Döntőbe jutott a Kiskőrös

A hétvégén rendezték a megyei kupa elődöntőit. A Szabadszállás a János­halmát győzte le, míg a Kiskőrös büntetőkkel jutott a fináléba a Kalocsa ellen.

Ezt ne hagyja ki! Vízosztás és párakapu nem fér bele a baloldaliságba

Szombaton a Szabadszállás a bajnok Jánoshalmát fogadta a megyei kupa elődöntőjében. A hazaiak hátrányból fordítottak és jutottak a döntőbe.

Szabadszállási SE– Jánoshalmi FC 3–2 (2–1)

Szabadszállás, játékvezetők: Baranyai Dávid (Bán Kristóf, Apró Ferenc).

Szabadszállási SE: Nagy (Csorba, 72.) – Gavula-Recte, Varga, Kotliár (Progli, 61.), Máruska (Sipos, 23.), Hegedűs, Lajos, Glolvics (Kovács, 62.), Kiss (Sztakó, 72.) Zsíros Á., Zsíros M. Edző: Pandur László.

Jánoshalmi FC: Füstös – Cvetkovic, Stojanovic, Pippan, Jesic, Hajdú, Kiss, Farkas, Maravic, Ikotic, Tusori. Edző: Sarok Attila.

Gól: Varga a 28., Kotliár a 36., Lajos az 50., ill. Stojanovic a 13., Kiss a 74. percben.

– A meleg rányomta a bélyegét a találkozóra, ennek ellenére küzdöttek a csapatok – nyilatkozta Pandur László, a Szabadszállás edzője. – A Jánoshalma elég tartalékosan érkezett hozzánk, de nálunk is öt játékos a megye kettes keretből került ki, azonban a csapat gerince és a kezdőcsapat a megszokott volt. A Jánoshalma jobban kezdett és voltak helyzeteik. Nekünk is voltak, azonban mi kihagytuk azokat, valamint a kapusuk is remekül védett, sok nagy lövésünket megfogta az első félidőben.

A mérkőzés elején meg is találta a gólt a Jánoshalma, egy hatalmas távoli lövésből akasztottak nekünk gólt.

Azonban továbbra is támadásban voltunk, és szerencsére sikerült két átlövésgóllal megfordítani az első félidőt, 2–1-re vezettünk a szünetben. A második játékrész hasonlóan folytatódott, néhány helyzetet kihagytunk, majd megszereztük a harmadik gólunkat is. Negyedórával a vége előtt szépített a Jánoshalma. Onnantól ismét gyors kontrákat vezettünk, de nagy ziccereket hagytunk ki, így a mérkőzés eredménye már nem változott, bár a Jánoshalma nyílttá tette az elődöntőt, nagy sikerként elkönyvelve bejutottunk a megyei kupa fináléjába. Két hónappal ezelőtt voltunk Kiskőrösön, 4–3-ra nyertünk, emiatt nagyon nincs okunk félni a döntőtől sem, mert akkor pariban voltunk.

– Erőltetett menetben játszottak a játékosaink. Volt, aki már a szabadságát töltötte a mérkőzés idején, emiatt is tizenegyen úgy tudtunk elmenni az elődöntőre, hogy három ifista volt a keretben és cserével sem rendelkeztünk – mondta Sarok Attila, a Jánoshalma edzője. – Ennyi tellett most a játékosaimtól, hajtottak és mindent megtettek azért, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. Meg is szereztük elég korán a vezetést, de az ellenfélnek voltak cseréi, mi pedig nem bírtuk tartani ezt a ritmust. A második félidőben már két góllal vezettek. Még próbáltunk ritmust váltani és sikerült egy gólt találnunk, de ennyi volt.

A játékosaim hozzáállásával meg vagyok elégedve, az ifjúsági játékosok eddig még nem játszottak felnőttmeccsen, mégis szépen helytálltak. Gratulálok a Szabadszállásnak a döntőbe jutásért.

Vasárnap a Kalocsa fogadta a Kiskőröst. Bár a hazaiak a 3. percben megszerezték a vezetést, a Kőrösnek mindig volt válasza, végül büntetőpárbajban dőlt el a továbbjutás.

Kalocsai FC–Kiskőrösi LC 3–3 (2–2), Büntetőkkel: 4–5

Kalocsa, játékvezetők: Béleczky László (Tóth Róbert, Tóth Csaba).

Kalocsai FC: Vatai – Villám, Rideg, Knap, Dostyicza, (Romsics, 68.), Follárdt (Matos, 71.), Farkas (Mátyás, 85.), Szabó, Lakatos-Lengyel (Nébl, 59.), Tóth L., Rábóczki. Vezetőedző: Kohány Balázs.

Kiskőrösi LC: Tóth Z. – Pintyi, Dunai (Juhász, 68.), Simon, Salami, Nagy, Mihály, Tóth Á. (Gémesi, 91.), Barkó­czi, Vajda, Breznyán (Hajnal, 68.). Edző: Füleki Antal.

Gól: Farkas a 3., a 39., Nébl a 74., illetve Salami a 24., Nagy a 42., Juhász a 76. percben.

Büntetők: Nébl, Tóth L., Matos, Mátyás, illetve Hajnal, Simon, Salami, Juhász, Nagy.

Sárga lapok: Breznyán a 32., Juhász a 83. percben.

– A rekkenő hőség ellenére egy jó mérkőzést játszottunk, korán meg is szereztük a vezetést, sok helyzetet kihagytunk és sajnos óriási egyéni hibákat vétettünk, amiből a Kiskőrös eredményes tudott lenni – mondta Kohány Balázs, a Kalocsai FC vezetőedzője. – A végén a tizenegyespárbaj már lutri volt, mi hibáztunk, ők pedig nem. Összességében a célunkat elértük, kijutottunk a főtáblára, így gratulálok a srácoknak. Nagyon hosszú volt a szezon, hiszen már december végén elkezdtük az edzéseket, de most jön a jól megérdemelt pihenés. A Kőrösnek pedig sok sikert kívánunk a döntőben.

– Folyamatosan futni kellett az eredmény után, mivel már a mérkőzés elején megszerezte a vezetést a Kalocsa, és a találkozó folyamán végig ők is voltak előnyben – nyilatkozta Füleki Antal, a Kiskőrösi LC edzője. – Ez pedig megnehezítette a dolgunkat, mivel a Kalocsa egy nagyon jól kontrázó csapat, gyors játékosokkal, ezekkel pedig nem tudtunk a mérkőzés folyamán mit kezdeni.

Így a három bekapott gól reális volt, de a büntetőből szerencsére mi jöttünk ki jobban.

A döntőben a Szabadszállás lesz az ellenfél, de mindenképp szeretnénk elhódítani a megyei kupát és felülni a megye trónjára, így szeretnénk a legjobbat kihozni a játékból.