről annak érdekében, hogy jól sikerüljön a torna, amit még kulturális esemény, néptánc, és fúvós zene is színesített – nyilatkozta Bagi Gábor. – Tiszakécske labdarúgása megérdemli, hogy egy ilyen gálát rendezzen minden évben. Sok helyi vállalkozó támogatta a rendezvényt. Azt szeretnénk, hogy hagyomány legyen az emléktornából, és minden évben december utolsó szombatján megrendezzük.

HIRDETÉS HIRDETÉS

A tornát a kecskeméti öregfiúk nyerték, megelőzve a hasonló korú lakiteleki csapatot. A harmadik helyen a „25 éves” tiszakécskei A csapat végzett. Negyedik lett a tiszakécskei öregfiúk B, ötödik a tiszakécskei „25 éves” B, hatodik pedig a tiszakécskei öregfiúk A csapata. A gólkirályi címet Török László szerezte meg nyolc találattal. A legjobb játékos Zoboki Zsolt lett, a legjobb kapus Bőszény Attila, a legjobb tiszakécskei labdarúgó pedig Domonics József.

HIRDETÉS HIRDETÉS