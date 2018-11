Egy pontot hozott el a Rákosmentétől a KTE

Szombaton délután az őszi utolsó fordulót játszották az NB III. Közép csoportjában a csapatok, a Kecskeméti TE a Rákosmenti TK vendége volt. Bár a találkozón a kecskemétiek szerezték meg a vezetést, győzni nem sikerült, így a KTE ismét megosztozkodott a pontokon.

Szabó Tibornak a mérkőzés előtt a rengeteg hiányzó okozott fejfájást, a már korábban a maródiak számát gyarapító Terbe Botond és Balog Marcell mellett Szabó Dávid, Bagó Patrik, illetve betegség miatt kidőlő Farkas István sem állhatott rendelkezésére. Ennek ellenére jól kezdtek a lilák, a meccs elején Nádudvari lőtt mellé, majd Vladul erőszakossága ért majdnem gólt, a KTE őszi gólkirálya azonban centiméterekkel mellé pörgetett. A 12. minutumban aztán már nem hibázott, egy gyönyörű csellel hozta magát helyzetbe, majd kilőtte a jobb sarkot, 0–1. A kecskeméti dominancia továbbra is megmaradt, Takács lövését Ordasi tolta ki, majd Selyem lőtt fölé, közben azért egy kontránál Rozsinak is nagyot kellett mentenie. A 24. percben tovább nőttek a vendégek gondjai, ugyanis Takács nem tudta folytatni a játékot, majd jó félóra elteltével egalizáltak a hazaiak, amikor egy kontra után Pendl kapott labdát a hosszú oldalon, és nem is hibázta el helyzetét, 1–1. A folytatásban újabb ziccereket dolgozott ki a Kecskemét, Selyem lövését a kapu torkából vágták ki, majd Tóth lövése fölé szállt.

Fordulás után már kevésbé eseménydús negyvenöt perc következett, főleg a küzdelem és a párharcok domináltak. A 51. percben Tóth fejelhetett egy pontrúgás után, a labdát Ordasi tolta fölé, majd a 67. percben Selyem ment el a jobboldalon, de lapos beadását Vladul rosszul találta el, így a védők tisztázni tudtak a kapu előterében. Ladányi Patriknak tulajdonképpen alig akadt dolga, egyetlen távoli lövést kellett fognia, de az átütőerő a vendégtámadásokból is hiányoztak, ennek tükrében nem meglepő, hogy már nem változott az eredmény.

Rákosmente KSK – Kecskeméti TE 1–1 (1–1)

Rákosmente, 200 néző, vezette: Altorjay Áron (Nagy Márk, Farkas Dávid)

RKSK: Ordasi – Simita, Balaskó, Villányi, Vattai – Pálfalvi, Lovász, Petrezselyem, Korozmán (Fellegi 80.) – Horváth (Bányai 88.), Pendl.

KTE: Ladányi – Zámbó (Kitl 80.), Urbán, Rozsi, Zámbori – Nádudvari – Selyem, Markó, Maczelka (Szabó G. 46.), Takács (Tóth 24.) – Vladul.

Gól: Pendl (30.) ill. Vladul (12.)

Sárga lap: Lovász ill. Zámbori

Gálvölgyi István, az RKSK vezetőedzője így nyilatkozott a lefújás után: – A Kecskemét jobban kezdett, két gyermeteg hibánkból az egyiket ki is használta. Utána a mi játékunk is feljavult, rászolgáltunk az egyenlítésre. A második félidő küzdelmes volt, véleményem szerint az eredmény igazságos.

Szabó Tibor, a KTE így látta a kilencven percet: – Nem voltunk könnyű helyzetben a mérkőzés előtt, de közelebb álltunk a győzelemhez, szerintem a hazaiak örülhetnek az egy pontnak. Sokkal több helyzetet dolgoztunk ki, mezőnyfölényünk volt, de a kapu előtti jó megoldásokat továbbra is csak keressük a tizenhatoson belül. Úgy látszik, egyelőre egy ikszre vagyunk jók szinte mindenki ellen. A srácok tették a dolgokat összességében, de a pálya állapota sem könnyítette meg a helyzetünket.

A Kecskeméti TE-nek még egy tétmeccse van hátra az idén, a tavaszról előrehozott 16. fordulóban a Taksony vendégei lesz a lila-fehér alakulat. A mérkőzést november 25-én, 13 órakor Dunaharasztiban rendezik.