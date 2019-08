Egy pontot otthagyott a fővárosban a KTE

Rákosmentén vizitált a Kecskeméti TE HUFBAU labdarúgó csapata az NB III. Közép csoportjában, a második fordulóban. Az első fordulóban hazai pályán győztes KTE számára nem ígérkezett könnyűnek a fővárosi fellépés, hiszen a Rákosmente az első fordulóban az előző körben a tavasszal még NB II.-es tagsággal rendelkező Monor otthonából hozott el egy pontot. Nem is lett az.

Az első félidő első felében inkább mezőnyjáték folyt a pályán, a pokoli melegben nem találták egymáson a fogást a csapatok. A 31. percben szerezte meg a vezetést a KTE, Vladul olvasott le remekül egy rossz hazaadást, és a kapust kicselezve gurított a hálóba, 0–1. Nem sokat kellett várni a második lila-fehér gólra sem, amely Karacsot dicséri, aki a 36. percben lőtte ki szép cselek utána hosszú sarkot, 0–2. Kecskeméti szempontból itt akár véget is érhetett volna a mérkőzés, sőt, az egész találkozó is, a Rákosmente azonban 11-eshez jutott a félidő utolsó percében, a büntetőt Kokenszky értékesítette. A második játékrészben hol ez, hol az a kapu forgott veszélyben, a 70. percben pedig egyenlített a hazai gárda, Horváth talált be Kunsági kapujába, 2–2. A hírös városiak ezt követően már csak lesgólig jutottak, így maradt a döntetlen.

Rákosmente SK–KTE HUFBAU 2–2 (1–2)

RKSK: Ordasi – Horváth G., Kokenszky, Aranyos, Horváth B. (Ott 86.), Tóth L. (Balaskó 76.), Vattai, Kiss D., Mohácsik, Lovász, Horváth P. (Bányai 82.). Edző: gálvölgyi István.

KTE: Kunsági – Tamaskó, Grünwald, Vladul (Barna 46.), Hegedűs (Asztalos 84.), Fehér, Vágó, Kéri, Karacs (Hirman 58.), Babolek, Nánis. Edző: Zoran Kuntics.

Gól: Kokenszky 46., Horváth P 71. ill. Vladul 31. ., Karacs a 36. perc.