Egy félidőn át partiban volt a Halival az SG Kecskemét Futsal

Szombathelyen lépett pályára a ScoreGoal Kecskemét Futsal a Futsal NB I. 4. fordulójában. A mérkőzés esélyese a Haladás volt, a vasiak igazolták is a várakozásokat, magabiztosan győztek.

Igazi oroszlánbarlangban kellett megmutatnia tudását Szombathelyen hétfő este a Koós-legénységnek, ugyanis közel ezer Haladás szurkoló biztatta Dróth Zoltánékat a helyszínen.

Az első játékrészben méltó ellenfele volt a bajnoki címre is esélyes Haladás VSE-nek a kecskeméti alakulat. Habár a hazaiak domináltak, és minden egyes támadásukban benne volt a veszély, a hírös városiak meglódulásaira is oda kellett figyelniük. A kapuban Tombácz adta a stabilitást, míg elől Csamangó és Dobosi voltak leginkább veszélyesek. Az első etap hajrájában időt is volt kénytelen kérni a szombathelyi vezetőedző, ám nem tudták megtörni az SG Kecskemét Futsal védelmét, így 0-0-val mehettek pihenőre a csapatok.

A folytatásban hamar góllá érett a hazai fölény, Dróth Zoltán fordult kapura, és ezúttal nem is hibázott, 1–0. Nem sokkal később egy szögletvariáció után Simic volt eredményes, 2–0. A kecskeméti védelem eztán egyre többet hibázott, és ezt sorra használta ki a jó erőkből álló Haladás. Előbb Hajmási, majd újra Dróth volt kíméletlen, góljaikkal már eldőlni látszott a három pont sorsa, 4–0. Ezután még a szerencse is a hazaiak mellé pártolt: kipattanó és megpattanó lövésekkel növelték tovább előnyüket, kialakítva a 6–0-ás végeredményt.

– Az első félidőben az eltervezetteket tökéletesen végrehajtottuk – nyilatkozta a lefújást követően Koós Károly, a kecskemétiek vezetőedzője. – Zárt védekezésből indítottunk veszélyes támadásokat, jól zártuk a passzsávokat, ha pedig átlövés jött, akkor Tombácz állta a sarat. A második félidőben az első gól döntő volt. Ez a lábak között elsuhanó Dróth-találat a csapat hitét megtörte. Sajnos ezután felőröltek bennünket. A múlt héten el kellett marasztalnom a csapatot, most viszont dicséret jár nekik. Kivívtuk a közönség szimpátiáját is, nagy tapsot kaptunk. Elmondásuk szerint még eddig senki nem védekezett olyan hatékonyan ellenük, mint mi.

Haladás VSE–SG Kecskemét Futsal 6–0 (0–0)

Szombathely, 900 néző, vezette: Kovács G., Wittner.

Haladás: Alasztics (k) – Horváth, Simic, Moura, Gerencsér, Melo, Hajmási, Sipos, Dróth, Péter, Vas, Martínez, Vidák, Gyimesi (k).

Kecskemét: Tombácz (k) – Csamangó, Kovács J., Rutai, Dobosi, Deák, Nagy R., Móra, Sallai, Récsei, Maczelka, Csővári (k).

Gólszerzők: Dróth 2, Sipos 2, Simic, Hajmási.

A magyar válogatott szereplése miatt futsal első osztályban bajnoki szünet következik. Legközelebb szeptember 30-án, hazai környezetben lépnek pályára a kecskeméti futsalosok, akkor 19 órai kezdettel a Haladáshoz hasonlóan szintén bajnoki álmokat dédelgető Berettyóújfalut fogadják a Messzi István sportcsarnokban.