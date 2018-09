Egy pontot ért a nagy küzdelem a KTE-nek

Embert próbáló feladat várt a Kecskeméti TE labdarúgóira vasárnap délután, a forduló előtt a 6. helyen tanyázó lilák ugyanis a nyáron jelentősen megerősödött és a 3. helyen álló Kozármisleny csapatát fogadták az 5. fordulóban, az NB III. Közép csoportjában.

Mindjárt a 2. percben helyzet adódott a hazaiak előtt, Markó az oldalvonal mellől beívelés helyett legurított egy szabadrúgást, Farkas bombáját a vendégkapus, Molnár bravúrral ütötte fölé. A 6. percben válaszoltak a vendégek, Beke passzából Kiss Márton lőtt jobbról a hosszú sarok mellé. A 15. percben aztán a vezetést is megszerezte a Kozármisleny: a 16-oson belül Kiss Márton elé pattant a labda, ő pedig jobbról a kapuba lőtt, 0–1. Felhozta a gól a vendégeket, nem álltak be védekezni, érezhető volt, hogy szeretnék dűlőre vinni a mérkőzést, biztonságos védekezésből veszélyes támadásokat vezettek, ugyanakkor a hazai akciókba rendre hiba csúszott. A 30. percben némileg váratlanul egyenlített a KTE. Zámbori ívelt be a jobb oldalról, a berobbanó Zámbó pedig védhetetlenül fejelt a vendégek kapujába, 1–1. Az egyenlítő gól után nagyot változott a játék képe, megjött a hazaiak önbizalma, egyre-másra vezették a veszélyesnél veszélyesebb akciókat. A 35. percben Szabó Dávid szabadrúgásból kapura küldött bombája pattant szögletre. Zámbori a 44. percben jó harmincöt méterről engedett el egy bombát, Molnár a labdába olyan szerencsétlenül ért bele, hogy az a felső lécre pattant, onnan azonban szögletre.

A második játékrészben felpörgött a vendégcsapat, az 50. percben Wittrédi lőtt a jobb felső sarok fölé. Három percre rá a vendég 16-os előtt pattogott ide-oda a labda, Markó unta meg a tétovázást, és harmincöt méterről, egy pattanásból óriási bombát küldött a vendégek kapujára – Molnár bravúrral ütötte szögletre a bal felső sarokba tartó labdát. Az 56. percben Nádudvari keresztlabdájáról maradt le egy hajszállal Selyem a hosszú saroknál. Egyre elkeseredettebb küzdelem folyt a pályán, érezhető volt, hogy mind a két csapat nyerni akar, ahogy az is, hogy itt egy gól már eldöntheti a mérkőzést. A 65. percben a 16-oson belül egy fekvő vendégvédő kezére pattant a labda. Az eset megítélés kérdése, nem volt szükségképpen 11-es, ám azt számításba véve, hogy a legutóbbi hazai mérkőzésen egy sorfalban kezet talált labda miatt adott a játékvezető 11-est, joggal volt némi hiányérzetük a hazaiaknak. A 70. percben Szabó Dávid küldött meg a 16-osról egy hatalmas, lapos bombát a bal alsó sarok irányába. Molnár csak kiütni bírta a labdát, Balog ismételhetett, ám a vendégek szögletre mentettek A 77. percben Beke lőhetett 15 méterről a hazai kapura, és bár a labdája megpattant, Mészáros vetődve védett. Tíz perc múlva a hazai kapus minden tudására szükség volt, amikor egy vendégkontra végén a kapujától húsz méterre tisztázott fejjel a remek ütemben kilépő Nicsenko elől. Ment, hajtott mindkét csapat egészen a lefújásig, a kapuba azonban már egyik sem tudott betalálni, így maradt az igazságosnak mondható döntetlen.

Kecskeméti TE–Kozármisleny FC 1–1 (1–1)

Kecskemét, Széktói stadion, 500 néző. Vezette: Takács Tamás (Flinta Zoltán, Belicza Bence).

Kecskeméti TE: Mészáros – Bagó, Farkas, Nádudvari (Takács, 70.) , Balog, Urbán, Selyem (Tóth Roland, 83.), Zámbó, Szabó Dávid, Markó, Zámbori. Vezetőedző: Szabó Tibor.

Kozármisleny: Molnár – Fekete, Rácz, Tóth Márk, Wittrédi (Tóth Marcell, 78.), Márkvárt (Grabarics, 56.), Beke, Kiss Márton, Kocsis, Racskó, Fiáth (Nicsenko, 46.). Vezetőedző: Kovács Zoltán.

Gólszerzők: Zámbó a 30., illetve Kiss Márton a 15. percben.

Sárga lap: Szabó Dávid a 80., illetve Wittrédi a 70., Tóth Márk a 80. percben.