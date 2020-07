Edzőmeccsen legyőzte a KTE a Fradi-fakót

Szombat délelőtt az ősztől a harmadik ligában debütáló FTC II. volt a szintén az NB III-as rajtra készülő Kecskeméti TE HUFBAU ellenfele a Széktói Stadionban. A kecskeméti lila-fehérek az első hazai edzőmeccsünket 3–1 arányban megnyerték.

Az első hazai előkészületi mérkőzését játszotta a KTE HUFBAU. Szerdán Jászberényben 3–2-re nyerték az első edzőmeccsüket, szombaton pedig a Ferencváros tartalék csapatát fogadták azon a mérkőzésen, amelyet az előzetes megegyezés alapján háromszor harminc perces etapokban játszottak le a felek.

A főleg fiatalokból álló FTC II. ellen jól kezdett a hírös városi alakulat, gyakorlatilag a kezdősípszótól domináltak a lila-fehérek, fölényük tizenhét perc után góllá is érett, akkor egy szép akció végén Ludasi tálalt Puskás elé, aki jobbal lőtte ki a hosszú sarkot, 1–0. A folytatásban is a Fradi kapuja előtt pattogott a labda, a 20. percben Gál lőtt fölé egy lecsorgó labdát, majd Tóth előtt adódott sansz, de nem találta el jól az ötösön a játékszert. A 33. percben hatalmas tűzijáték alakult ki a vendégek kapuja előtt, amelynek végén Szalait rúgták meg a fővárosi védők, járt a büntető a hazai gárdának. Tóth állt oda a labda mögé, ám a zöld-fehérek kapusa hárítani tudott. Tóthnak azonban nem kellett sokáig szomorkodnia, a szöglet után ugyanis védőjét és a kapust megelőzve fejelt a kapuba, 2–0-ra növelve a KTE előnyét. A 41. percben már háromra nőtt a hazaiak előnye, ezúttal a végig aktívan és bátran futballozó Pantelisz cselezgetett a tizenhatoson belül, aminek újabb büntető lett a vége. A labda mögé ezúttal Károly állt oda, ő nem is hibázott, 3–0).

A második harmadban akár tovább is növelhette volna az előnyét Gombos Zsolt alakulóban lévő csapata, de Ludasi lövését védte a kapus, illetve Tóth ziccere is kimaradt. Az utolsó harmadra már mindkét együttes gyakorlatilag teljes sort cserélt, akkor bejöttek a legfiatalabbak is. A mérkőzés záró harmadában már jószerével a mezőnyben zajlott a játék, a 3–1-es végeredmény egy ferencvárosi büntető értékesítésével alakult ki.

KTE HUFBAU – FTC II. 3–1

Felkészülési mérkőzés, Széktói StadionKTE: Lékai – Puskás, Gál, Urbán, Grünvald, Asztalos, Ludasi, Károly, Tóth, Szalai J., Pantelisz. Csere: Mészáros (k), Szalai G., Fehér, Faragó, Bodor, Vágó, Tomisics, Daróczi, Hatvani, Edmilson, Gyarmati

A kecskeméti gólszerzők: Puskás, Tóth, Károly

– Egy jó csapattal találkoztunk ismét – értékelt a lefújást követően Gombos Zsolt, a hazaiak vezetőedzője. – Akárcsak hétközben Jászberényben, úgy helyenként ma is jó játékot tudtunk nyújtani, domináltunk, főleg az első két etapban, amíg az alapcsapat volt a pályán. Szép akciókat vezettünk, helyzeteket alakítottunk ki, és az első hatvan percben főleg nálunk volt a labda. Az utolsó harminc percben már nem ilyen volt a játék, ehhez persze hozzátartozik az is, hogy rengeteget cseréltünk, sok volt a fiatal is, nekik még idő kell, hogy megszokják a harmadik liga légkörét. A végén kaptunk ugyan egy elkerülhető gólt büntetőből, de ha már csak egyet, ha így haladunk, akkor rendben leszünk hátul. A védelmünk kezd összeállni, a támadószekcióba ugyanakkor még mindenképpen szeretnénk igazolni több játékost is.

A lefújást követően Tóth Ákos, a KTE HUFBAU sportigazgatója a keret folyamatban lévő változásairól nyilatkozott: – A keretünk kialakítása nagyon jól halad, a mögöttünk álló héten bejelentett igazolásokon kívül további két labdarúgóval sikerült megállapodnunk, őket a jövő héten fogjuk bejelenteni. Mellettük, illetve rajtuk kívül azonban mindenképpen szükségünk lesz még két támadótípusú játékosra, akár szélsőre, akár belső ékre, ugyanis vélhetően az első fordulóban még nem számíthatunk sem Puskás Zoltánra, sem Constantinescu Mariusra.

A KTE HUFBAU az előzetes ütemterv szerint a következő előkészületi mérkőzését július 11-én, szombaton játssza, Szegeden, a Szeged-Csanád Grosics vendégeként.