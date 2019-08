Egy héten át százak izzadnak a bajai csarnokban

A Mogyi-Bajai Judo Club nemzetközi edzőtábora az évek során komoly rangot vívott ki magának. Az idei – a huszonharmadik – hétfőn kezdődött és péntekig tart.

Tizenhárom ország hatszáznál több versenyzője izzad a bajai edzőtáborban. A nagy múltú felkészülési lehetőséggel a klubok mellett a magyar válogatott is élt, hiszen tegnap és csütörtökön itt tartják a legjobbak keretedzését. Hétfőn kezdődött és péntekig tart a tábor, az évek során kicsiszolódott metodika alapján szervezték immáron huszonharmadik alkalommal. Két korosztályra bontva zajlanak az edzések az MNÁMK sportcsarnokában. Andrási Barna, a Mogyi Bajai JC szakmai vezetője hangsúlyozta, hogy küzdelmi jellegű táborról van szó, ahol jelentős számú egység az olasz, hatvankét fővel érkezett a toszkán válogatott, köztük junior-­kontinensbajnoki helyezett versenyző is van.

Idén a szokásosnak mondható körön kívülről, így Litvániából és Svédországból is érkeztek sportolók. Ezáltal színesedik és minőségében is erősödik a tábor. Andrási hozzátette: a rendkívüli időjárási körülményekkel is meg kell küzdeni, ő edzést tartva mintegy másfél kilót dob le, ennek akár kétszerese olvad le a sportolókról.

A Mogyi Bajai JC dzsudokái között ott van Szigetvári Mercédesz is, aki a magyar válogatott tagjaként hamarosan útra kel a jövő vasárnap kezdődő tokiói világbajnokságra. A sportág őshazájában rendezett megméretésen – amelyre 151 ország 890 versenyzője regisztrált – a jövő évi olimpia helyszínén zajlanak a küzdelmek, Szigetvári +78 kilóban lép tatamira.

Andrási Barna versenyzőjük kapcsán úgy fogalmazott: „Sok függ a sorsolástól. Óriási lenne, ha Mercédesz egy, még inkább, ha két győzelmet tudna aratni. Minden nyertes meccs számít ugyanis az olimpiai kvalifikációban.”