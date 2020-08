Drámai büntetőpárbajban a Kerekegyháza jutott tovább

A MOL Magyar Kupa 4. fordulójában az országos főtáblára jutás volt a tét a Kecel-Kerekegyháza mérkőzésen. A Kiskunfélegyháza már a 3. fordulót követően kiharcolta a továbbjutást, szerda délután drámai találkozón büntetőrúgásokat követően dőlt el, hogy a Kerekegyháza követheti őket az országos mezőnybe.

A kupába nevezett csapatok száma, és az az alapján elkészített kiírás szabályzata úgy hozta, hogy a MOL Magyar Kupa megyei fordulójának a 4. körében már csak egy mérkőzésre került sor, hiszen a Kiskunfélegyháza már a 3. kör után továbbjutott. A két érdekelt csapat, a Kecel és Kerekegyháza szurkolói, de még a semleges érdeklődők is kezdték emiatt egyre inkább kupadöntőnek becézni a Kecel-Kerekegyháza összecsapást, amelyen a másik országos hely volt a tét. A mérkőzés ha színvonalában nem is végig, ám ami a tétet, a mérkőzést drámaiságát és dramaturgiáját illeti, valóban kupadöntőket idézett.

A nagy kánikulában nagy küzdelem vette kezdetét. Az hamar látszott, hogy hibázni nem nagyon szabad, minden tétovázásra azonnal lecsapott az ellenfél, minden hibát büntetett. A 16. percben Varga Stefano szerzett labdát a kereki 16-os előterében, középről nagy helyzetben lőhetett, de gyatrán találta el a labdát, így az könnyen Kormos zsákmánya lett. Hét percre rá Patai Balázs indította remek ütemben Varga Stefanot, ő nagy lendülettel megindult a jobb oldalon, egy védőt kicselezett, majd a kiinduló kapus mellett is elhúzta a labdát, és öt méterről pofozhatta azt az üres kapuba, 1–0.

A 29. percben egy vendég indítást követően a hazai védő elcsúszott, Kovács Péter balról, 17 méterről nyesett a hosszú sarok irányába, a labda a kapufáról pattant ki. A 36. percben Torma indította újra Vargát, aki ezúttal balról tört a vendégek kapuja irányába, egy védőt kicselezett, majd miután az egész védelmet hintába ültette, balról, nyolc méterről előtte a hosszú sarok mellett a labdát. Határozott fölényben játszott a Kecel, így némileg váratlanul jött a vendégek egyenlítő gólja. A 43. percben a hazai 16-os előterében pattogott a labda, majd Feketéhez került, aki 25 méterről óriási, védhetetlen bombát küldött a bal felső sarokba, 1–1. Döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.

Az 51. percben Fekete gurított vissza a jobb oldalról, Kapus lőtt jobbról fölé. Az 53. percben Varga szerzett sokadszor labdát, ám mielőtt betört volna a 16-osra, Kapus lerántotta. A szabadrúgást kissé könnyelműen packázták el a hazaiak, annál is inkább, mert ezt követően a vendégcsapat egyre nagyobb fölénybe került, olyannyira, hogy a 62. percben a vezetést is megszerezte. Akkor Szőke passzolt visszafelé a jobb oldalról, Kovács Péter pedig húsz méterről, jobbal lőtt a hosszú sarokba, 1–2. Két percre rá szabadrúgáshoz jutott a kaputól húsz méterre a Kerekegyháza. Fekete küldött meg egy bombát a bal alsó irányába, Borka bravúrral hárított. Néhány érintés után Kis Richárd lőhetett újra éles szögből, a hosszú mellett suhant el a labdája. A 73. percig nem tudott helyzetet kidolgozni a hazai gárda, akkor Nna Nna indított, Bajnok elvitte a jobb oldalon a labdát, beadását Varga fejelte meg, és mivel kicsit mögé érkezett a pettyes, igazán irányítani már nem tudta.

