Egy félidőt bírt a Tiszakécske Jánoshalmán

A tabellán 5. helyezett Tiszakécske a két pozícióval előttük tartózkodó Jánoshalmához látogatott. A második fordulóból elhalasztott találkozót vasárnap pótolták a csapatok, az őszi szezont lezáró összecsapás nagy küzdelmet, hat gólt és jánoshalmi sikert hozott.

Már a 2. percben előnyhöz jutottak a hazaiak, Milos Stojanovic forintos labdát tálalt Babic elé, a támadó pedig okosan elgurította a labdát a kapus támaszkodólába mellett (1-0). A 10. percben Popovicot buktatták, körülbelül tizenhét-tizennyolc méterre a kécskei kaputól. A szabadrúgást Szabó lőtte rá, mely a kapus előtt megpattant, de így is hárítani tudott Czakó.

A 22. percben Lovas Zsombor adott be, a labda Simont találta meg, aki egy szép csel után tüzelt, a labda a kapu jobb felső sarkában kötött ki (1-1).

A 29. percben Galacs adott be balról, mely után Lovas lőtt, de ebbe beleléptek, sőt, kontrát indíthatott a Jánoshalma. Popovic mértani pontosságú indítással szolgálta ki Babic-ot, aki a kifutó kapust kicselezte, de a Benkó szögletre blokkolta. Újabb fél perc elteltével Lovas Zsombor szabadrúgása Szabó Ádámot találta meg, aki a kapu mellé helyezett. A 44. percben Szabó szabadrúgása után Káli került még nagy helyzetbe, de két hazai védő szorításában mellé lőtt.

A második félidőt is pompásan kezdték a hazaiak. Két minutum sem telt el, amikor Szabó Szilárd ugratta ki Babic-ot, a támadó ziccerben ment a kapusra és okosan ellőtte mellette a pettyest (2-1). Egy perccel később jöhetett volna a válasz a másik oldalon, Ország beadását Káli csúsztatta meg pont Dóka elé, aki azonnal lőtt, de a próbálkozást Halász magabiztosan védte. Az 50. percben ismét a hazaiak örülhettek, az eddig két gólt szerző Babic most előkészítőként jeleskedett, ugyanis ő centerezte középre a labdát, melyet Popovic a jobb alsóba csúsztatott (3-1).

Ezt követően meddő mezőnyjáték zajlott, majd a 65. percben Milos fordult le Lovasról, kiugratta Babic-ot, aki visszaadta a labdát játékostársának, Milos pedig öt méterről a kapuba gurított (4-1).

A 70. percben Simont buktatták húsz méterre a kaputól, a szabadrúgást a csapatkapitány Káli Tibor vállalta, de fölé bombázta a játékszert. A vendégek az utolsó tíz percben is próbálkoztak csökkenteni hátrányukon, Simon előbb egyedül vitte be a labdát a kapu elé és lőtt mellé, majd a Kálival való kényszerítő után durrantott fölé. A 89.percben kialakult a végeredmény, Tusori Gergő beadását Szabó Szilárd vette le, majd két védőt kicselezve gurította be az ötödik hazai találatot (5-1).

Jánoshalmi FC – Tiszakécskei LC II. 5-1 (1-1)

Jánoshalma, 100 néző, vezette: Kiss László Attila (Apró Ferenc, Juhász Tamás)

Jánoshalmi FC: Halász – Safranj, Nagy D., Jesic, Kujundzic, Busa (Tusori 65.), Stojanovic V., Szabó, Popovic (Veric 78.), Babic (Fenyvesi 73.), Stojanovic M., Vezetőedző: Florin Nenad

Tiszakécskei LC: Czakó – Steklács (Ország 25.), Benkó, Tóth, Lovas Zs., Szabó, Dóka, Lovas A., Simon, Káli, Galacs. Vezetőedző: Bagi Gábor

Gólszerzők: Babic (2., 47.), Popovic (50.), Stojanovic M. (65.), Szabó Sz. (89.) ill. Simon (22.)

Florin Nenad, a Jánoshalmi FC vezetőedzője: – Nagyon boldogak vagyunk, hogy sikerült ma nyerni. Gyorsan megszereztük a vezetést, majd egy védelmi hibánkból egyenlíteni tudott a Tiszakécske. A szünetben rendeztük sorainkat még egy lapáttal rá akartunk tenni, ez sikerült is, hiszen nagyon gyorsan két gólos előnybe kerültünk. Ezután a vendégek úgy gondolom kicsit feladták. Fiataljaink is lehetőséget kaptak, illetve a második számú kapusunk is mezőnybe szállt be. A győzelmet Renner Tibornak, a csapat főszponzorának küldjük, aki a tegnapi nap folyamán ünnepelte a születésnapját.

Bagi Gábor, a Tiszakécske vezetőedzője: – Nagyon nehéz bármit mondani. Remek őszt zártunk, soha nem volt még ilyen, hogy húsz pontja legyen a csapatnak a forduláskor. Azt gondolom, hogy abban kell óriásit fejlődnünk, hogy az ilyen találkozókon – mint például Kalocsa, Jánoshalma, Kiskunfélegyháza – ne sokalljunk be. Fejben sokkal erősebbnek kell lennünk az ilyen rangadókon. Ma is jól játszottunk, felnőttünk a Jánoshalmához, csak mikor dönteni kellett, akkor ők jobban döntöttek a kapu előtt. Ezért tartanak ott, ahol vannak. Gratulálok nekik!