Duna-Aszfalt-DTKH Kecskemét lett az új csapatnév

Új névadó szponzor csatlakozott a kecskeméti élvonalbeli férficsapathoz, valamint hosszú távú együttműködésű megállapodást kötött a klub négy fiatal játékossal.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét néven szerepel a férfi élvonalbeli bajnokság 2020/2021-es szezonjában a KTE – jelentették be az Ápoló Klubban tartott szerdai rendkívüli sajtótájékoztatón, ahol a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Agatics Roland hangsúlyozta, hogy környezetvédelemért dolgozó vállalatként kötelességüknek érezték a társadalmi szerepvállalást. Kiemelt céljuk továbbá, hogy az egészséges életmód, az utánpótlás támogatása mellé álljanak.

De nem csak ezt jelentették be a szerdai találkozón, hanem azt is, hogy négy olyan tehetséges fiatallal alakítanak ki évekre szóló együttműködést, akikben megvan az a lehetőség, hogy a jövőben Kecskemét kosárlabda sportjának meghatározó tagjai legyenek. A 2003-as születésű fiatal játékosok – Cserkó András, Ivkovics Milán, Tóth Balázs és Tóth Barna – a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia U18-as korosztályában versenyeznek tovább, de kettős játékengedéllyel a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét U20-as keretének is a tagjai lesznek.

– A KTE Kosárlabda Klub Kft. 2012-es megalakulásakor fontos célként fogalmazódott meg, hogy a felnőtt bajnokságokban szereplő csapatok lehetőleg minél több kecskeméti kötődésű fiatalt szerepeltessenek. Mindez a cél megerősödött a Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia 2013-as megalakulásakor. Az elmúlt években az akadémián kialakult erős, szakmailag felkészült edzői közösség kiemelt célként azért dolgozik, hogy az akadémia kimenő korosztályában a felnőtt sportra alkalmas, fejlődni, tanulni vágyó, a profi kosárlabdázóvá válás útján járó fiatalok kerüljenek át a felnőttek kötelékébe. Ennek a munkának első komoly eredménye Kucsera Dániel, aki mára fontos tagja lett a kecskeméti felnőtt kosárlabda csapatnak, és akinek 2022-ig szóló szerződése van a klubunkkal. Most pedig újabb négy fiatallal kötünk hosszú távú szerződést, és reméljük, hogy az ő nevüket is hamarosan ismerik a felnőttek mezőnyében – mondta Sörös Jenő, a klubot működtető Kft. ügyvezetője, majd átadta a szót Ivkovicsné Béres Tímeának: – Az akadémia egyik küldetése, hogy a fiatalokból egészséges felnőtt, élsportoló válhasson, és az ehhez vezető úton megkapjanak minden szakmai támogatást. Nagy mérföldkő ez a mai nap mindenki számára, edzőknek, játékosoknak egyaránt. Remélem, hogy ez a hosszú távú együttműködés újabb motivációt ad a fiúknak és az akadémia többi sportolójának – vélekedett az akadémia vezetője.

– Tizenhét évesen alig vártam, hogy bekerüljek az NB II.-es Szolnok felnőtt keretébe. Ez sikerült, de profi játékos nem lett belőlem. Remélem, hogy az ő álmuk valóra válik – jelentette ki Fazekas Mihály, a klub tulajdonosi tanácsának az elnöke.

Szeberényi Gyula Tamás, Kecskemét sportért felelős alpolgármestere elmondta, hogy az akadémiai rendszer indításakor tudták, hogy a hosszú távú sikerekért érdemes összefogni, és a szakemberek áldozatos munkájának köszönhetően ma négy kecskeméti fiatal írhatta alá szerződését a KTE profi csapatával. Kecskemét folyamatosan fejlődik, és a jó közös célokhoz a vállalkozások is szívesen társulnak, például a sportcsapatok támogatásával. Kiemelte, hogy ezért köszönet jár nekik, és mindenkinek, aki a város sportjáért dolgozik.