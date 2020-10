Egy pontot tudott itthon tartani a KTE

A KTE HUFBAU az NB III-as bajnokság 13. fordulójában, a Közép csoportban a Dunaújvárost fogadta szombat délután a Széktói Stadionban. A kecskeméti oldalon Gombos Zsoltnak három alapembere is hiányzott a védekező szekcióból, ami soknak bizonyult, és a hazaiak küzdőszellemek ezúttal döntetlenre volt elég.

Kis Balázs, Vágó Gábor és Grünvald Attila eddig nem hiányzott a hírös városi kezdőcsapatból, ezúttal azonban mind a hárman csak a lelátóról nézhették a KTE hazai mérkőzését eltiltás vagy sérülés miatt. Gombos Zsolt ennek következtében egy másik játékrendszerben próbálta pályára küldeni a csapatát, ami a mérkőzés elején még ígéretesnek is tűnt. Az 5. percben Lukács került ziccerbe, de kapu fölé bombázott, majd a 16. minutumban Tóth beadására robbant be Jakab, fejese azonban célt tévesztett. Az egész első félidőre masszív hazai nyomás volt jellemző, így szinte a semmiből érkezett egy vendég gól.

A 31. percben eladták a hazaiak a labdát az ellenfél térfelén, amiből egy gyors kontrát vezetett a Dunaújváros, az akció végén Novák érkezett középen, és használta ki azt, hogy a kecskemétiek hátul fellazultak, 0–1. A meccs képe ezt követően sem változott, a 35. percben Kerekes fejesét kellett fölé piszkálnia Pokorninak, de a 40. percben már tehetetlen volt, akkor Károly beadását a hosszú érkező Gál vágta kapásból a hálóba, 1–1.

Fordulás után sem változott a játék képe, ám az 51. percben nagyon elaludt a hazai védelem, egy balról érkező beadásnál Szalai Gábort előzte meg Szepessy, és a jobb alsóba fejelt, 1–2. A kapott gól után is maradt a kecskeméti nyomás, Károly szabadrúgása azonban fölé ment, majd Jakab átlövését tolta fölé Pokorni, aki aztán Lukács kapáslövését is megfogta. Az 58. percben újra nagyot hibáztak hátul a lila-fehérek, egy ártalmatlan szituációban nem sikerült tisztázniuk a hazaiaknak, ám Novák csak a kapufát találta el. Ezek hazai szemszögből a zavar percei voltak, mert pillanatokkal ezután Szepessy lövésébe kellett belevetődni egy védőnek az ötösön. A 61. percben közel állt a KTE az egyenlítéshez, de Károly kapáslövését egy védő vágta ki a kapu torkából. A 64. percben már összejött az egalizálás, mégpedig nem is akármilyen góllal: a lecsorgó labdát Gál ollózta a kapuba, 2–2. Az utolsó húsz percben sem maradtak események nélkül a szurkolók. A 70. percben Kesztyűs lőtt távolról, de Mészáros védett, majd a másik oldalon Lukács tekerése ment el a bal kapufa mellett. A 78. percben egy pillanatra már azt hihette a hazai pulbikum, hogy megvan az áhított vezetés, de Asztalos fejesgólját les miatt nem adták meg. Az utolsó percekben mindent elkövetett a hazai gárda, hogy valahogy begyötörje a Dunaújváros kapujába a győztes gólt, de Tóth első fejese célt tévesztett, az ismétlést pedig Pokorni fogta meg.

– Az első félidő úgy kezdődött, ahogyan azt elterveztük, nagy nyomást helyeztünk az ellenfélre, és abban az időszakban volt is három-négy olyan helyzetünk, amelyekből gólt kellett volna rúgnunk – értékelt a lefújást követően Gombos Zsolt, a KTE-Hufbau vezetőedzője. – Ehelyett egy könnyű labdavesztésből kaptunk egy kontrát és egy gólt. Az első félidő végén egy szép variációból sikerült egyenlítenünk, de sajnos a második félidő elején megint kaptunk egy olyan találatot, amit még nekem is vissza kell néznem. Ezúttal háromvédős rendszerben kényszerültünk játszani, mivel három alapemberem is hiányzott hátul, és sajnos ezt az űrt ma úgy tűnik, nem tudtuk betölteni. Rengeteget melóztak ezzel együtt a játékosok, nem csoda, hogy néhányan kicsit elfogytak a végére. Nagyon sajnálom, hogy 2-2 után nem sikerült győzni, de összességében igazságos eredmény született.

– Egy jó csapat otthonában léptünk pályára, és a mérkőzésen egy nagyon értékes döntetlent értünk el – analizált Jakab Elek, a vendégek mestere. – Akár a győzelem is benne lehetett volna a meccsben, a vezetésünknél egy óriási helyzetet is elhibáztunk, de ezzel együtt nem lehetek elégedetlen. Nekünk nagyon kellett figyelnünk arra, hogy a Kecskemét támadó taktikáját hogyan tudjuk lelassítani, hogyan vagyunk képesek megállítani őket. Voltak olyan időszakai a mérkőzésnek, amikor ez sikerült, sőt, amikor még támadni is tudtunk. Nagyon meg vagyok elégedve a csapatommal.

KTE HUFBAU–Dunaújváros 2–2 (1–1)

Kecskemét, Széktói stadion, vezette: Kovács Imre (Kis Zoltán, Illés Tamás)

KTE: Mészáros – Puskás, Gál, Szalai G. – Tóth, Károly, Asztalos, Constantinescu, Jakab – Kerekes, Lukács.

Dunaújváros: Pokorni – Barta, Lakatos, Markovics, Báló, Novák Zs., Dorogi, Vadász, Szepessy, Kesztyűs, Hompót.

Gól: Gál (40., 63.) ill. Novák (31.), Szepessy (51.)

Sárga lap: Asztalos a 45., Jakab az 58, illetve Barta az 58., Novák a 83. percben.

A Közép csoport tabelláján a KTE jelenleg 28 ponttal a harmadik helyet foglalja el, két pont hátránnyal az FTC második csapata, és egy pont hátránnyal a 2. helyen tanyázó Iváncsa mögött. Az Iváncsa kettővel kevesebb mérkőzést játszott. A kecskeméti lila-fehérek a jövő héten Kőrösladányra látogatnak.