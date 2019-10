Egy félidőn át partiban volt a ScoreGoal a bajnokkal

A tavalyi bajnok Berettyóújfalu látogatott Kecskemétre a férfi futsal NB I. ötödik fordulójában. Koós Károly tanítványai nem tisztelték túl ellenfelüket, és egy félidőn át megnehezítették dolgukat.

Álmoskásan kezdődött a találkozó, az első percekben csak tapogatóztak a csapatok, és amint az várható volt, inkább a Berettyó birtokolta a labdát. A 4. percben aztán Gál kapta meg a labdát bal oldalon az alapvonalnál, és kísérletébe Dobosi vetődött bele szerencsétlen mozdulattal, így a játékszer Tombácz kapujában landolt, 0–1. Nem sokat kellett várni a válaszra, a nyáron Szigetszentmiklósról érkező Nagy Roland használta ki, hogy elaludt a vendégek védelme, és gyorsan egalizált, 1–1. A félidő derekán Kovács József életerős lövése jött ki a kapusról, Csamangó pedig jól érkezett a kipattanóra, és be is lőtte azt, 2–1. Ezután kisebb gólcsend következett, majd a 16. perctől újra felgyorsultak az események. Pár perc leforgása alatt fordított Trencsényi és Takács góljai után az MVFC (2–3), de nem törtek meg a kecskemétiek, és a félidő előtt Móra volt szemtelen és pontos, 3–3.

A fordulást követően jól tartotta magát az újonc SG Kecskemét, de aztán előjöttek a pontatlanságok, és ezt ki is használták a rutinos vendégek: a 26. percben Takács maradt nagyon egyedül, és Diece passzát közelről értékesítette, 3–4. Nem sokkal később egy tetszetős labdajáratás után Nagy Imre a kapufa segítségével hozta még kényelmesebb pozícióba csapatát, 3–5-nél szertefoszlani látszottak a hírös városi remények. Ugyan Koós Károly tanítványai mindent megtettek, hogy visszajöjjenek a meccsbe, a válogatott Rábl egyéni akciója után már eldőltek a lényegi kérdések, 3–6. A végére még létszámfölényes játékkal is próbálkozott az SG Kecskemét, de ebből a tavalyi bajnok Berettyóújfalu állította be a 3–7-es végeredményt.

Koós Károly, a Kecskemét vezetőedzőjének az értékelése: – A Haladás elleni meccshez képest tudtunk fejlődni, és ez a támadásainkban, rúgott gólok számában is megmutatkozott. Hiú ábránd lenne, hogy a bajnoki címért küzdő csapatok ellen győzelmi eséllyel lépjünk pályára. Ezeken a meccseken a lényeg számunkra az, hogy minél tovább kitoljuk azt a teljesítményt, amivel szoros meccsben tudunk maradni. Nagyon remélem, hogy előbb-utóbb eljutunk arra a szintre, hogy nem csak 20 percig nehezítjük meg ellenfelünk dolgát, hanem sokkal tovább, a végéig. Nagy valószínűséggel ez nem a Haladás és a Berettyó ellen fog megtörténni. Viszont abban bízom, hogy majd a közvetlen riválisok ellen ez így lesz. Örülök, hogy a fiatalok jól szálltak be a mérkőzésbe, sokat munkát tesznek bele az edzéseken, és most is harcosak voltak. Volt tartásunk, nincs miért szégyenkeznünk, sőt. Köszönjük, hogy ennyien kilátogattak és szurkoltak nekünk a mai napon is!

SG Kecskemét Futsal – MVFC Berettyóújfalu 3-7 (3-3)

SG Kecskemét: Tombácz (k), Csamangó, Móra, Kovács J., Dobosi, Nagy R., Csővári (k), Rutai, Daróczi, Récsei, Szedmák. Vezetőedző: Koós Károly

MVFC Berettyóújfalu: László (k), Diece, Gál, Sidnei, Trencsényi, Mezei (k), Nagy S., Nagy I., Rábl, Szabó P., Kártik, Nagy D., Takács, Sipos. Vezetőedző: Mullor Cabrera Sergio

Gólszerzők: Nagy R., Csamangó, Móra, illetve Gál, Trencsényi, Takács 2, Nagy I., Rábl, Sidnei.