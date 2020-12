Egy kosár döntött a Baja ellenében Tarjában

Salgótarjában szerette volna bepótolni a hazai pályán, a Nagykőrös ellenében elveszített pontokat a Bajai Bácska FKE a férfi kosárlabda NB I/B Piros csoportjában. Kemény, szoros meccsnek ígérkezett a salgótarjáni fellépés, az is lett, az egylabdást mérkőzést a hazaiak nyerték.

Bár az első kosarat a Sugó-partiak szerezték, ám a teljesen kiegyenlített első negyedet követően a tarjániak vezettek három egységgel. Előnyüket a második etapban már hét pontra is növelték, de a Bácska két perc alatt ledolgozta a hátrányát, és a 16. percben 34–33 arányban átvette a vezetést. Ezt követően azonban Sömenek és Herendic állva hagyta a vendégeket. Hiába volt időkérés, az eladott labdáknak, a kihagyott büntetőknek és a rossz dobáskísérleteknek köszönhetően jelentős hátrányba kerültek a bajaiak, így aztán a nagyszünetre alakult ki a legnagyobb különbség a két csapat között, 50–33 a hazaiak javára.

A folytatásban Jakab és Vukicevic vezérletével beindult Cservék Csaba fiai részéről is a pontgyártás. A csapat szigorított a védekezésen, aminek hamarosan meg is lett az eredménye. A harmadik negyedben egy bajai 901-es, majd az utolsó felvonásban egy 17–6-os vendég sorozatnak köszönhetően egy labdás mérkőzéssé alakult a derbi. A bajaiaknak volt egy dobáskísérletük a győztes találatra is, ám az nem sikerült, így a hazaiak húzták be a meccset.

– Ellentétes félidőket produkált a két csapat, az elsőben inkább a mi akaratunk érvényesült, míg a másodikban a Baja tudott dominálni – értékelt a hazaiak vezetőedzője, Szabó Zoltán. – Gratulálok a srácoknak a győzelemhez, bár védekezésben ezúttal sem voltunk mindig kellően agresszívek, szerencsére a második negyedben felépített előnyünk kitartott a végéig. Tanulnunk kell a hibáinkból és próbálni azokat edzésről edzésre javítani, mert nagy lehetőség előtt állunk, de ezt csak együtt tudjuk elérni!

– Az első húsz percben nagyon sok könnyű kosarat engedtünk a salgótarjániaknak, ami megbosszulta magát, hiszen a nagyszünetre komoly előnyre tettek szert a hazaiak – nyilatkozta a mérkőzést követően Cservék Csaba, a bajai csapat vezetőedzője. – A második félidei játékáért, küzdéséért ugyanakkor mindenképpen dicséret illeti csapatomat, igaz, ekkor is számos tiszta dobóhelyzetet hibáztunk el, amivel saját dolgunkat nehezítettük meg. A végén hiába jöttünk fel, nem tudtunk élni az eséllyel.

Salgótarjáni KSE – Bajai Bácska FKE 83 – 81 (20-17, 30-16, 18-24, 15-24)

Salgótarján, vezette: dr. Szakáll István, Gaál István, Rózsavölgyi Alexandra

Salgótarjáni KSE: Karanfilovski 4, Sömenek 26, Herendic 23, Nshimba 5, Bán 12. Csere: Boinitzer 4, Molnár 7, Joó 2, Hajdu, Bogatin. Vezetőedző: Szabó Zoltán

Bajai Bácska FKE: Pongó Martin 10, Jakab 32, Vukicevic 20, Goldring G. 11, Nagy D. 6. Csere: Goldring B. 2, Weidinger, dr. Ágfalvi, Vezetőedző. Cservék Csaba.

A bajai gárda a következő mérkőzését idegenben játssza, december 14-én a PVSK-CARGATE vendégei lesznek.