Eddig hibátlan az U15-ös együttes mérlege

A hétvégén négy mérkőzést játszottak a Nyírbátor csapatai ellen az SG Kecskemét Futsal U17-es és U20-as együttesei. Előbbi korosztály hazai pályán 4–4-es, idegenben 6–6-os döntetlent ért el, míg utóbbi itthon 8–1-re, idegenben 13–0-ra győzött.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Az U17-es gárda nagyon elkapta a fonalat, már 3–0-ra is vezettünk. A szögletvariációk minden alkalommal bejöttek, mégsem tudtunk belőle gólokat szerezni. Ez meg is bosszulta önmagát, és kiegyenlített a jól játszó ellenfél. A végén itt is, ott is voltak meccseket eldöntő helyzetek, de végül maradt a döntetlen – mondta Móra Viktor, a csapatok edzője. – A másik meccsen ellenkező arcát mutatta a két csapat. Az első félidőben buta, elkerülhető gólokat kaptunk, így 5–2-es hátránnyal mehettünk a szünetre. Közöltem a srácokkal, hogy a második félidőben végig az 5 a 4 elleni játékelemet alkalmazzuk. Ez jó ötletnek bizonyult, mert fegyelmezett játékkal, a labdát végig uralva kiegyenlítettünk. A végén volt egy ziccerünk is, de azt kihagytuk. Összességében elmondható, hogy mindkét meccsen, a négy különböző félidőt figyelembe véve, igazságos a döntetlen. Az U20-asoknál óriási volt a különbség a két csapat között mindkét meccsen. A játék minden elemében ellenfelünk fölé tudtunk kerekedni. Szépségdíjas találatokat szereztünk. Voltak teljesen kijátszott, messziről ellőtt, szóló és begyakorolt gólok is.

Az U15-ös korosztály 12–5-ös győzelmet aratott idegenben a Bácsbokodi SK ellen, a Kecskemét így továbbra is száz­százalékos teljesítménnyel vezeti a megyei bajnokságot.

– Nem volt egyszerű találkozó, sokszor akadozott a gépezet, és nagyon kapkodtunk az egész mérkőzés alatt. Amikor lenyugodott a játékunk, akkor szebbnél szebb támadásokat alakítottunk ki, de a kapu előtt számtalanszor rossz döntést hoztunk. Ennek ellenére gratulálok a fiúknak, mert megérdemelt volt a győzelmük, így jól indítottuk az évet – mondta Marozsi Gábor, a csapat megbízott edzője.