Edzőt váltott az Akasztó és a Soltvadkert

A 8. forduló utáni hét derekán két, a megyei első osztályban szereplő csapatnál edzőváltás történt, az Akasztót és a Soltvadkertet is már új tréner, előbbit Szrenkó István, utóbbit pedig Szabó Attila készíti föl a hétvégi mérkőzésre.

Az akasztóiak nyáron több új játékost is igazoltak, és nagy reményekkel vágtak neki a bajnokságnak az új edző, Holczimmer Tamás vezetésével. A nyári fölkészülése is jól sikerült a gárdának, ám aztán csak nem jöttek az eredmények, a csapat hét mérkőzésből csak kettőt nyert meg, ötöt elveszített, és öt rúgott, tizenhárom kapott góllal a tizenöt csapatos ligában jelenleg a 12. helyen áll. Ennek fényében Holczimmer Tamás kedden felajánlotta a lemondását, amelyet az akasztói vezetők elfogadtak.

– Remek munkát végzett Holczimmer Tamás a csapattal, a személyében kiváló, lelkiismeretes szakembert ismertünk meg, aki nagy odaadással végzett változatos edzésmunkát a csapattal – jellemezte hírportálunknak a távozó trénert Judák László, az akasztói csapat technikai vezetője. – Tulajdonképpen a mérkőzésekkel is elégedettek lehettünk, hiszen le egyik mérkőzésen sem fociztak le minket, több olyan mérkőzést nyerhettünk volna a játék képe alapján amelynek a végén vesztesen hagytuk el a pályát, de az eredmények, amelyeket a nyári igazolások fényében elvártunk volna, csak nem akartak jönni, az öt rúgott gólunk pedig édeskevés. De Holczimmer Tamás lelkiismeretességére jellemző, hogy annyira bántotta a csapat sikertelensége, hogy a bejelentéskor elmondta, hogy azért teszi meg ezt a lépést, mert hátha ezzel tud segíteni a csapaton, hogy átadja a helyét.

A vezetőség a lemondást elfogadta. Az akasztói csapatot szerdától már a régi-új edző, Szrenkó István vezeti. Szrenkó István a nyár elején adta át a helyét a kispadon, a vezetők akkor is marasztalni akarták, és szavát vették, hogy nem örökre köszön el a csapattól. – Jobban nem is választhattunk volna, nagyon örülünk, hogy Szrenkó István elvállalta a csapat vezetését – jellemezte az utódot Judák László. – Sokat nyom mellette a latban, hogy akasztói, tökéletesen ismeri a helyi viszonyokat, így aztán amikor bólintott a felkérésre, nem is kerestünk tovább. Holczimmer Tamástól ugyanakkor barátságban váltunk el.

A Soltvadkert csapatánál nyáron meglehetősen sok volt a távozó, tehát Marton István vezetésével úgy mentek bele a bajnokságban, hogy tudták hogy nem ez lesz az egyesület legfényesebb éve. Ráadásul sérülések is sújtották a csapatok, így igazából nem is nagy meglepetés, hogy hét forduló után a Soltvadkert mindössze két pontot szerzett, nyerni még nem is tudott, és jelenleg a két szerzett pontjával a 14. helyen tanyázik a bajnokságban. Marton István is kedden ajánlotta föl a lemondását, amelyet a soltvadkerti vezetés elfogadott, így közös megegyezéssel vált el a mester és a csapata útja. Marton István utóda az a Szabó Attila lesz – Soltvadkert tágabb környékén ismertebb nevén Butra –, aki tavaly ősszel Marton István segédedzőjeként már dolgozott a felnőtt csapat mellett másodedzőként, és akit Soltvadkerten alighanem csak az odatévedő turistáknak kell bemutatni.

A hétvégi, 9. fordulóban mind a két edzőt váltó csapat hazai pályán játszik, tehát a régi-új trénerek hazai közönség előtt mutatkozhatnak be. Az Akasztó a Tiszakécskét fogadja szombaton, 14 óra 30 perckor, a Soltvadkert pedig a Kerekegyházát, vasárnap, szintén félhármas kezdettel.