Egy győzelem sokat lendítene a KRC-n

A HÉP-Kecskeméti RC vasárnap a MAFC gárdáját fogadja. A gödörben lévő hírös városi csapatnak mi sem tenne jobbat, mint egy győzelem.

Erősödött a férfi-Extraliga. Mindezt az is bizonyítja, hogy a HÉP-Kecskeméti RC a legutóbbi bajnokiján 3:1-re kikapott a DEAC vendégeként. Korábban ez szinte elképzelhetetlennek tűnt.

– Az ezelőttieknél valóban erősebb a mostani szezon, de Debrecenben nem a játéktudásunk, hanem mentális problémák miatt kaptunk ki. Most azon vagyunk, hogy kirángassuk magunkat a gödörből. A céljaink nem változtak, döntőt szeretnénk játszani a Magyar Kupában és a bajnokságban is. Minden csapat életében van hullámvölgy, a miénkben most jött el. Egy éve a mennyekben jártunk, most a pokolban vagyunk. De a sport ilyen – mondta Dávid Zoltán, a KRC vezetőedzője, aki csapatával vasárnap 17 órától a Messzi István Sportcsarnokban a MAFC-BME együttesét látja vendégül az Extraligában.

– A srácokon múlik minden. Azon, hogy miként állnak a meccshez, mennyire tudják feldolgozni a mögöttünk hagyott kudarcokat. Sajnos eddig nem hallgattak rám, az edzéseken nem úgy tették oda magukat mentálisan, ahogy kértem. Ezzel leépültek, és most pánikolnak, görcsölnek, feszültek lettek. De azon vagyunk, hogy kilábaljanak ebből a rossz állapotból. Maximálisan támogatom, segítem őket. Ha vasárnap megéreznénk ismét a győzelem ízét, az sokat segítene visszatérni a helyes útra. Szoros, nehéz meccsre számítok a MAFC ellen, a fővárosiak támadásban és nyitásban nagyon agresszívek, ennek kell megtalálnunk az ellenszerét. Csak akkor győzhetünk, ha mindenki százhúsz százalékos teljesítményt nyújt – tette hozzá Dávid Zoltán.