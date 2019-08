Dunaújvárosban meccselt a ScoreGoal

Csütörtök este a harmadik előkészületi mérkőzését játszotta le a kecskeméti futsal csapat. Ezúttal a tavaly az élvonalban a 4. helyen végző Dunaferr volt a vendéglátó.

A mérkőzésen 0–0-ás félidőt követően a rutinos hazai csapat 3–0-ra győzedelmeskedett, de a kecskemétieknek semmi okuk az elkeseredésre.

– Az első félidőben partiban voltunk rutinosabb ellenfelünkkel – értékelt a lefújást követően Koós Károly, a hírös városiak vezetőedzője. – Jól védekeztünk, ha pedig átjutottak rajtunk, akkor Tombácz remekül védett. Hiányérzetünk inkább a támadásokkal kapcsolatban lehet, ugyanis lassan szőttük játékunkat. Ez betudható persze annak is, hogy ez volt ezen a héten már a második edzőmeccs, illetve annak, hogy a csapatból többen is kupameccset is játszottak az elmúlt hétvégén a megyei nagypályás csapatukkal. A jövő héten folytatódik a munka, a hét napból haton fogunk edzeni, aztán a Veszprém elleni hazai edzőmeccsel zárjuk a felkészülésünket, amelyet augusztus 21-én, 19:00 órai kezdettel vívunk a Messzi István Sportcsarnokban.