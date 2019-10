Dunaújvárosban bejött a papírforma

Második bajnoki meccsét játszotta a héten az SG Kecskemét Futsal a férfi Futsal NB I-ben. Akárcsak hétfőn, a BL-szereplő Berettyóújfaluval szemben, a pénteki, Dunaújváros elleni idegenbeli mérkőzésen sem adták könnyen magukat Dobosi Zsolték, de végül hozta a papírformát a Dunaferr, és otthon tartotta a pontokat.

Megilletődve kezdte a találkozót a kecskeméti alakulat, és ezt ki is használta a Dunaújváros. A 4. percben Horváth hozta helyzetbe Pál Patrikot, akinek már csak az üres kapuba kellett helyeznie a játékszert, 1–0. Nem sokat kellett várni a következő hazai találatra: a 7. minutumban egy formás támadás után Csányi vette be Tombácz kapuját, 2–0. A két gyors bekapott gól felébresztette az SG Kecskemét Futsal játékosait, és rákapcsoltak. Ennek meg is lett az eredménye, Nagy Roland szabadrúgásból szépített, 2–1. A félidő maradék részében mindkét oldalon volt lehetőség gólszerzésre, de a kapusok jól állták a sarat, így egygólos hátránnyal mehetett szünetre a Koós-alakulat.

A második felvonás hasonlóan alakult, mint az első. Fridrich és Szeghy volt eredményes gyors egymást követően, 4–1. Erre még volt válasza a Kecskemétnek: Rutai egyéni megindulása után Dobosi tudta a hálóba kotorni a játékszert a 29. percben, 4–2. Ekkor még nyílt volt a találkozó kimenetele, de aztán a 36. minutumban Pál megszerezte saját maga második, csapata ötödik találatát, és ezzel le is zárta a lényegi kérdéseket.

A vereség ellenére dicséret illeti a fiúkat, mert sok mindent megvalósítottak abból, amit előzetesen kértem tőlük – nyilatkozta a mérkőzést követően Koós Károly, a kecskemétiek vezetőedzője. – Bátrabb játékot kértem támadásban és védekezésben egyaránt, és ehhez tartották magukat. Ez a nyíltabb stílus hozott elő hibákat is, ezeken kell majd javítanunk a jövőben. A jövő héten, a Ferencváros ellen hatványozottan szeretném, ha ezt a bátor játékot felvállalnánk. A klub, a játékosok és a szurkolók is megérdemelnének már a győzelmet, bízom benne, hogy ez jövő héten összejön.

Azon a mérkőzésen, amelynek rendhagyó módon a II. Rákóczi iskola tornacsarnoka, az Árpádvárosi sportcsarnok ad otthont, és amelyet október 11-én, 20 órai kezdettel vívnak. A klub a Ferencváros elleni rangadóra háromszáz darab jegyet értékesít, és mivel a helyszínen belépő csak korlátozott számban lesz elérhető, minden érdeklődőt arra kérnek, hogy elővételben biztosítsa a belépőjegyét, amelyet az egyesület Klapka utcai székházában lehet megvásárolni, hétköznaponként 10 és 14 óra között.

Dunaferr Due Dutrade FC–SG Kecskemét Futsal 5–2 (2–1)

Futsal NB I. 6. forduló

Dunaferr: Cseresnyés (k), Németh, Klacsák, Pál, Sáhó, Reveland (k), Gergely, Dorogi, Fridrich, Szeghy, Faragó, Csányi, Horváth.

vezetőedző: Fehér Zsolt

SG Kecskemét Futsal: Tombácz (k), Nagy R., Csamangó, Rutai, Dobosi, Csővári (k), Deák, Móra, Sallai, Kovács J., Patai, Maczelka.

vezetőedző: Koós Károly

Gólszerzők: Pál 2, Csányi , Fridrich, Szeghy, illetve Nagy R., Dobosi