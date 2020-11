Dusnokon sem botlott meg a Kunbaja

A hetedik fordulóból elmaradt mérkőzést pótolták be szombaton délután, ami ráadásul rangadó is volt, mert az első és a második helyezett játszott egymás ellen a megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság Déli csoportjában.

Az már korábban eldőlt, hogy a Kunbaja őszi első helyét ez a mérkőzés nem befolyásolja, inkább az volt a kérdés, hogy a Dusnok meg tudja-e állítani a vendégcsapat menetelését. Kiváló őszi időben, nagy létszámú nézők előtt kezdődött a találkozó. A hazaiak mindjárt a mérkőzés elején megszerezték a vezetést, még pedig egy ártalmatlan akció révén. A 8. percben Kristály teljesen szabadon kapta meg a labdát a Kunbaja térfelének a közepén. Elindult vele a jobb szélen, majd, mint egy huszonnyolc méterről úgy gondolta, hogy kapura küldi a labdát, ami a jobb felső sarokban kötött ki 1–0. Mikovic kapus minden bizonnyal beadásra számított. Nem sokat kellett várni az egyenlítő gólra. A Kunbaja középen vezette a támadást, de látták, hogy a jobb oldalon a dusnokiak teljesen egyedül hagyták Gulyást, aki a rátámadó védőt kicselezve a bal alsó sarokba lőtt 1–1. A 36. percben Bakulának minden tudására szüksége volt, hogy Lazarevic lövést kitornázza. A szünetben mezt cseréltek a hazai játékosok, valamint a játékvezetők is. A második játékrészben a többet támadó vendégcsapat hamar megszerezte a vezetést, igaz szerencsével. A kunbajaiak szabadrúgást végeztek el a bal oldalról, a kaputól mintegy huszonnyolc méterről. A lövés azonban megpattant Rónai Antalon és a labda a jobb felső sarokban kötött ki 1–2. Sok volt még hátra a találkozóból, lehetett volna a hazaiaknak egyenlíteni, mert a szurkolók buzdították őket, de sok volt a rossz passz. Több alkalommal is csak néhány méterről az ellenfélnek adták a labdát.

Két jó csapat játszott egymással, amit a táblázaton elfoglalt helyük is bizonyít. A vendégek azonban sokkal egységesebbek voltak és szervezettebben játszottak. A döntetlen talán igazságosabb lett volna.

Báló Ferenc játékos-edző: A mostani mérkőzésen a kunbajaiak jobban akarták a győzelmet. Náluk volt néhány játékos, aki többet nyújtott az átlagnál, egy-két szituációban pedig hozzájuk pattant a labda. Megérdemelten nyerték meg a találkozót, bár szerintem a döntetlen reálisabb lett volna. Tőlünk hiányzott az a plusz, hogy a meccsben maradjunk. Úgy gondolom, hogy az ellenfelünk most jobb formában volt, mint mi.

Nagy István a kunbajai egyesület elnöke: Ilyen nehéz mérkőzést nem játszottunk a mostani bajnokságban. A Dusnok is olyan erős, mint mi vagyunk, most mi győztünk, de ehhez szerencse is kellett. Elégedettek vagyunk azzal, hogy veretlenül nyertük meg az őszi fordulót. Tudat alatt cél volt az, hogy ha már tízet megnyertük, akkor nyerjük meg a tizenegyediket is, de ha nem nyertük volna meg, az sem lett volna tragédia.

Dusnok–Kunbaja 1–2 (1–1)

Dusnok, 300 néző. Vezette: Minda Róbert (Molnár Alex, Fülöp József)

Dusnok: Bakula – Mirza, Csobolya (Báló 86.), Wachtler, Jagicza, Pécsy, Kristály (Varga 70.), Bolvári D. (Rónai André 92.), Hodován, Rónai Antal, Bolvári Z. Játékos-edző: Báló Ferenc

Kunbaja: Mikovic – Ivkovic, Balunovic, Gulyás, Ikrás (Suknovic 78.), Stojkovic, Lazarevic, Plavsic, Lazic, Tatalovic G., Marinkovic (Kovac). Edző: Velibor Loncar

Gólszerző: Kristály 8., ill. Gulyás 21., Rónai Antal (öngól) 59.