Érezhetően mindent egy lapra téve próbált egyenlíteni a Kecel. Két percre rá a védő Sendula József tört előre, és kitűnő ütemben tálalt Varga elé, akinek a százszázalékos helyzetből, középről leadott emelését Kormos bravúrral kiütötte jobbra. A vendégek megkönnyebbültek, a hazaiak a fejüket fogták, pedig a labda ki se ment, Doszpod éles szögből kis híján kilőtte a hosszút. A hazai szurkolók aggódtak, hogy vajon lesz-e még ilyen lehetőség. Lett. A 82. percben ismét Sendula adott egy remek előrepasszt, Patai Balázs pedig egy pattanás után, középről félmagasan a kapu bal oldalába bombázott, 2–2. Ezt követően nagy izgalmak között ért véget a találkozó, és mivel újabb gól nem esett, jöhettek a büntetőrúgások.

Az elsőt a vendég Szász rúgta, Borka vetődve tulajdonképpen védett, a labda azonban végül mégis beszédült a bal sarokba. Csáki a jobb alsót célozta meg, Kormos is beleütött a labdába, de ez is bement. Nagy Norbert és Patai Balázs biztos lábbal értékesítette a büntetőjét, 2–2. A harmadik vendégbüntetőt Borka hárította, Varga azonban a felső lécet találta el, három kör után maradt a 2–2. Ezután a keceli hálóőr ismét védett, csakhogy Kormos is. Az ötödök körben Király higgadtan gurított a jobb alsó sarokba, és miután az utolsó hazai játékos büntetője a bal kapufáról kipattant, kezdődhetett a kereki ünneplés, míg a keceliek – érthető módon – vigasztalhatatlanok voltak.

– Nehéz mit mondani egy tizenegyespárbaj elveszítése után – nyilatkozott Kis Péter, a keceliek vezetőedzője. – Abban látom a kiesés okát, hogy azt követően, hogy az első félidőben megszereztük a vezetést, volt két-három olyan alkalom, amikor egy az egyben vihettük a kapusra a labdát, ám azokat a ziccereket kihagytuk. Utána hátul hibáztunk, és mivel nem segítettük egymást a védekezésben, kaptunk egy távoli lövésből egy gólt. A második játékrészben fáradtan, álmosan kezdtünk, hátrányban, az utolsó negyedórában kezdtünk el újra futballozni, sikerült is az egyenlítés. Két jó csapat találkozott, jó játékvezetés mellett jó mérkőzést vívott, így gratulálok a saját csapatomnak és a Kerekegyházának, nekik további sok sikert kívánok a kupában.

– Boldogok vagyunk, hogy sikerült sporttörténelmi jelentőségű fejezetet írnunk a kerekegyházi labdarúgás történetében, ez mindenképpen óriási dolog. A második játékrészben mutatott játékunk alapján meg kellett volna nyernünk a mérkőzést, de mindig adtunk esélyt egy-egy nagy hibával az ellenfélnek, amivel ők éltek, így magunknak tettük nehézzé a kupacsatát. A büntetőrúgás már lutri, ott a szerencsésebb csapat nyer, ezek most mi voltunk, de azt gondolom, hogy az elmúlt hetekben nagyon sokat tettünk azért, hogy elmondhassuk, hogy megérdemelten jutottunk Bács-Kiskun megyéből a főtáblára.

Kecel FC–Kerekegyházi SE 2–2 (1–1), 11-esekkel: 2–3

Kecel, 250 néző, vezette: Nagy Attila (Bosnyák Sándor, Váczi Levente)

Kecel: Borka – Nna Nna, Patai B., Doszpod, László (Vata 91.) Bajnok, Varga, Torma (Herczeg P.), Sendula J., Csáki, Bleszák (Patai G. 78.) Edző: Kis Péter

Kerekegyháza: Kormos – Kapus, Fekete (Pécsi 87.), Kis R. (Supka 79.), BAshiri, Treiber (Nagy N. 76.), Szőke, Gáspár, Király, Szász, Kovács P. Edző: Komonyi Gábor.

Gól: Varga a 23., Patai B. a 82., illetve Fekete a 43., Kovács P a 61. percben.

Sárga lap: Herczeg P. a 86., illetve Gáspár a 47., Kapus az 54. percben.